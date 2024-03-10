Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı sonrasında açıklama yapan kızı Sibel Aybar; “Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” dedi.

Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1933 yılında, İstanbul, Yeşilköy'de doğdu. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmen. 1952′de babası, bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin oldu. Böylece liseyi Kavaklıdere'de okudu. Liseden sonra ailesinin isteğiyle Hukuk Fakültesi'ne girse de 3'üncü sınıfa geldiğinde okulu bıraktı.

Askerlik görevinde sonra Türkan Suner ile evlenen Kayhan Yıldızoğlu'nun iki kızı dünyaya geldiği bu evliliği boşanmayla sona erdi. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanışan Yıldızoğlu, seçmelere katılarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi. İlk filmini 1966'da çeken Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol aldı. Ayrıca birçok televizyon dizisinde kamera karşısına geçti.

Haldun Taner'in yönlendirmesiyle ilk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, yardımcı rollerde oynamıştır. 1969 yılında Şener Şen ile beraber Cihangir'de bir dairede 3,5 yıl beraber kalmıştır. Yıldızoğlu, 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanmış 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırdı. Kayhan Yıldızoğlu, kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşamıştır.

Yıldızoğlu, 9 Mart 2024 tarihinde, yaşlılığa bağlı nedenlerle 90 yaşında İstanbul'da vefat etti.

* Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.