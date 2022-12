Daha genç görünmenizi sağlayacak 6 yüz yogası

Daha önce hiç yüz yogasını duydunuz mu? Garip gelebilir ama yüzdeki gerginliği gidermek ve kırışıklıkları azaltmak için yapılmaktadır. Yüzümüzde, özellikle gözlerimizde ve alnımızda çok fazla stres depolarız. Bu tür yüz egzersizleri, rahatlamanıza ve yaşlanma karşıtı bir etki yaratmanıza yardımcı olabilir.

Yüz kasları nadiren egzersiz yapatığımız yerlerdir. Bu egzersizleri düzenli yapmak çok önemlidir. Özellikle uzun saatler boyunca bilgisayar başında çalışıyorsanız, genç görünmenizi sağlayacak ve enerjinizi canlandıracaktır. Yüz egzersizleri, depolanmış gerilimi çözmeye ve bloke enerjiyi serbest bırakmaya yardımcı olur.

Yüz yogasının faydaları nelerdir?

Doktorlar genellikle felç gibi kas kontrolünü etkileyen belirli sağlık sorunları olan kişilere yüz yogasını önerir. Araştırmalar, kas kaybının kırışıklıklarda ve cilt sarkmasında rol oynadığını gösterdiğinden, bu egzersizler yaşlanmayı da tersine çevirebilir. Peki yüz yogasının faydaları nelerdir?

Özellikle göz çevresi ve alın bölgesindeki kırışıklıkları hafifletmeye yardımcı olur.

Göz torbalarını ve sarkan cildi azaltır

Yanak kaslarını güçlendirir ve kaldırır

Boyun ve çene hattı çevresindeki cildi gerginleştirir

Geleneksel yoganın vücut için yaptığı gibi, yorgun yüz kaslarındaki gerginliği ve gerginliği önler.

Çoğu yoga formunun, uygulayıcıların takip etmesi gereken bir sırası vardır, ancak yüz yogası daha özelleştirilebilir. Hangisinin size en çok fayda sağladığını görmek için birçok yüz egzersizini deneyebilirsiniz. Yapılan bir çalışma, kas büyümesini teşvik etmek ve stresi azaltmak için 32 benzersiz yüz yoga egzersizi yapan katılımcıları araştırdı. Egzersizler yanaklardaki ve göz çevresindeki, alın ve çene hattındaki kasları hedef aldı. Bazı yüz egzersizleri yanak ve kaş kaldırıcıları, yanak şekillendirmeyi ve şakak geliştiricileri içeriyordu.

Evinizde rahatlığında deneyebileceğiniz yüz egzersizleri için birkaç fikir sunacağız. En iyi sonuçlar için haftada altı gün, günde en az 30 dakika pratik yaptığınızdan emin olun. Egzersizler sırasında yüzünüzü kısmamaya çalışın, bunun yerine yüz kaslarını açmaya odaklanın.

Yaşlanmayı yavaşlatacak 6 yüz yogası egzersizi

Görünür yaşlanma belirtilerini en aza indirmeye yardımcı olmak için bu harika yüz egzersizlerini deneyin.

1. Göz aydınlatıcı yoga hareketleri

Bu yüz egzersizi için, parmaklarınızı kaşlarınızın ve yanaklarınızın etrafına daire şeklinde yerleştirerek başlayın. Ardından, kaşlarınızı hafifçe kaldırın, gözlerinizi kısın ve tekrar kaldırın. En iyi sonuçlar için egzersizi en az elli kez tekrarlayın.

2. Alın heykeltıraş

Parmaklarınızı kilitleyin ve egzersiz sırasında hafif bir baskı uygulayarak alnınızın üzerine yerleştirin. Ardından, parmaklarınız alnınızdayken, kaşlarınızı kaldırmaya çalışın. Yüz yogası egzersizini en az bir dakika boyunca yapın. Alternatif bir yöntem olarak, her iki avucunuzu şakaklarınıza koyun ve yüz kaslarını kaldırmak için ellerinizi geriye doğru itin. Beş saniye basılı tutun ve istediğiniz gibi tekrarlayın.

3. Yanak kaldırıcı

Ağzınızı, bütün dişlerinizin görülebileceği kadar geniş açıkken, yanaklarınızı kaldırın ve on saniye öyle tutun. Başlangıç pozisyonuna dönün ve en az elli kez tekrarlayın. Egzersiz sırasında gözlerinizi kısmaktan ya da yüz kaslarınızı kırıştırmaktan kaçının.

4. Boyun ve çene gerdirici

Bu egzersiz için yüzünüzü hafifçe kaldırın, ardından çenenizi 45 derecelik bir açıyla yana doğru ileri doğru hareket ettirin. Bir omzunuza doğru dönün ve pozisyonu yaklaşık üç saniye tutun. Merkeze dönün ve diğer tarafta için de tekrarlayın. Bu egzersizi her iki tarafta en az yirmi kez yapın ya da her iki tarafta birkaç dakika tutun. Alternatif olarak, başınızı mümkün olduğunca geriye yatırabilir ve en az bir dakika tutabilirsiniz. Bu egzersiz boyun ve çenedeki esnekliği artıracaktır.

5. Sırıtan masaj

Gözleri kısmadan ya da göz kaslarını kırıştırmadan, art arda elli kez gülümseyin. Egzersizin sonunda en az bir dakika gülümseyin. Bu egzersiz çene ve yanak kaslarındaki gerginliği gidermeye yardımcı olacaktır.

6. Yüz masaj aleti

Önce yüzünüzü en sevdiğiniz yüz temizleyici ile yıkayın, ardından yüz kaslarınıza dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu egzersiz bölümü için lavanta ya da hindistancevizi yağı gibi tercih ettiğiniz masaj yağını kullanabilirsiniz. Ardından, istenmeyen gerginliği almak için üçüncü göz bölgenize en az 10 dakika masaj yapın. Bitirdikten sonra, yüzünüze ılık bir havlu koyarak sırt üstü uzanın. Bu zamanı rahatlamak ve en yüksek benliğinize yeniden bağlanmak için kullanın.

Yüz egzersizlerinin faydalarını kanıtlayan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı araştırmalar, yüz yogasının düzenli uygulama ile yüz kaslarını güçlendirmeye ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Northwestern Medicine'den araştırmacılar, yirmi hafta boyunca günde otuz dakika egzersiz yapan kadınlar üzerinde yüz yogasının faydalarını analiz ettiler. Birçok katılımcı, yüz kaslarında ve ciltlerinde daha dolgun yanaklar ve daha yontulmuş özellikler gibi gelişmeler fark etti. Araştırmacılar, standart bir yüz yaşlanma ölçeği kullanarak katılımcıların fotoğraflarını analiz etti. Çalışmadan önce ve sonra katılımcıların yüzlerinin 19 özelliğini derecelendirdiler. Araştırmacılar, üst ve alt yanak dolgunluğunda önemli gelişmeler fark ettiler ve çalışmanın sonunda katılımcılar yaklaşık üç yaş daha genç göründüler.

Kaynak: Kristen Lawrence. "6 Face Yoga Exercises That Make You Look Younger". Şuradan alındı: https://www.powerofpositivity.com/face-yoga-exercises-look-younger/. (18.12.2022).