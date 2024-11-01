Kasım ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay çok çok hareketli bir gökyüzü var diyemem. Ekim ayındaki tutulmaların etkisini belirgin olarak yaşadığımız bir ay diyebilirim. Bu ayın önemli etkilerini sıralayacak olursak.

Mars Plüton karşıtlığı ile ay başlarında yüzleşiyoruz. Bu belki de haftanın en sert etkisi, neyse ki ay başında etkisini hissediyoruz sonra azalarak bitiyor. Bu günlerde çok dikkatli olmak gerekiyor zira çok patlayıcı öfkeli bir etki. Yıkıcı ve agresif durumlar söz konusu olabilir. İlişkilerde geriye dönülemeyecek hasarlar meydana gelebilir.

Sonrasında Mars güçsüz durumda olduğu Yengeç burcundan bir süreliğine Aslan burcuna geçecek. İlerleyen aylarda retro yaparak tekrar bu burca geri dönecek ama Kasım ay’ını Aslan burcunda geçirecek. Bu Mars için iyi bir durum. Özgüvenimiz, kendimizi ifademiz, cesaretimiz, kendimizi iddia etme gücümüz yükselecek. Biraz fazla övgü isteyen, dikkat çekmek isteyen hareketlerde bulunabiliriz.

Diğer gezegen geçişleri ise Merkür’ün ve Güneş’in Yay burcuna geçmesi. Venüs’ün Oğlak burcuna ve Plüton’un da bir daha çok uzun bir süre Oğlak burcuna geri dönmemek üzere Kova burcuna geçmesi olacak. Bu etkiden birçok kez bahsettik.

Güneş ve Merkür’ün Yay burcuna geçecek olması eğlenceli, rahat, iyimser bir kasım ay’ının bizleri beklediğini gösteriyor. Daha doğrusu ay sonları ve Aralık baş’ı diyebilirim. Venüs’ün Oğlak burcuna geçecek olması da ikili ilişkileri Yay maceracılığında değil Oğlak güvenliğinde ve sadakatinde tutuyor. Daha geleneksel bir şekilde sevmenin, sevgiyi daha gerçekçi temellere oturtmanın vaktidir.

Ay ortasında Satürn İleri harekete geçecek. Bu da haritamızda Balık burcu kişisel haritalarımızda neredeyse orayı yapılandırma yolundaki olayların ve adımlarımızın hızlanacağını gösteriyor. Satürn geri hareketinde iyice engellemekte ve yavaşlatmaktaydı, artık olayların ilerlemesi önündeki engeller azalıyor, tıkanıklıklar açılıyor diyebilirim.

Ay sonu ise meşhur Merkür retrosu olacak. Bunu artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz, yeni anlaşma, yeni başlangıç mecbur kalmadıkça tavsiye olunmuyor.

Kasım ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Kasım - Merkür Neptün Üçgeni:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıze ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

2 Kasım - Jüpiter Chiron Altmışlığı:

Öğrenme ve iyileşme devam ediyor. Yaralarımız konusunda çok daha iyimseriz ve bu yaraların hayatımıza katkılarını hissediyoruz ve onları lehimize kullanıyoruz.

2 Kasım - Merkür Mars Üçgeni:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

2 Kasım - Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

2 Kasım - Merkür Yay'da!

3 Kasım - Mars Plüton Karşıtlığı:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

3 Kasım - Venüs Jüpiter Karşıtlığı:

İlişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman fakat aynı zamanda abartıya kaçma ve fazla iyimser olma riskini taşıyan bir dönem.

3 Kasım - Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

4 Kasım - Mars Aslan'da!

4 Kasım - Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günler.

6 Kasım - Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

9 Kasım - Venüs Neptün Karesi:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

11 Kasım - Venüs Oğlak'ta!

12 Kasım - Merkür Satürn Karesi:

Neyse ki bu dönemde Merkür Satürn ile de sert de olsa bir etkileşime girecek. Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

15 Kasım - Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Ayrıca ikili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem.

15 Kasım - Satürn ileri harekete başlıyor!

17 Kasım - Güneş Uranüs Karşıtlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

17 Kasım - Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Fakat bu açı, bir yandan Güneş ve Güney Ay Düğümü kavuşumu zorlasa da bu açı ile rüzgarı biraz daha arkamıza alabileceğimiz, hedeflerimize zorluklar çıksa da motivasyonu yüksek bir şekilde ilerlemek isteyeceğiz.

18 Kasım - Merkür Jüpiter Karşıtlığı:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

19 Kasım - Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

19 Kasım - Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

19 Kasım - Plüton Kova'da!

21 Kasım - Güneş Yay'da!

21 Kasım - Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

22 Kasım - Venüs Satürn Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

25 Kasım - Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

26 Kasım - Merkür geri harekete başlıyor!

27 Kasım - Güneş Mars Üçgeni:

Güç ve irade bu günlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

28 Kasım - Venüs Chiron Karesi:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

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