Daha genç görünmenizi sağlayacak 6 yüz yogası

Yüz yogası, kendinizle olumlu bir ilişki kurmanıza yardımcı olan bir kişisel bakım biçimidir. Dengeli beslenme, egzersiz ve kaliteli uykudan oluşan sağlıklı bir yaşam tarzıyla birleştiğinde yüz yogası, yaşlanmayı yavaşlatmaya ve enerji seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Peki yüz yogasının faydaları nelerdir?

Daha genç görünmenizi sağlayacak 6 yüz yogası
Sağlık
Giriş: 19 Aralık 2022 11:57 Güncelleme: 19 Aralık 2022 11:57
ABONE OL

Daha önce hiç yüz yogasını duydunuz mu? Garip gelebilir ama yüzdeki gerginliği gidermek ve kırışıklıkları azaltmak için yapılmaktadır. Yüzümüzde, özellikle gözlerimizde ve alnımızda çok fazla stres depolarız. Bu tür yüz egzersizleri, rahatlamanıza ve yaşlanma karşıtı bir etki yaratmanıza yardımcı olabilir.


Yüz kasları nadiren egzersiz yapatığımız yerlerdir. Bu egzersizleri düzenli yapmak çok önemlidir. Özellikle uzun saatler boyunca bilgisayar başında çalışıyorsanız, genç görünmenizi sağlayacak ve enerjinizi canlandıracaktır. Yüz egzersizleri, depolanmış gerilimi çözmeye ve bloke enerjiyi serbest bırakmaya yardımcı olur.


Yüz yogası işe yarıyor mu?
Yüz yogası işe yarıyor mu?

Yüz yogasının faydaları nelerdir?

Doktorlar genellikle felç gibi kas kontrolünü etkileyen belirli sağlık sorunları olan kişilere yüz yogasını önerir. Araştırmalar, kas kaybının kırışıklıklarda ve cilt sarkmasında rol oynadığını gösterdiğinden, bu egzersizler yaşlanmayı da tersine çevirebilir. Peki yüz yogasının faydaları nelerdir?


  • Özellikle göz çevresi ve alın bölgesindeki kırışıklıkları hafifletmeye yardımcı olur.
  • Göz torbalarını ve sarkan cildi azaltır
  • Yanak kaslarını güçlendirir ve kaldırır
  • Boyun ve çene hattı çevresindeki cildi gerginleştirir
  • Geleneksel yoganın vücut için yaptığı gibi, yorgun yüz kaslarındaki gerginliği ve gerginliği önler.

Çoğu yoga formunun, uygulayıcıların takip etmesi gereken bir sırası vardır, ancak yüz yogası daha özelleştirilebilir. Hangisinin size en çok fayda sağladığını görmek için birçok yüz egzersizini deneyebilirsiniz. Yapılan bir çalışma, kas büyümesini teşvik etmek ve stresi azaltmak için 32 benzersiz yüz yoga egzersizi yapan katılımcıları araştırdı. Egzersizler yanaklardaki ve göz çevresindeki, alın ve çene hattındaki kasları hedef aldı. Bazı yüz egzersizleri yanak ve kaş kaldırıcıları, yanak şekillendirmeyi ve şakak geliştiricileri içeriyordu.


Evinizde rahatlığında deneyebileceğiniz yüz egzersizleri için birkaç fikir sunacağız. En iyi sonuçlar için haftada altı gün, günde en az 30 dakika pratik yaptığınızdan emin olun. Egzersizler sırasında yüzünüzü kısmamaya çalışın, bunun yerine yüz kaslarını açmaya odaklanın.


Yaşlanmayı yavaşlatacak 6 yüz yogası egzersizi

Görünür yaşlanma belirtilerini en aza indirmeye yardımcı olmak için bu harika yüz egzersizlerini deneyin.


1. Göz aydınlatıcı yoga hareketleri

Bu yüz egzersizi için, parmaklarınızı kaşlarınızın ve yanaklarınızın etrafına daire şeklinde yerleştirerek başlayın. Ardından, kaşlarınızı hafifçe kaldırın, gözlerinizi kısın ve tekrar kaldırın. En iyi sonuçlar için egzersizi en az elli kez tekrarlayın.


Yoganın 9 çeşidi
Yoganın 9 çeşidi 21 Haziran Dünya Yoga Günü ile y...
Su üzerinde yoga keyfi: SUP yoga SUP yoga yani İngilizcesi "stand...

2. Alın heykeltıraş

Parmaklarınızı kilitleyin ve egzersiz sırasında hafif bir baskı uygulayarak alnınızın üzerine yerleştirin. Ardından, parmaklarınız alnınızdayken, kaşlarınızı kaldırmaya çalışın. Yüz yogası egzersizini en az bir dakika boyunca yapın. Alternatif bir yöntem olarak, her iki avucunuzu şakaklarınıza koyun ve yüz kaslarını kaldırmak için ellerinizi geriye doğru itin. Beş saniye basılı tutun ve istediğiniz gibi tekrarlayın.


3. Yanak kaldırıcı

Ağzınızı, bütün dişlerinizin görülebileceği kadar geniş açıkken, yanaklarınızı kaldırın ve on saniye öyle tutun. Başlangıç pozisyonuna dönün ve en az elli kez tekrarlayın. Egzersiz sırasında gözlerinizi kısmaktan ya da yüz kaslarınızı kırıştırmaktan kaçının.


4. Boyun ve çene gerdirici

Bu egzersiz için yüzünüzü hafifçe kaldırın, ardından çenenizi 45 derecelik bir açıyla yana doğru ileri doğru hareket ettirin. Bir omzunuza doğru dönün ve pozisyonu yaklaşık üç saniye tutun. Merkeze dönün ve diğer tarafta için de tekrarlayın. Bu egzersizi her iki tarafta en az yirmi kez yapın ya da her iki tarafta birkaç dakika tutun. Alternatif olarak, başınızı mümkün olduğunca geriye yatırabilir ve en az bir dakika tutabilirsiniz. Bu egzersiz boyun ve çenedeki esnekliği artıracaktır.


Yavaş yoga sevenlere: Yin Yoga
Yavaş yoga sevenlere: Yin Yoga Pozlarda uzun süre kalınarak yap...
Sağlıklı bir aktivite: Çift yogası Sevgilinizle birlikte deneyebile...

5. Sırıtan masaj

Gözleri kısmadan ya da göz kaslarını kırıştırmadan, art arda elli kez gülümseyin. Egzersizin sonunda en az bir dakika gülümseyin. Bu egzersiz çene ve yanak kaslarındaki gerginliği gidermeye yardımcı olacaktır.


6. Yüz masaj aleti

Önce yüzünüzü en sevdiğiniz yüz temizleyici ile yıkayın, ardından yüz kaslarınıza dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu egzersiz bölümü için lavanta ya da hindistancevizi yağı gibi tercih ettiğiniz masaj yağını kullanabilirsiniz. Ardından, istenmeyen gerginliği almak için üçüncü göz bölgenize en az 10 dakika masaj yapın. Bitirdikten sonra, yüzünüze ılık bir havlu koyarak sırt üstü uzanın. Bu zamanı rahatlamak ve en yüksek benliğinize yeniden bağlanmak için kullanın.


Yüz egzersizlerinin faydalarını kanıtlayan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı araştırmalar, yüz yogasının düzenli uygulama ile yüz kaslarını güçlendirmeye ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Northwestern Medicine'den araştırmacılar, yirmi hafta boyunca günde otuz dakika egzersiz yapan kadınlar üzerinde yüz yogasının faydalarını analiz ettiler. Birçok katılımcı, yüz kaslarında ve ciltlerinde daha dolgun yanaklar ve daha yontulmuş özellikler gibi gelişmeler fark etti. Araştırmacılar, standart bir yüz yaşlanma ölçeği kullanarak katılımcıların fotoğraflarını analiz etti. Çalışmadan önce ve sonra katılımcıların yüzlerinin 19 özelliğini derecelendirdiler. Araştırmacılar, üst ve alt yanak dolgunluğunda önemli gelişmeler fark ettiler ve çalışmanın sonunda katılımcılar yaklaşık üç yaş daha genç göründüler.



Kaynak: Kristen Lawrence. "6 Face Yoga Exercises That Make You Look Younger". Şuradan alındı: https://www.powerofpositivity.com/face-yoga-exercises-look-younger/. (18.12.2022).


Parkta, evde, istediğiniz her yerde yoga yapın çünkü...
Parkta, evde, istediğiniz her yerde yoga yapın çünkü...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.