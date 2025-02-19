Karlı havalarda alınabilecek önlemler

Karlı havalarda mecburi olmadığımız sürece evden çıkmamakta fayda var. Ancak gerek iş gerekse mecburi sebepler nedeniyle dışarı çıkacaksak bu önlemleri almakta fayda var.
Dışarı çıkmadan önce hazırlık yapın
- Hava durumu tahminlerini takip edin ve aşırı kar yağışı ya da fırtına uyarılarını dikkate alın.
- Üzerinize kat kat giyinerek hem sıcak kalabilir hem de ihtiyaca göre kıyafetlerinizi çıkarabilirsiniz.
- Su geçirmez ve kaymaz tabanlı botlar tercih edin.
Dışarı çıktığınızda…
- Hızlı yürümek yerine küçük adımlarla sakin ve dikkatli yürüyün.
- Zemine dikkat edin. Özellikle apartman girişleri, mağaza ve market önlerindeki zeminler kar ile birlikte ciddi bir düşme riski yaratır. Bu sebeple zeminlere dikkat edin.
- Yürürken ellerinizi cebinize koymayın ve merdivenden çıkacaksanız basamağın ucuna değil ortasına basın.
Araç ile seyahat edecekseniz…
- Mümkünse toplu taşıma kullanın.
- Kendi aracınızı kullanacaksanız kış lastiklerinizi mutlaka taktırın ve lastik basıncını düzenli kontrol edin.
- Aracınızda zincir, takoz, çekme halatı, yedek battaniye, el feneri ve yiyecek gibi acil durum malzemeleri bulundurun.
- Ani fren ve sert manevralardan kaçının, hızınızı düşürerek güvenli sürüş sağlayın.
Ev ve ısınma güvenliğini sağlayın
- Kalorifer ve soba bacalarını düzenli temizleterek karbonmonoksit zehirlenmesini önleyin.
- Elektrik kesintilerine karşı el feneri ve yedek pilleri hazır bulundurun.
- Boruların donmasını önlemek için su tesisatınızı koruyacak önlemler alın.
Sağlığınızı koruyun
- Soğuk hava hastalıklara davetiye çıkarabileceğinden bol sıvı tüketin ve bağışıklık sisteminizi güçlendiren besinler tüketin.
- Cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanın.
- Donma ve soğuk ısırmasına karşı açıkta kalan cilt bölgelerini koruyun.
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