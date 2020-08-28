Karanfilli kavak inciri reçeli

İstanbul'un meşhur kavak incirleri eskisi kadar kolay bulunmasa da Ağustos ayının sonlarında, Eylül başında tezgahlarda kısa süreliğine yer alıyor. İsmini Rumeli Kavağı'ndan aldığı rivayet edilen kavak incirleri küçük boy, morumsu çizgilere sahip kabuğuyla yenilebilen cinsi...

Karanfilli kavak inciri reçeli
Yaşam
28 Ağustos 2020 Cuma

Geçen yıllarda sevgili arkadaşım Dalia'nın annesi Bayan Eti ile sohbet ederken konu reçellerden açıldığında kayınvalidesinden öğrendiği bol karanfilli ve sirkeli kavak inciri reçelinden bahsetmişti. Kış boyu misafirlerine tatlı olarak ikram etmek için her yıl Ağustos sonlarına doğru kasayla alarak pişirdiğini anlatmıştı. Belki 100 yıllık olan nesillerden nesillere geçen kıymetli aile tarifini kendi yaptığı gibi göz kararı vermişti. Reçel deneyimlere dayanarak ve sizlere net ölçü verebilmek için birkaç kez yaptıktan sonra yazıyorum nefis karanfil aromalı kavak inciri reçelinin tarifini...


Reçel ve marmelatların uzun süre bozulmadan dayanması için kullandığımız limon veya limon tuzu yerine sirke kullanılıyor bu tarifte. Sirkeyi fırında yaptığım damla sakızlı mürdüm eriği reçelinde kullandığımdan yabancı gelmedi bana açıkçası. Sirke, az şekerle pişen reçelde bakteri üreyip ekşimesine engel olduğundan uzun süre bozulmadan dayanıyor.


Yapılışı çok kolay olan karanfil aromalı reçeli kavak inciri bulduğunuzda deneyin derim.


Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika


Malzemeler:

  • 1 kilo kavak inciri

  • 1/2 kg toz şeker

  • 1/2 su bardağı içme suyu, 100 ml

  • 1/2 su bardağı elma sirkesi, 100 ml

  • 1 yemek kaşığı dolusu karanfil




Yapılışı:

*İncirleri yıkayıp sularından arınmaları için süzgece alın.

*Toz şeker, su ve sirkeyi derin bir reçel tenceresine alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynattıktan sonra incirleri ekleyin. Açık ateşte 30 dakika pişirip karanfilleri ilave edin, 5 dakika sonra ocağı kapatın.

*Sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.