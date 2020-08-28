Karanfilli kavak inciri reçeli

Geçen yıllarda sevgili arkadaşım Dalia'nın annesi Bayan Eti ile sohbet ederken konu reçellerden açıldığında kayınvalidesinden öğrendiği bol karanfilli ve sirkeli kavak inciri reçelinden bahsetmişti. Kış boyu misafirlerine tatlı olarak ikram etmek için her yıl Ağustos sonlarına doğru kasayla alarak pişirdiğini anlatmıştı. Belki 100 yıllık olan nesillerden nesillere geçen kıymetli aile tarifini kendi yaptığı gibi göz kararı vermişti. Reçel deneyimlere dayanarak ve sizlere net ölçü verebilmek için birkaç kez yaptıktan sonra yazıyorum nefis karanfil aromalı kavak inciri reçelinin tarifini...

Reçel ve marmelatların uzun süre bozulmadan dayanması için kullandığımız limon veya limon tuzu yerine sirke kullanılıyor bu tarifte. Sirkeyi fırında yaptığım damla sakızlı mürdüm eriği reçelinde kullandığımdan yabancı gelmedi bana açıkçası. Sirke, az şekerle pişen reçelde bakteri üreyip ekşimesine engel olduğundan uzun süre bozulmadan dayanıyor.

Yapılışı çok kolay olan karanfil aromalı reçeli kavak inciri bulduğunuzda deneyin derim.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Malzemeler:

1 kilo kavak inciri

1/2 kg toz şeker

1/2 su bardağı içme suyu, 100 ml

1/2 su bardağı elma sirkesi, 100 ml

1 yemek kaşığı dolusu karanfil

Yapılışı:

*İncirleri yıkayıp sularından arınmaları için süzgece alın.

*Toz şeker, su ve sirkeyi derin bir reçel tenceresine alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynattıktan sonra incirleri ekleyin. Açık ateşte 30 dakika pişirip karanfilleri ilave edin, 5 dakika sonra ocağı kapatın.

*Sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...