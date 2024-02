Jüpiter Uranüs kavuşumu: 21 Nisan 2024

Her buluşma yeni bir adımı, her adım bir değişimi, her değişim yepyeni bir düzeni yaratır. Gökyüzünde yavaş ilerleyen her büyük gezegenin kavuşumu ise, evren ve insanlık için yeni bir döngünün ayak sesleridir. 2024 yılı, kolektif etki yaratan büyük gezegenlerin çok hareketli ve aktif olduğu, dünyamızın artık bambaşka bir yer olacağını anlatan yoğun etkiler barındırıyor. Bu yıl içerisinde ise en çok Jupiter – Uranüs kavuşumunu yaşayacağımız Nisan ayı dikkat çekiyor.

Jupiter ve Uranüs, ortalama 14 yılda 1 bir araya gelerek yepyeni bir döngüyü başlatırlar. Jupiter; Güneş sisteminin en büyük gezegenidir ve bulunduğu alanı büyütüp genişletir. Uranüs ise; yenilikleri, devrimleri, özgürleşmeyi, özgünlüğü, gelecek odaklı olmayı, elektrik, teknoloji gibi alanları temsil eder. Bu kavuşmanın gerçekleşeceği Boğa burcu ise; dünyayı, doğayı, toprağı, üretimi, değerlerimizi, kaynaklarımızı, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarımızı, beden algımızı anlatır. Bu da demektir ki bu iki gezegen bir araya geldiğinde bu konularla alakalı büyük ve beklenmedik olaylar yaşayacağız. Bu olayların etkisi 6 ay boyunca baskın olacak.

12 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek bu buluşmanın temelleri 2010 yılında atılmıştı ve süreç Arap Baharı ile başlamıştı, aynı zamanda büyük ekonomik döngüler yaşanmıştı. Daha önce bu kavuşum 1941 yılı Mayıs ayında gerçekleşmiş ve 2. Dünya Savaşı tetiklenmiş, özellikle Almanya, ABD ve Yunanistan’da hareketli gündemler yaşanmıştı. Elbette o zamanlar Plüto Aslan burcunda, liderler ve güç algımızı değiştiriyordu. Şimdi ise tam karşısında Kova burcunda; halklar, eşitlik, gelişme, ülke sınırları ve insanlığa dikkat çekiyor. Böylece birçok eyaletin de ülkeler içinde bağımsızlığını ilan etmesine tanık olabiliriz. Özellikle ABD en zorlu dönemini geçirirken ya tamamen yok olabilir ya da krizleri doğru yönetirse daha da güçlenerek bu döngüden çıkabilir.

Bütün bunlardan yola çıkarak bu yıl; yeni ekonomik düzenin test ve deneme aşaması olacaktır. Bu kavuşumla birlikte; mali anlamda büyük ekonomik değişimler yaşanabilir, bankacılık sistemi önemli ölçüde şekil değiştirebilir ve banka şubeleri, kağıt paralar tarihe karışabilir. Ancak dijital para dönemine geçilmesi ile yeni başlayan Plüto Kova döneminde halklar daha kolay kontrol edilebilir. Aynı zamanda kripto paralarla ilgili çok konuşulacak ani olaylar yaşanabilir. Bu süreçte mali konularda depresyon ve panik havası doğabilir. Astropsikolojik olarak insanlar mali konularda manik depresif hallerde olabilir ve bu duygu durumu ile yönetilmeye çalışılabilir. O nedenle panikle yatırım yapmamak, sosyal medyada her duyulana inanmamak önemli olacaktır.

Bizler bu süreçte; yeni ekonomik girişimler yapabilir, kaynaklarımızı yenileyebilir, kazanç elde etmenin yeni yöntemlerine odaklanabiliriz. İş alanlarımız, iş akışımız aniden değişebilir. Rutinlerimizi kıran beklenmedik gelişmeler yaşayabiliriz. Birçoğumuz aniden evlilik teklifi alabilir, evlenebilir, ilişkisinde yenilikler yapabilir, özgürlük ve değerimizi sorgulayabiliriz. Altın, bakır ve gümüşe fiziki olarak yönelebiliriz. Yaratıcı ve vizyon sahibi olanlar, işine yenilik ve teknolojiyi dahil edenler kazançlı çıkacaktır. Bu dönemde meydana gelecek 8 Nisan Güneş Tutulması da bu buluşmaya eşlik edecek ve tutulma Güneş’in yücelim derecesi olan 19 derecede gerçekleşecektir. Dolayısıyla Merkür Retrosu ile birlikte 26 Nisan’a dek planlamalar yapabilir ve 26 Nisan sonrası büyük girişimlerde bulunabiliriz. Yaşam; kendine güveneni, özünü ve haklarını koruyanı, cesur olan ve risk alanı, yeni adımlar atanı destekleyecektir.

Öte yandan bu dönemde; dünyanın manyetik dengesinde değişimler olabilir. Yeni keşifler ve icatlar duyabiliriz. Uzay, elektrik, yapay zeka, DNA, genetik ve hastalıklar, tarımla ilgili yeni ve beklenmedik buluşlar olabilir. Toprak, bitkiler ve gıda konuları gündeme gelirken bu alanda kıtlık ve salgınlar, zararlı durumlar yaşanabilir. Özellikle zeytin ağaçlarını daha fazla duyabiliriz.

Tutulma etkisi ile gerek ülkemiz seçimleri gerekse yıl sonunda gerçekleşecek ABD seçimleri ekonomiye ve ülkelerin geleceğine yön verebilir. Bu seçimler uzun yıllar boyunca etki yaratacak beklenmedik değişimleri gündeme getirebilir. Önemli ve beklenmedik liderler öne çıkabilir.

Bu etkiden en çok Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçları etkilenirken, doğum haritalarımızda bu alanlarda bu döngüyü belirgin biçimde yaşayabiliriz.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi