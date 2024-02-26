Kraliyet kadınlarının gardırobunda bulunan klasik parçalar

Dökümlü bluz

Özellikle etek ve takım kombinlerinde vazgeçilmez parça olan bluzlar... Daha çok gömlek tarzında etek veya pantolonların üstüne bırakılan bluzlar oldukça tercih ediliyor. Kurdele detayı da kadınların birçok parçada kullanılan bir detay olmasıyla klasikleşmiş durumda.