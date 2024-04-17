Jüpiter - Uranüs kavuşumunun burçlara etkileri

Büyük ve beklenmedik bir değişim enerjisine ilerliyor, en son 1941 yılında deneyimlediğimiz Jüpiter- Uranüs kavuşumu etkilerine yaklaşıyoruz. Bu etki 21 Nisan’da keskinleşerek, 2018 yılından beri yaşamımızda adım adım yeşeren konularda ani değişimler ve yenilikler yaratacak. Yaşam bizlere; 'Yarını, bugünden daha iyi bir hale getirebilmek için ne yapabilirsin?' diye soracak.

Jüpiter - Uranüs kavuşumundan doğacak şans ve fırsatları kaçırmamak adına:

-Özgür ve özgün olmalı, prangalardan özgürleşmeli, kendimiz olamadığımız yerlerde kalmakta ısrar etmemeliyiz.

-Geleceğe dair büyük vizyonlar yaratmaya, yenilenmeye, iş ve yatırımları büyütmeye odaklanmalı, hareketin bereketi doğurduğunu unutmamalıyız.

-Kişisel gelişimimize katkı olmaya, sınırlarımızı aşmaya, deneyimlemeye gönüllü olmalıyız.

-Hiç gitmediğimiz yolları seçmeli, hiç denemediğimizi denemeye cesaret edebilmeli, herkesin yaptığını yapmamalıyız.

-İçimizdeki yaratıcılığı beslemeli, fikirlerimizi not etmeli, hayallerimizi büyütmeliyiz.

-Kalbimizi duyabilmeli ve kendi hayat şarkımızın peşinden gitmeliyiz.

Jüpiter - Uranüs kavuşumu hangi burcu nasıl etkileyecek?

(Özellikle yükselen burcunuza göre okumanız tavsiye edilir.)

Koç

Bu etkiyi; öz değeriniz, kaynaklarınız, gelirleriniz, maddi manevi gelecek güvenceniz ve kendinize yeterliliğinizle ilgili yaşayabilirsiniz. Değer algınızı veya gelir elde ettiğiniz alanları yenileyebilirsiniz. Yeteneklerinize güvenmek, daha yaratıcı ve özgün çıkışlar yapmak bolluk bereketinizi arttırıyor olacak.

Boğa

Bu etkiyi; dış dünyaya gösterdiğiniz imajınız, kimliğiniz, benliğinizle ilgili yaşayabilirsiniz. Ertelediklerinizi yapmak, kendi özgünlüğünüzü ve özgürlüğünüzü yaşamak, sağlığınızı iyileştirmek, doğal olduğunuz yerlerde kabul görmek için destekleniyorsunuz. Artık hayat sahnenize 'bambaşka biri' olarak çıkabilirsiniz. Kendinize yeniden doğmaya hazır olun!

İkizler

Bu etkiyi; iç dünyanız, ruhunuzun derinlikleri, ilham, yaratıcılık ve sezgilerinize dair yaşıyorsunuz. Geçmişten ve bilinçaltınızda sizi durduran her şeyden özgürleşebilir, uzaklaşma isteğinde olabilirsiniz. Spiritüel ve manevi dünyanızı genişletebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı yenilemek, tatillere çıkmak, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmak bugünlerde size bir bilinç sıçraması yaratacak.

Yengeç

Bu etkiyi; hayalleriniz, idealleriniz ve sosyal çevrenizde yaşıyorsunuz. Bu süreçte yepyeni çevrelere girmek, farklı yanlarınızı göstermek size yol açarken, size iyi gelmeyen bağlardan ve hedeflerden özgürleşiyorsunuz. Parlak fikirlerinizi mutlaka hayata geçirmeli, aktivite ve organizasyonlara katılmalı, daha fazla görünür olmaya gönüllü olmalısınız.

Aslan

Bu etkiyi; toplum önündeki duruşunuz, kariyeriniz, gelecek hedeflerinizle ilgili yaşıyorsunuz. Kendiniz olabildiğiniz, daha fazla ışıldadığınız, daha özgür olduğunuz yolları seçmek gündeminizde olurken; terfi, iş kurma, evlilik gibi radikal kararlar alabilirsiniz. Kendi hayatınızın direksiyonunu ele almak, güvenle geleceğe bakabilmek deneyim alanınız olacak.

Başak

Bu etkiyi; sınırlarınızı aşmak, ufkunuzu genişletmek, hayatı deneyimlemek ve kendinizi yeniden keşfetmekle ilgili yaşıyorsunuz. Yurt dışına yerleşme, seyahat, havayolu, ticaret, hukuk, eğitim gibi konularda beklenmedik etkiler yaşayabilir, radikal kararlar alabilirsiniz. Bu döngü bakış açınızı genişleterek yaşam amaçlarınıza ilerlemenizi sağlayacak.

Terazi

Bu etkiyi; ruhsal gücünüzü fark edeceğiniz deneyimlerle yaşayabilir, kendi gölge eğilimlerinizi, yaşamınızda blokaj yaratan ve arınmanız gereken her şeyi daha çok fark edebilirsiniz. Finansal olarak yenilenmek, yatırımlar, banka, vergi, eş ve ortak kazançları gündeminize gelebilir. Hakkınız olana kavuşabilir, mali anlamda güçlenebilirsiniz.

Akrep

Bu etkiyi; evliliğiniz, ilişkiniz veya ortaklıklarınıza dair yaşıyorsunuz. Daha özgür, güvenli ve huzurlu bağlar kurmak isteyebilir, evlilik kararı alabilir veya evliliğiniz içinde radikal değişimler, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sıra dışı insanlarla tanışmak, beklenmedik destekler almak gündeminizde olabilir.

Yay

Bu etkiyi; iş düzeniniz, çalışma koşullarınız, sağlığınız ve günlük rutin alışkanlıklarınıza dair yaşıyorsunuz. İşinize yenilik ve vizyon katmak, yeni bir işe başlamak, yurt dışı bağlantılı işler yapmak gündeminize gelebilir. Beslenme, uyku ve spor düzeninizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yaratıcı, cesur ve üretken olmak bu dönemde size yol açıyor olacak.

Oğlak

Bu etkiyi; hayat sahnenizde özgüvenle parlamak, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek, yeteneklerinizi göstermekle ilgili yaşıyorsunuz. Bu süreçte yıldırım aşkları kapınızı çalabilir, ilişkiniz içinde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özgün ve özgür hissedebildiğiniz ilişkilerde kalmak isteyebilir, sizinle yarışan kişilerden uzaklaşabilirsiniz. Yepyeni hobiler edinebilir, aniden çocuk sahibi olabilirsiniz. Yaratıcılığınız hiç olmadığı kadar artıyor.

Kova

Bu etkiyi; hayatınızı temelinden yenilemek, özgür ve huzurlu alanlar yaratmak, iç dünyanızın ihtiyaçlarını fark etmekle ilgili yaşıyorsunuz. Bu süreçte kendi evinize çıkabilir, evinizi yenileyebilir, aidiyet algınızı değiştirebilirsiniz. Ailenizde beklenmedik gelişmeler olabilir. Kendinize iyi gelmek için dinlenerek, daha güçlü ve özgün çıkışlarla yükseleceksiniz.

Balık

Bu etkiyi; beklenmedik haberler almak, yepyeni özgün fikirler üretmek, projelerinizi hayata geçirmekle ilgili yaşıyorsunuz. İletişim şeklinizi, yaşama bakış açınızı yenileyebilir; eğitim, seyahat, sosyal medya gibi konularda değişimler yaşayabilirsiniz. Kardeşleriniz ve çevrenizden destek bulabilirsiniz. Kişisel gelişiminize önem vermek sizi destekliyor olacak.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi