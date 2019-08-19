Damla sakızlı kızılcık ve mürdüm eriği marmelatı

Müjgan Yurtseven'in annesinin tarif defterinden damla sakızlı kızılcık ve mürdüm eriği marmelatı...

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Damla sakızlı kızılcık ve mürdüm eriği marmelatı
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Annemin tarif defterinden;

Her yıl kızılcık mevsimi geldiğinde mürdüm eriği ile birlikte haşlar, kabuk ve çekirdeklerini kevgirden geçirir, sonrasında şeker ilave ederek pişirirdi. Tüm bunları yaparken onu seyrederdim ve o zamanlar çocukluk işte ne zormuş bu marmelatı yapmak diye düşünürdüm ama kış boyunca tereyağlı kızarmış ekmeğin üzerine sürerek önce rengine sonrada ilk ısırıkta hafif ekşimsi lezzetine doyamazdım, hala da öyle…  Ayrıca marmelata soğuk su ilave ederek meyve suyu olarak da içerdik o dönemlerde… Damla sakızı ilavesiyle ondan öğrendiğim usülde nasıl yaptığıma bakalım birlikte…

 

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 + 30 + 3 dakika

 

Malzemeler:

  • 750 gr kızılcık
  • 1,5 kg mürdüm eriği
  • 1 su bardağı su, 200 ml
  • 1 kg toz şeker
  • 1 çay kaşığı dolusu damla sakızı
  • 1 çay kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı limon tuzu

 

 

Yapılışı:

Kızılcık ve mürdüm eriklerini yıkayıp süzgeçe alın. Eriklerin çekirdeklerini çıkartın ve kızılcıklarla birlikte derin bir tencereye alın, 1 su bardağı su ilave ederek orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 30 dakika meyveler yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan meyveleri sularıyla birlikte tel süzgeçten geçirerek (süzgeçte sadece çekirdekleri ve kabukları kalmalı!) tekrara derin bir tencereye alın, toz şeker, damla sakızı ve tereyağını ekleyerek  ocağı orta ateşe ayarlayın. Kaynamaya başlayınca dip tutmaması için ara sıra karıştırarak 30 dakika pişirin, limon tuzunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın. Ilınınca temiz cam kavanozlara alarak tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatıp tüketene kadar buzdolabında saklayın.

 

Kısa bir not:

Tarif başında bahsettiğim gibi arzu ederseniz meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. 1 su bardağı soğuk suya 1 tatlı kaşığı marmelat ölçüsüyle istediğiniz miktarda artırarak hazırlayabilirsiniz

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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