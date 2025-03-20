Kediler de terapi hayvanı olabilir mi?

Hayvanların insanlar için yatıştırıcı özelliklerinin terapide kullanılması uygulamaları 1700’lü yıllara dayanıyor ve çeşitli ülkelerde atlar, yunuslar ve köpekler, terapilerde kullanılabiliyor. Yeni yapılan araştırmalar ise kedilerin de “terapi hayvanı” olarak kullanılabileceğini gösteriyor. 

Kediler de terapi hayvanı olabilir mi?
Yaşam
Giriş: 20 Mart 2025 11:08
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ABD’de yaygın olarak üniversitelerde, hastanelerde ve ruh sağlığı merkezlerinde stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan terapi köpekleri, yıllardır hayvan destekli hizmetlerin temelini oluşturuyor. Ancak, Washington Eyalet Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, bazı kediler de terapi hayvanı olarak kullanılabilecek sosyal ve sakin davranışlara sahip olabilir. Araştırmacılar, bu kedilerin insanların ruh sağlığını desteklemede önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.


Terapi kedileri nasıl seçiliyor?

Bilim insanları, terapi kedilerinin özelliklerini anlamak için Belçika'daki yüzlerce kedi sahibinden gelen verileri analiz etti. Araştırma, Animals dergisinde yayımlandı ve terapi hizmetlerine dahil edilen kediler ile sıradan ev kedileri arasındaki davranış farklılıklarını inceledi. Çalışmaya göre, terapi kedileri daha sosyal, insanlara karşı daha ilgili ve fiziksel temasa daha toleranslı olma eğiliminde. Özellikle kucakta tutulmaya veya sevilmeye daha fazla izin veren kedilerin terapi için daha uygun olduğu belirlendi.


Araştırmayı yürüten profesör Patricia Pendry, terapi kedilerinin terapi köpeklerine benzer davranışsal özellikler taşıdığını vurguluyor. Yüksek sosyal etkileşim kurma isteği, insanlarla yakın temastan hoşlanma ve genel olarak huzurlu bir mizaç, kedilerin terapi süreçlerinde başarıyla kullanılabilmesini sağlıyor.


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Kediler terapi hayvanı olarak nasıl fayda sağlar?

Kediler, insanların stres seviyelerini düşürmede çeşitli şekillerde yardımcı olabilir:


Mırlama etkisi: Araştırmalar, kedilerin mırlamasının **kan basıncını düşürdüğünü ve rahatlama hissi yarattığını** gösteriyor.


Düşük enerji, yüksek huzur: Köpeklerin aksine, kediler genellikle daha sakin ve bağımsızdır. Bu, terapi köpeklerinin enerjik yapısını fazla bulan bireyler için kedileri ideal bir alternatif haline getirebilir.


Duygusal bağ kurma: Kediler, insanlarla derin bağlar kurabilir ve yalnızlık hissini azaltabilir. Özellikle yaşlı yetişkinler ve kaygı bozukluğu yaşayan bireyler için kediler rahatlatıcı bir arkadaş olabilir.


Avrupa’da terapi kedileri üzerine daha fazla çalışma yürütülürken, Belçika gibi ülkelerde terapi programlarında kediler giderek daha fazla yer almaya başladı. Buna karşın, Amerika'daki terapi programları hala büyük ölçüde köpekler üzerine yoğunlaşıyor.


Terapi kedileri yaygınlaşacak mı?

Araştırmacılar, terapi kedileri fikrinin henüz yaygınlaşmadığını ancak gelecekte bu konudaki farkındalığın artabileceğini düşünüyor. Çalışmanın baş yazarı Dr. Pendry, terapi kedilerinin doğrudan eğitilmekten çok doğal olarak uygun mizaca sahip kediler arasından seçildiğini belirtiyor.


Elbette her kedi terapi hayvanı olmak için uygun değil. Bilim insanları, bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini, terapi kedilerinin refahını koruyarak nasıl kullanılabileceği konusunda daha fazla bilgi edinmenin önemli olduğunu söylüyor.


Terapi kedileri insanlara destek olma konusunda köpekler kadar etkili bir alternatif olabilir. Mırlamalarıyla huzur veren, insanlarla güçlü bağlar kurabilen bu kediler, belki de gelecekte ruh sağlığı destek programlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelecek.


Türkiye’de hayvan destekli terapi (HDT) uygulamaları genellikle köpekler ve atlar gibi hayvanlarla gerçekleştirilirken, kedilerin terapi amaçlı kullanımı henüz yaygınlaşmış sayılmaz. Ancak, kedilerin psikolojik rahatlama sağladığı ve stres seviyelerini düşürdüğü yönündeki bilimsel bulgular, Türkiye’de de giderek daha fazla ilgi görüyor.



Kaynak: "Feline therapy: Study suggests cats could fill an assistive niche". Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/03/250318141255.htm.



Siz hangi kedi karakterisiniz?

Kediler de biraz insanlara benzer. İşte kedilerin karakterlerinden kendinizle bağdaştırabileceğiniz 9’u...

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1) Sürekli aç olan kedi Karnınız daima aç mı? Yemekten iki üç tabak daha mı alıyorsunuz? Farklı tatlar denemek için dünyayı dolaştınız, asla tatmin olmadınız ve daha fazlasını mı istiyorsunuz? O halde sürekli aç olan kedi karakterine sahip olabilirsiniz. Bu karakter "gurme" stereotipi içerisine girer ve bunda hiçbir sorun yoktur!
2) Hiperaktif kedi Gecenin üçünde sebepsiz yere evin altını üstüne getiren kedileri anımsatan insanlar vardır. Gergin, vahşi ve gürültülü... Bu karakterdeki insanlar genelde davranışlarını kontrol edemezler; ancak çoğunun yapması gereken tek şey kafeini biraz azaltmaktır. Bu kişilerin yanında olmak eğlencelidir, ama herkes ara sıra sakinleşmeye ihtiyaç duyar.
3) Huysuz kedi Birçoğumuz tepesi atmış bir kedinin kuyruk fiskesine aşinayızdır. Kimi karakterde insanlar sürekli olarak öfkeli bir halde olurlar - kuyrukları olsa sürekli hafifçe vuruyor olurlardı. Bu kişilerin genelde ihtiyaçları olan tek şey hayatlarında biraz sevgi ve birilerinin kendilerine değer verdiğini bilmektir. Karşı tarafın hikâyesini dinlemeden hüküm vermemek de fayda var.
4) Kendini beğenmiş kedi Bu karakter dünyaya ve içindeki herkese sahip olduğunu düşünür. Onun olmayanı da satın alınabilir, fiyatı ne olursa olsun. Genelde çevresindekilere hor gören bir tavırla yaklaşır ve gerçek dostları çok az sayıdadır. Unvanlar dilinden düşmez, gördüğü her kusurdan hoşnutsuz olur.
5) Kıskanç kedi Her şey, herkes onlarındır. Bölgesine adım atana - ki bölge her yer oluyor - sınırların aşıldığını gösterir. Dikkatler başkasına çevrildiğinde çıldırır ve ilgiyi yeniden üzerine çekmeye çalışır - kimi zaman umutsuz hamlelerle. Ancak unutmayın, kıskançlık kimseye faydası yoktur.
6) Meraklı kedi Bu kedi karakterine sahip kişiler her şeye burunlarını sokarlar ve inanılmaz dedikoducudurlar. Bir şekilde en son dedikodulardan haberdardırlar ve bilgi karşılığında sırlarınızı tutabileceklerini iddia ederler. Ancak unutmayın ki birisi sizle başkası hakkında konuşabiliyorsa, başkalarıyla da sizin hakkınızda konuşabilir.
7) Sevecen kedi Kimi insanlar sevgiyle ilgisi olan her şeyi severler. Sevgi dolu tatillere, romantik filmlere bayılır, insanları koşulsuz severler. Bazen bu özellikleri yüzünden başkaları tarafından kullanılırlar. Ama dünyanın daha fazla samimi insana ihtiyacı var, çünkü bu kişiler etraflarına pozitif enerji yayıyorlar!
8) Tembel kedi Hepimizin tembel günleri vardır, ancak kimi insanlar yalnızca uyur, yemek yer ve tuvalete giderler. Yalnızca bu kadarla kalmaz, uyuduklarında top patlasa uyanmazlar. Uykunun dışında, kimileri de işlerini başkalarına yaptırmaya çalışırlar. Ara sıra tembel kedi olmakta bir sorun yoktur, ancak insanlardan faydalanmaktan ve hayatın geçip gitmesine göz yummaktan kaçınmak gerekir.
9) Ürkek kedi Ürkek bir arkadaş, en az ürkek bir kedi kadar komiktir. Yüksek sesler, hızlı hareketler, aniden olan her şey bu kişileri ölümüne korkutur. Ürkek bir kişilikle korku filmi izlemekten kesinlikle kaçınmak gerekir; kedi gibi yerden beş metre yükseğe zıplayabilir, arkanıza sığınmaya çalışabilir ya da korkusundan tokat atmaya başlayabilir. Verdiği tepkiler muhtemelen filmden daha eğlencelidir.





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