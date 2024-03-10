Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yıldızoğlu'nun cenazesi, pazartesi günü defnedilecek.

Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Yaşam
Giriş: 10 Mart 2024 01:08 Güncelleme: 10 Mart 2024 01:10
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Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı sonrasında açıklama yapan kızı Sibel Aybar; “Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” dedi.


Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1933 yılında, İstanbul, Yeşilköy'de doğdu. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmen. 1952′de babası, bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin oldu. Böylece liseyi Kavaklıdere'de okudu. Liseden sonra ailesinin isteğiyle Hukuk Fakültesi'ne girse de 3'üncü sınıfa geldiğinde okulu bıraktı.


Askerlik görevinde sonra Türkan Suner ile evlenen Kayhan Yıldızoğlu'nun iki kızı dünyaya geldiği bu evliliği boşanmayla sona erdi. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanışan Yıldızoğlu, seçmelere katılarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi. İlk filmini 1966'da çeken Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol aldı. Ayrıca birçok televizyon dizisinde kamera karşısına geçti.


Haldun Taner'in yönlendirmesiyle ilk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, yardımcı rollerde oynamıştır. 1969 yılında Şener Şen ile beraber Cihangir'de bir dairede 3,5 yıl beraber kalmıştır. Yıldızoğlu, 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanmış 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırdı. Kayhan Yıldızoğlu, kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşamıştır.


Yıldızoğlu, 9 Mart 2024 tarihinde, yaşlılığa bağlı nedenlerle 90 yaşında İstanbul'da vefat etti.


* Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.


Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun

60 ve 70’li yılların dergi sayfaları popüler tarih müzesi gibi. Sizin için bir derleme yaptık.

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Ajda Pekkan ve Zeki Müren 1977 yılının falına bakıyorlar. Not: Görseller ve bilgiler Dipsahaf'tan Volkan Özboz'un arşivinden alınmıştır.
Sadri Alışık ve Ayhan Işık'ın Kadıköy'de kartopu oynadıkları gün. Yıl 1964.

Ayhan Işık: İşimiz dışında da çok zaman beraber oluruz. Hanımlarımız da birbirlerini tanır, görüşürler. En büyük zevkim Sadri'yi tavlada mars etmektir.

Sadri Alışık: Genellikle filmlerde de tavla konusunda da onunla çatışıyoruz. Filmlerde jön olduğu için o beni alt ediyor ama hıncımı tavlada alıyorum. Çünkü tavlada, kamera karşısında olduğu kadar usta bir oyuncu değil Ayhan....
60 ve 70'li yılların dergi sayfaları popüler tarih müzesi gibi. Yukarıdaki resimde Ajda Pekkan ve sokakta bulup beslediği köpeği "cesur"u görüyorsunuz.
Konservatuar öğrencisi Müşfik Kenter. Yıl 1953.
Balık gözüyle yeşilçam... Fatma Girik 1968
Nuri Sesigüzel ve Yıldıray Çınar yüzme bilmeyen Bedia Akartürk'ü havuza atarlarken...1970
Sadri Alışık, Kerem Alışık ve Çolpan İlhan ile "Ali Baba ve Kırk Haramiler" film setinde..1971
Ajda Pekkan'a sırtını imzalatan hayranı...1972
Ayşen Gruda, Itır Esen ve Adile Naşit, Itır Esen'in babası oyuncu Hayri Esen'in cenazesinde. Yıl 1977.
1964 yılında Türkiye'ye gelen Kirk Douglas'a kolunu imzalatan Fatma Girik. Ses dergisinin haberine göre Fatma Girik imzayı ilk önce göğsüne istemiş.
Sadri Alışık Kumkapıda balıkçılar ile sohbette. Yıl 1971.
Avustralya'da rahatça dolaşabilmek için kılık değiştiren Zeki Müren. Yıl 1973.
Çolpan İlhan ağır bir grip geçiren eşi Sadri Alışık'ın başında. Yıl 1973.
İsveç televizyonu için bir araya gelen Tuncel Kurtiz, Aliye Rona ve Tunç Okan. Yıl 1972.
Ekrem Bora kızı Sevil ile Suadiye'de bisiklet turunda. Yıl 1966.
Bülent Ersoy ve nişanlısı Mehtap Öztürk. Yıl 1975.
1968 yılında yapılan, yeni yıldızlar müsabakasında birinci olan Kadir İnanır ve Ayhan Işık.
"Şaban" karakterinin Kemal Sunal'ın başına dert olduğu zamanlar. Yıl 1975.
Cüneyt Arkın selfie. Yıl 1968.
Türk punkçısı Billur kalkavan punkı anlatıyor. Yıl 1983.
Tecavüzcü Çoşkun'un Amerikalı bir hippiyi canlandırdığı fotoromandan. 1972.
Yeniköy sahilinden boğaz sularına atlamaya hazırlanan Ayhan Işık. Yıl 1962.

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