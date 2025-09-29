Etli biber dolması 

Tarif defterimden;

İç harcını kavurarak hazırlayınca lezzeti kat kat artan etli biber dolmasını bu yöntemle deneyin derim.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 + 40 dakika

Malzemeler:

10 - 12 adet büyük boy dolmalık biber

İç harcı için;

1 su bardağı pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz + sıcak su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

250 gr az yağlı dana kıyma

3 diş sarımsak, minik doğranmış

2 domates, minik küp küp doğranmış

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

——————————

5 - 6 adet çeri domates, her biri ikiye bölünmüş

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su, 400 ml

——————————-

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

*Biberlerin tepelerine bastırarak çekirdekli bölümü çıkartın, yıkayıp süzgece alın.

*Pirince tuz ve üzerini aşana kadar sıcak su ekleyin, 15 - 20 dakika beklettikten sonra bol su ile yıkayıp süzdürün.

*İç harç için zeytinyağı ve doğranmış soğanı geniş bir tavaya alın, orta ateşte soğan yumuşamaya başlayınca kıymayı ilave edip kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun. Sarımsak, domates ve biber salçasını ekleyip karıştırın. En son pirinç, baharatlar, tuz ve maydanozu ekleyerek karıştırın ve ocağı kapatın.

*Biberlerin yarısından biraz fazlası olacak gibi iç harç ile doldurun, üzerlerine yarım çeri domatesleri yerleştirip tek sıra halinde ve aralarda boşluk kalmayacak gibi tencereye yerleştirin (pirinç pişince hacmi arttığından biberleri fazla doldurmamaya dikkat edin).

*Sos malzemelerini bir kasede karıştırarak dolmaların üzerine gezdirin, tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte pirinçler pişene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin (dolmalar pişerken suyu biterse yarım bardak daha sıcak su ekleyin).

*En son tereyağını ekleyip ocağı kapatın.

Kısa notlar;

*Küçük boy biberlerle yaparsanız yaklaşık 25 adet biber yukarıda verdiğim iç harç ölçüsüne yeterli oluyor.

*Dolmaya ilave ettiğim salçalar tuzlu olduğundan tuz miktarını minimum ölçüde kullanıyorum, tuzu damak tadınıza göre ayarlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...