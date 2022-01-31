Keçi peynirli ıspanaklı milföy bohçaları

Servis: 8 adet

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

1/2 kg ıspanak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

1/2 kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı muskat

1 çay kaşığı tuz

8 adet kare milföy

1 paket rulo keçi büş peyniri, 200 gr

1 yumurta sarısı

Yapılışı:

*Ispanakları yıkayıp sularını iyice süzdürün, incecik doğrayıp kenarda bekletin.

*Zeytinyağı ve doğranmış soğanı geniş bir tavaya alın, orta ateşte yumuşayana kadar soteleyin, ıspanakları ekleyip açık ateşte 3 - 4 dakika soteleyip ocağı kapatın (ıspanakların renklerinin kararmamaları için açık ateşte kısa süre pişirilmeli). Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın ve soğuyana kadar kenarda bekletin.

*Peyniri 8 eşit parçaya bölün.

*Milföyleri buzluktan çıkartıp tek sıra halinde yan yana dizin, çözüldüklerinde ıspanakları ortalarına pay edip köşelerinden ortaya doğru bohça gibi kıvırın, ortalarına birer dilim peynir yerleştirip hafifçe bastırın. Yumurta sarısını milföylerin kıvırdığınız bölümlerine fırça yardımıyla sürün.

190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...