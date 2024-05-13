İş görüşmesine giderken ne giyilir?

Açık renkli kombinler yapmak isterseniz bej ve beyaz renginin birleşimi iş görüşmesi için sade ve zarif olduğundan oldukça uygunolacaktır. İlk görüşme için dikkat çeken renklerden uzak durmak biraz daha mantıklı olabilir. Son olarak topuklu ayakkabı ve uzun bol pantolonlar bacak boyunuzun olduğundan uzun görünmesini de sağlayabilir.