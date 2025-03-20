Kediler de terapi hayvanı olabilir mi?

ABD’de yaygın olarak üniversitelerde, hastanelerde ve ruh sağlığı merkezlerinde stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan terapi köpekleri, yıllardır hayvan destekli hizmetlerin temelini oluşturuyor. Ancak, Washington Eyalet Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, bazı kediler de terapi hayvanı olarak kullanılabilecek sosyal ve sakin davranışlara sahip olabilir. Araştırmacılar, bu kedilerin insanların ruh sağlığını desteklemede önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

Terapi kedileri nasıl seçiliyor?

Bilim insanları, terapi kedilerinin özelliklerini anlamak için Belçika'daki yüzlerce kedi sahibinden gelen verileri analiz etti. Araştırma, Animals dergisinde yayımlandı ve terapi hizmetlerine dahil edilen kediler ile sıradan ev kedileri arasındaki davranış farklılıklarını inceledi. Çalışmaya göre, terapi kedileri daha sosyal, insanlara karşı daha ilgili ve fiziksel temasa daha toleranslı olma eğiliminde. Özellikle kucakta tutulmaya veya sevilmeye daha fazla izin veren kedilerin terapi için daha uygun olduğu belirlendi.

Araştırmayı yürüten profesör Patricia Pendry, terapi kedilerinin terapi köpeklerine benzer davranışsal özellikler taşıdığını vurguluyor. Yüksek sosyal etkileşim kurma isteği, insanlarla yakın temastan hoşlanma ve genel olarak huzurlu bir mizaç, kedilerin terapi süreçlerinde başarıyla kullanılabilmesini sağlıyor.

Kediler terapi hayvanı olarak nasıl fayda sağlar?

Kediler, insanların stres seviyelerini düşürmede çeşitli şekillerde yardımcı olabilir:

Mırlama etkisi: Araştırmalar, kedilerin mırlamasının **kan basıncını düşürdüğünü ve rahatlama hissi yarattığını** gösteriyor.

Düşük enerji, yüksek huzur: Köpeklerin aksine, kediler genellikle daha sakin ve bağımsızdır. Bu, terapi köpeklerinin enerjik yapısını fazla bulan bireyler için kedileri ideal bir alternatif haline getirebilir.

Duygusal bağ kurma: Kediler, insanlarla derin bağlar kurabilir ve yalnızlık hissini azaltabilir. Özellikle yaşlı yetişkinler ve kaygı bozukluğu yaşayan bireyler için kediler rahatlatıcı bir arkadaş olabilir.

Avrupa’da terapi kedileri üzerine daha fazla çalışma yürütülürken, Belçika gibi ülkelerde terapi programlarında kediler giderek daha fazla yer almaya başladı. Buna karşın, Amerika'daki terapi programları hala büyük ölçüde köpekler üzerine yoğunlaşıyor.

Terapi kedileri yaygınlaşacak mı?

Araştırmacılar, terapi kedileri fikrinin henüz yaygınlaşmadığını ancak gelecekte bu konudaki farkındalığın artabileceğini düşünüyor. Çalışmanın baş yazarı Dr. Pendry, terapi kedilerinin doğrudan eğitilmekten çok doğal olarak uygun mizaca sahip kediler arasından seçildiğini belirtiyor.

Elbette her kedi terapi hayvanı olmak için uygun değil. Bilim insanları, bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini, terapi kedilerinin refahını koruyarak nasıl kullanılabileceği konusunda daha fazla bilgi edinmenin önemli olduğunu söylüyor.

Terapi kedileri insanlara destek olma konusunda köpekler kadar etkili bir alternatif olabilir. Mırlamalarıyla huzur veren, insanlarla güçlü bağlar kurabilen bu kediler, belki de gelecekte ruh sağlığı destek programlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelecek.

Türkiye’de hayvan destekli terapi (HDT) uygulamaları genellikle köpekler ve atlar gibi hayvanlarla gerçekleştirilirken, kedilerin terapi amaçlı kullanımı henüz yaygınlaşmış sayılmaz. Ancak, kedilerin psikolojik rahatlama sağladığı ve stres seviyelerini düşürdüğü yönündeki bilimsel bulgular, Türkiye’de de giderek daha fazla ilgi görüyor.

Kaynak: "Feline therapy: Study suggests cats could fill an assistive niche". Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/03/250318141255.htm.