Anavatanı Endonezya olan karanfil, tüm dünya mutfaklarında baharat olarak kullanılmaktadır. Karanfil ismi Fransızca clou yani çivi'dir. Çünkü tomurcuklar irili ufaklı çivileri benzemektedir. Çiçek tohumları başlangıçta soluk renklidir ve dereceli olarak yeşile döner. Karanfillerin boy uzunluğu 1.5–2.0 cm iken hasat edilir. Karanfil ağacının çiçek tomurcuklarından elde edilen baharat, odunumsu, siyah renkli ve güzel kokuludur. Acımsı ve ekşi bir tada sahiptir.

Karanfilde manganez, potasyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra; A, C ve K vitaminleri bulunmaktadır. Manganez beyin işlevini artırırken, kemiklerin oluşumuna yardımcı olmaktadır. C ve K vitaminleri bağışıklığı güçlendirir ve kanın pıhtılaşmasını önler. K vitamini kemik sağlığı için de önemlidir. Hangi vitamin hangi besinde bulunur ve faydaları nelerdir? yazısını okumak için tıklayın...

Karanfilin faydaları nelerdir?

Karanfil, ağızda bir süre tutularak, çiğnendiğinde nefesi taze ve temiz tutar. Karanfil, güzel kokusu sebebiyle ağız kokusuna karşı kullanılır.

Aynı zamanda karanfil çiğnemek boğaz ağrısını hafifletir. Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisine yardımcı olmaktadır.

Birçok mikroba karşı antibakteriyel özelliği taşımaktadır.

Karanfilde bulunan öjenolun anestezik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu madde diş ağrısı ile başa çıkmanıza yardımcı olur.

İnsülin miktarını dengelemede yardımcı olmaktadır.

Karanfil sindirimi kolaylaştırmaktadır.

Cilt yenileyici özelliği bulunmaktadır.

Karanfilin saça faydaları nelerdir?

Kafanfil, saçın hacim kazanmasını sağlayarak, saç dökülmesini önler. Aynı zamanda yeni saç oluşumunu hızlandırırarak, saçın hızlı uzamasına yardımcı olur. Saça canlılık verir ve parlaklık kazandırır. Elektriklenmeyi önleyerek, saça daha kolay şekil verilmesini sağlar.

Karanfil saça nasıl uygulanır? Karanfil kürü nasıl uygulanır?

10 - 15 tane karanfili bir bardak kaynar suda, 10 dakika kaynatın. Ardından süzerek, kapalı bir kavanozda ılıyana kadar demlendirin. Daha sonra saç diplerine masajla uygulayın.

Kafaranfilin kalitesi nasıl anlaşılır?

Suda yüzdürme testi ile karanfilin kaliteli olup olmadığını anlamak çok kolay. Kaliteli karanfil suya atılınca ya dibe çözer ya da suyun üstünde dikey şekilde asılı kalır. Bayat karanfil ise, su üzerinde yatay bir biçimde yüzer.