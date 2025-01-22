Modern hayatın 7 zararlı alışkanlığı

Günlük hayatımızda rutin olarak yaptığımız bazı hareketler bize düşündüğümüzden daha fazla zarar veriyor olabilir!

Yaşam
Giriş: 22 Ocak 2025 13:16 Güncelleme: 22 Ocak 2025 13:17
ABONE OL

  • Yatmadan önce sosyal medyada kaydırma yapma

    Sonsuz kaydırma genellikle zihni aşırı uyarır ve gevşemeyi zorlaştırır. Yatmadan 30 ile 60 dakika önce ekran kullanmayı bırakıp ve okuma, günlük tutma veya meditasyon gibi sakinleştirici aktivitelerde bulunmak bu zararlı alışkanlığın yerine koyabileceğiniz en doğru şey olabilir. Daha da iyi bir hamle yapmak istiyorsanız yatak odanızı telefonsuz bir bölge haline getirebilirsiniz. Telefonunuzu kullanmak yerine geleneksel bir çalar saat kullanabilir, beyninizin günün aktivitelerinden dinlenmeye geçişine yardımcı olacak birkaç etkinlik yapabilirsiniz.

    1 / 7

  • Fiziksel aktiviteyi ihmal etmek

    Çoğumuz için, iş ve ev hayatının sorumlulukları arasında, düzenli bir egzersiz programı sürdürmek mümkün değil. Ancak bu, hareketsiz alışkanlıkların kırılamayacağı anlamına gelmiyor. Hareketsiz alışkanlıklar strese, kötü ruh haline ve fiziksel sağlık sorunlarına neden olabilir. Hayatınıza daha fazla hareket katma fırsatları yaratmakta fayda var.

    2 / 7

  • İşyerinde molaları atlamak

    İş yerinde molalarda çalışma alışkanlığınızdan kurtulun. Yemek yiyip gelip tekrar masa başına oturmayın molanızı değerlendirin. Sadece beş dakika uzaklaşmanız gerekse bile, tüm bu zamanı beyninizi ve vücudunuzu yenilemek için kullanın.

    3 / 7

  • Dürtüsel satın almalar yapmak

    Dürtüsel alışverişlerden kaçınmak yalnızca cüzdanınızı değil, aynı zamanda ruh sağlığınızı da iyileştirecektir. Dürtüsel alışveriş zihinsel bunalıma katkıda bulunan finansal strese ve karmaşaya yol açabilir. Ancak, sürekli olarak alışveriş yapmak için çok sayıda fırsat mevcut olduğundan, bu alışkanlığı bırakmak söylendiği kadar kolay değildir. Gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını veya bir ürünü isteyip istemediğinizi değerlendirmek için temel olmayan alışverişler yapmadan önce bir gün beklemenizde fayda var.

    4 / 7

  • Sınır koymamak

    İster işten, ister ilişkilerden, ister kişisel projelerden ve hobilerden bahsediyor olalım, üstesinden gelebileceğimizden fazlasını üstlenmek kaygan bir zemindir. Aşırı taahhütte bulunmak veya çok sık 'evet' demek tükenmişliğe, kızgınlığa ve gergin ilişkilere yol açabilir.

    5 / 7

  • Aşırı ekran süresi

    Uzun süreli ekran maruziyeti yalnızca göz yorgunluğuna ve zihinsel yorgunluğa katkıda bulunmakla kalmaz aynı zamanda kişinin içinde bulunduğu andan kopmasına da yol açar. Ancak bu, kırılması zor bir alışkanlık olabilir; telefonlarımız ve uygulamalarımız bizi mümkün olduğunca uzun süre bağlı tutmak için tasarlanmıştır. Bu yüzden kademeli bir yaklaşım benimseyin. Örneğin her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 6 metre uzaklıktaki bir nesneye bakın. Ayrıca diğer hobiler için özel ekransız zaman planlamanızı da iyi bir alternatif olabilir.

    6 / 7

  • Kişisel bakımı ihmal etmek

    Kendine bakmak, her gece 12 adımlı bir cilt bakımı rutini yapmak veya zamanınız veya paranız yoksa başka sağlık ürünleri satın almak anlamına gelmez. Her gün sadece beş dakikanızı farkındalık, günlük tutma veya günün olumlu anlarını düşünme pratiği yapmaya ayırmanız da kişisel bakıma girer. Ayrıca, en sevdiğiniz yiyeceklerden daha fazlasını pişirerek, gerçekten keyif aldığınız bir fiziksel aktivite biçimi bularak veya hobileriniz veya rahatlamanız için daha fazla zaman yaratmak üzere rutinlerinizi ayarlayarak kendinize bakabilirsiniz.

    Referanslar

    Hannah Wojcik. "7 Toxic Habits That Are Bringing You Down, According to Experts". Şuradan alındı: https://www.realsimple.com/habits-that-bring-you-down-8774455 (14.01.2025).

    7 / 7

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.