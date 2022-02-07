Kaynar tarifi

Kurutulmuş baharatlarla hazırlanan, Adana ve Mersin yörelerine ait sıcak kış içeceği...

Aynı zamanda lohusa şerbeti olarak da yapılan Kaynar Çayı tam da havaların epey soğuk olduğu bugünler için leziz bir şifa kaynağı...

Malzemeler:

2 adet kök havlıcan

2 adet kök zerdeçal

15 karanfil

2 çubuk tarçın

10 adet tane karabiber veya tane yenibahar

5 adet kakule

8 - 9 bardak içme suyu

1 bardak toz şeker

Üzerine:

Dövülmüş ceviz içi

Yapılışı:

*Tüm malzemeleri derin bir tencereye alarak orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 50 dakika kaynatıp ocağı kapatın.

*Kaynar çayını sıcakken süzdürüp fincanlara alarak, üzerlerine birer yemek kaşığı dolusu dövülmüş ceviz serpiştirin.

Kısa bir not:

*Şekersiz yapmak isterseniz; şeker haricindeki malzemeleri yukarıda bahsettiğim gibi kaynatıp, servis esnasında fincanlara birer çay kaşığı bal veya pekmez ekleyebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...