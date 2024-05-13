İş görüşmesine giderken ne giyilir?

Heyecanlı olunan bu görüşmeler öncesinde ne giyeceğinizi bilemiyorsanız haberimize davetlisiniz.

Moda
Giriş: 13 Mayıs 2024 14:55 Güncelleme: 13 Mayıs 2024 14:56
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  • İlk olarak iş görüşmesinde tişört giymek isteyenlerin kombinlerini nasıl şıklaştırabileceğini anlatıyoruz. Blazer ceketler bu tarz kombinler için en kurtarıcı parçalar olurlar. Bunun yanında takacağınız takı ve aksesuarlar sayesinde kombininizi zenginleştirebilirsiniz.

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  • İş görüşmesi kombinlerinde spor ayakkabının pek de yeri olduğunu düşünmüyoruz fakat bol pantolonlar spor ayakkabıları şıklaştırabilme kabiliyetine sahip parçalar. Özellikle kumaş bol pantolonlar spor ayakkabılarla kombinlenebilir. Üstünüzü tişört-blazer ceket, gömlek veya bluz olarak tamamlayabilirsiniz.

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  • Sıcak havalarda iş görüşmesi yapacak ve ceket giymek istemeyecek olanlar için şık bluzlar kurtarıcı olacaktır. Özellikle satene yakın kumaşlar ve dökümlü parçalar kumaş pantolonlarla aynı şıklık etkisini yaratacaktır. Zarif takılarla kombininizi tamamlayabilirsiniz.

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  • Açık renkli kombinler yapmak isterseniz bej ve beyaz renginin birleşimi iş görüşmesi için sade ve zarif olduğundan oldukça uygunolacaktır. İlk görüşme için dikkat çeken renklerden uzak durmak biraz daha mantıklı olabilir. Son olarak topuklu ayakkabı ve uzun bol pantolonlar bacak boyunuzun olduğundan uzun görünmesini de sağlayabilir.

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  • Tişörtle kombin yapmak ve gideceği iş yerinin buna uygun olabileceğini düşünenler için kombini biraz daha şık bir hale getirmek için bol paça pantolonlarla oldukça şık duran sivri burun topuklular tercih edilebilir. Kitten heels denilen 2024 trendlerinden olan topukluları da tercih edebilirsiniz.

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  • Parlak kumaştaki pantolonlar başlı başına kombininizin ana parçası olabilirler. Hava durumuna göre giyilen boğazlı kazak veya bluzlar, evrak çantası veya kol çantaları bu kombinin tamamlayıcı parçaları.

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  • Son olarak etek veya elbise giymek isteyenler için içinde rahat edebileceğiniz parçalar seçmek oldukça önemli. Sürekli etek veya elbiseyi düzeltme ihtiyacı duymayacağınız ama aynı zamanda içinde kendinizi iyi hissettiğiniz parçalar seçebilirsiniz. Kışın giyilen bol elbiseler bakımından daha hoş bir görünüm için görseldeki gibi kemerle destek sağlayabilirsiniz.

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