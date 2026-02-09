HTHAYAT
Karamelize havuç
Yemek Tarifleri

Karamelize havuç

Bal ve sirkeyle karamelize edilen havuçlar, badem ve nar taneleriyle buluşarak sofralara hem şık hem hafif bir alternatif getiriyor. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Karamelize havuç
Giriş: 09 Şubat 2026, Pazartesi 08:54
Güncelleme: 09 Şubat 2026, Pazartesi 16:04

Tarif defterimden;

Meze & salata arası bir lezzet olan ve badem & nar tanelerinin çok yakıştığı karamelize havuçları deneyin derim.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

  • Yarım kg havuç, incelerinden seçilmiş
  • 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerlerine;

  • 2 yemek kaşığı kavrulmuş badem, iri parçalara bölünmüş
  • 2 yemek kaşığı nar taneleri
  • Taze kekik ve fesleğen yaprakları
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı:

*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Havuçların kabuklarını soyup her birini uzunlamasına dört parça olacak gibi keserek tepsiye alın. Sirke, bal, zeytinyağı, karabiber ve tuzu ekleyip harmanlayarak tek sıra olacak gibi tepsiye yayın.

*200 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Havuçları fırından çıkardıktan sonra servis tabağına geçirin, üzerlerine badem, nar, kekik ve fesleğen yapraklarını serpiştirin ve zeytinyağı gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

