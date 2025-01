Modern hayatın 7 zararlı alışkanlığı

Kişisel bakımı ihmal etmek

Kendine bakmak, her gece 12 adımlı bir cilt bakımı rutini yapmak veya zamanınız veya paranız yoksa başka sağlık ürünleri satın almak anlamına gelmez. Her gün sadece beş dakikanızı farkındalık, günlük tutma veya günün olumlu anlarını düşünme pratiği yapmaya ayırmanız da kişisel bakıma girer. Ayrıca, en sevdiğiniz yiyeceklerden daha fazlasını pişirerek, gerçekten keyif aldığınız bir fiziksel aktivite biçimi bularak veya hobileriniz veya rahatlamanız için daha fazla zaman yaratmak üzere rutinlerinizi ayarlayarak kendinize bakabilirsiniz.

