Kraliyet kadınlarının gardırobunda bulunan klasik parçalar

G\u00f6mlek elbise\nG\u00f6mlek elbiseler \u00f6zellikle ilkbahar ve yaz aylar\u0131nda kraliyet kad\u0131nlar\u0131n\u0131n s\u0131kl\u0131kla tercih etti\u011fi par\u00e7alar aras\u0131nda yer al\u0131yor. Bu tarz elbiseler belden ba\u011flanarak v\u00fccut hatlar\u0131n\u0131 daha oranl\u0131 g\u00f6stererek ayn\u0131 zamanda zarif bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde etmenizi sa\u011fl\u0131yor.. Blazer ceket\nBlazer ceket tercih ederken kraliyet kad\u0131nlar\u0131 genellikle bol kesimli olanlardan uzak duruyorlar. Daha \u00e7ok v\u00fccuda oturan ceketler tercih ederler. Sokak stiline yakla\u015fmamak i\u00e7in kuma\u015f pantolonlar veya daha dar pantolonlarla tercih ediliyor.. \u015eapka\nKraliyet \u015fapkalar\u0131 hepimizin y\u0131llardan beri g\u00f6r\u00fcp a\u015fina oldu\u011fumuz aksesuarlardan\u00e7 Kraliyet \u00fcyelerinin \u00f6zel g\u00fcnlere kat\u0131l\u0131rken daima \u015fapka takt\u0131klar\u0131na \u015fahit olmu\u015fuzdur. Cenazelerde veya belirlenmi\u015f \u00f6zel g\u00fcnlerde siyah tercih etmeleri d\u0131\u015f\u0131nda genellikle siyah \u015fapka tercih edilmez.. Kalem etek\nKalem etek kraliyet g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcnce ilk akl\u0131m\u0131za gelen par\u00e7alardan. V\u00fccut hatlar\u0131n\u0131 zarif g\u00f6steren kalem etekler ayn\u0131 zamanda diz hizas\u0131nda veya alt\u0131nda bitmesiyle kraliyet kurallar\u0131yla da uyum sa\u011fl\u0131yor.. Tak\u0131m elbise\nResmi g\u00fcnler i\u00e7in kraliyet kad\u0131nlar\u0131n\u0131n dolaplar\u0131nda daima tak\u0131m elbiseleri bulunur. Genellikle g\u00f6mlek veya bluzla kombinlemeyi tercih ederler. Genellikle pantolon tercih etmeyen kraliyet \u00fcyelerinin de zaman zaman tak\u0131m elbiselere ihtiyac\u0131 oluyor.. A kesim etek\/elbise\nKraliyet kad\u0131nlar\u0131ndan \u00f6zellikle Kate Middleton'\u0131 akl\u0131m\u0131za getirdi\u011fimizde A kesim etek ve elbiselerin dolab\u0131na hakim oldu\u011funu fark ediyoruz. Eski d\u00f6nemlerden itibaren modas\u0131 ge\u00e7meyen bir etek modeli oldu\u011fundan \u00e7an etek\/A kesim etekleri biz de olduk\u00e7a zamans\u0131z ve zarif buluyoruz.. D\u00f6k\u00fcml\u00fc bluz\n\u00d6zellikle etek ve tak\u0131m kombinlerinde vazge\u00e7ilmez par\u00e7a olan bluzlar... Daha \u00e7ok g\u00f6mlek tarz\u0131nda etek veya pantolonlar\u0131n \u00fcst\u00fcne b\u0131rak\u0131lan bluzlar olduk\u00e7a tercih ediliyor. Kurdele detay\u0131 da kad\u0131nlar\u0131n bir\u00e7ok par\u00e7ada kullan\u0131lan bir detay olmas\u0131yla klasikle\u015fmi\u015f durumda..
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