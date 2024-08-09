Hayatın iyi tarafına bakmanın yolları

Hayatın zorlukları karşısında, olumlu bir bakış açısını korumak her zaman kolay olmayabilir, ancak hayatın iyi tarafına bakmak, hem ruh sağlığımızı iyileştirir hem de genel yaşam memnuniyetimizi artırır.

Hayatın iyi tarafına bakmanın yolları
Sağlık
Giriş: 09 Ağustos 2024 11:56 Güncelleme: 09 Ağustos 2024 11:57
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Hayat bazen zorlayıcı olabilir. Özellikle de günümüz dünyasında, geçmiş nesillere göre daha fazla stres, baskı ve zorluk yaşadığımızda bu durum daha da belirgin hale gelir. Ancak, olumsuz şeylere odaklanırsak, tatmin ve dolu dolu bir yaşam sürme olasılığımızın düşük olduğu iyi bilinir. Her zaman kolay olmasa da, hem refahımız hem de genel yaşam memnuniyetimiz için hayatın güzel yanlarına bakmak önemlidir.


Nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, işte hayatın güzel yanlarına bakmanıza yardımcı olabilecek ve böylece mutluluk, sağlık ve yaşam memnuniyetinizi artırmaya başlamanızı sağlayacak yollar...


Hayatın iyi tarafından bakmanın yolları nelerdir?


Olumlu olanı vurgulayın

Bu bazen söylendiği kadar kolay olmayabilir, ancak hayatınızdaki olumlu şeyleri vurgulamak yardımcı olur. İyi bir şey olduğunda, bunun üzerinde derinlemesine düşünün ve bu olayın gerçekleşmiş olmasının ne kadar harika olduğunu değerlendirin. Olumlu şeylere odaklanmakta zorlanıyorsanız, yaşadığınız iyi şeylerin ve keyif aldığınız şeylerin bir günlüğünü tutun ve bunlara odaklanın. Bu durumların nasıl ortaya çıktığını ve bunları devam ettirmek için neler yapabileceğinizi düşünün.


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Olumsuzu ortadan kaldırın

Olumsuz düşünceler ve durumlar üzerinde durmamaya çalışın. Eğer düşündüğünüz olumsuz şeyi kontrol edemiyorsanız, buna odaklanmanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Kendinizi bu durumda bulduğunuzda, bu düşünce zincirini kesmek için bir şeyler yapın. Modunuzu değiştirecek bir şey yapın. Örneğin; en sevdiğiniz müziği veya şarkıyı açın, özellikle keyif aldığınız bir romanı tekrar okuyun, bir arkadaşınız ya da aile üyeniz ile iletişime geçin. Ya da sizi mutlu ve pozitif hissettiren herhangi bir şey yapın.


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Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın

Küresel olayları tek başınıza her zaman etkileyemeyeceğiniz gibi kontrol edemediğiniz şeyler hakkında endişelenmek yerine, yine de olumlu bir değişiklik yapabilecek küçük bir şey yapın. Örneğin; dolabınızı temizleyin ve ihtiyacınız olmayan kıyafetleri bir yardım kuruluşuna bağışlayın, bir mahalle parkının temizlenmesine veya yeniden ağaçlandırılmasına katkıda bulunun, bir okul sonrası programa gönüllü olarak katılın. Bunlar hem kontrol edebileceğiniz hem de ruhunuzu yükseltirken başkalarına da yardımcı olabileceğiniz şeylere örnektir.


Kendinize karşı nazik olun

Çoğu iyimserin, öz-şefkat olarak bilinen bir özelliği paylaştığı görülür. Kendinize nazik olmanın birçok yolu vardır ve bunun için pek çok neden de mevcuttur! Kendinize nazik olabilirsiniz; vücudunuza iyi bakarak (egzersiz yaparak, yeterince dinlendirici uyku alarak, iyi beslenerek), geçmiş hatalarınızı affederek ve bunların üstesinden gelerek ya da sahip olduğunuz tüm olumlu özelliklerinizi ve varlıklarınızı değerlendirerek. Sahip olduğunuz olumlu şeyleri kendinize hatırlatmak, ruh halinizi yükseltmenize ve hayatın yaşamaya değer olduğunu hatırlamanıza yardımcı olabilir.


Nasıl farkındalık sahibi olunacağını öğrenin

Farkındalık, iyimser olmaya çalışırken sahip olunması gereken harika bir araçtır. Farkındalık, dikkatinizi bilinçli olarak mevcut ana odaklamayı ve bunu yargılamadan kabul etmeyi içerir. Bu, hoş olmayan olaylarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir ve onlarla barışık olmanızı sağlayabilir. Farkındalık öğrenmek ve uygulamak konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, çevrimiçi olarak (videolar, uygulamalar vb.), kitaplarda veya sağlık merkezlerindeki uzmanlardan öğreneceğiniz birçok kaynak mevcuttur.


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İyi tarafından bakın ve daha uzun yaşayın

Araştırmalar, daha iyi bir bakış açısını benimsemenin sağlığınızı iyileştirebileceğini ve hatta ömrünüzü uzatabileceğini göstermektedir. Zor zamanlarda, hayata yarı dolu bir bardak perspektifinden bakmayı sürdürmek bazen zor olabilir. Ancak bunu başarabilirseniz, size büyük fayda sağlayabilir. Yapılan araştırmalar, iyimserliği — her şeyin iyi olacağına dair bir his — daha düşük zihinsel veya fiziksel sağlık sorunları riski ve daha uzun bir yaşam olasılığı ile ilişkilendiriyor.


Bu türden en büyük çalışmalardan birine, Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Kaitlin Hagan ve Dr. Eric Kim liderlik etti. Ekipleri, 2004 yılında geleceğe nasıl baktıklarıyla ilgili soruları yanıtlayan 70.000 kadından elde edilen verileri inceledi.


Araştırmacılar, iyimserlik ölçeğinde daha yüksek puan alan kadınların, daha düşük puan alan kadınlarla karşılaştırıldığında, sekiz yıllık bir dönem boyunca çeşitli önemli ölüm nedenlerinden ölme olasılıklarının önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldular. Aslında, en kötümser kadınlarla karşılaştırıldığında, en iyimser olanların kanserden ölme riski %16 daha düşük, kalp hastalığından ölme riski %38 daha düşük, felçten ölme riski %39 daha düşük, solunum hastalığından ölme riski %38 daha düşük ve enfeksiyondan ölme riski %52 daha düşüktü.



Kaynak: Clinical24. "Techniques to look on the bright side of life". Şuradan alındı: https://www.clinical24ni.co.uk/techniques-to-look-on-the-bright-side-of-life.

Harvard Health Publishing."Look on the bright side and maybe even live longer". Şuradan alındı: https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/look-on-the-bright-side-and-maybe-even-live-longer. (14.02.2017).


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