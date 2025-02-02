Bal kabaklı cevizli çıtır rulo

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden nefis bir tarif... Bal kabaklı cevizli çıtır rulolar.

Bal kabaklı cevizli çıtır rulo
Yaşam
Giriş: 02 Şubat 2025 00:18 Güncelleme: 02 Şubat 2025 00:33
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Tarif defterimden;

Bal kabağı ve bal kabağı baharatlı harcıyla çok lezzetli olan baklava yufkalı cevizli çıtır rulolar...


Servis: 30 - 32 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 + 35 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 750 gr bal kabağı, kabuğu soyulmuş ölçü
  • Yarım bardak toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı bal kabağı baharatı, ayrıntı tarif sonunda
  • Yarım bardak ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

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  • Yarım bardak zeytinyağı
  • 12 adet baklavalık yufka

Üzerlerine;

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri



Yapılışı:

*Bal kabağını rendeleyip orta boy bir tencereye alın, toz şeker ve bal kabağını baharatını ekleyin, orta ateşte ara sıra karıştırarak bal kabağı yumuşayana kadar pişirin. Ceviz içini ilave edip karıştırın ve soğuması için kenara alın.


*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.


*Yufkaların birini tezgaha serin, üzerine az miktarda zeytinyağı sürün, ikinci ve üçüncü yufkaları da üzerlerine az miktarda zeytinyağı sürerek üst üste yerleştirin. Yufkanın dar olan ucundan 5 - 6 cm pay bırakarak bal kabaklı harcın 1/4 ünü yerleştirin ve gevşek rulo yapın (4 adet uzun rulo elde ediyoruz). Diğer yufkalara da aynı işlemi yapın. Rulo yaptığınız yufkaları 4 - 5 cm genişliğinde olacak gibi keserek tepsiye sıralayın.


*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 - 35 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince üzerlerine pudra şekeri serpiştirin.


Bal kabağı baharatı;

*1 er çay kaşığı tarçın, toz zencefil, muskat ve yarım çay kaşığı toz karanfili harmanlayın, yukarıda verdiğim ölçüde kullandıktan sonra kalanı kek, kurabiye veya sütlü tatlılarda kullanmak üzere cam kavanozda saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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