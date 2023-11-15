İzmir köfte tarifi 

Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan İzmir köfteyi bir de Müjgan Yurtseven tarifi ile deneyin.

İzmir köfte tarifi 
Yaşam
Giriş: 15 Kasım 2023 10:27 Güncelleme: 15 Kasım 2023 10:32
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Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan İzmir köfte havalar serinlemeye başladığında evde ilk aklımıza gelen lezzetlerden biridir. Özellikle patates ve köftesinin ön kızartması yapılırsa tadına doyum olmaz...


Yanına tereyağlı pirinç pilavı ve cacığın çok yakıştığı gayet doyurucu ve leziz yemeği yapılacaklar listenize alın derim...


Servis: 4 - 5 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 + 20 dakika


Malzemeler:

  • 2 büyük patates, 700 gr
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1/4 çay kaşığı tuz

Köftesi için;

  • Yarım kg orta yağlı dana kıyma
  • Yarım bayat ekmek içi, ufalanmış
  • 1 kuru soğan, rendenin ince tarafıyla rendelenmiş
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karbonat
  • 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı ev yapımı domates püresi
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik

  • 1 büyük domates
  • 7 - 8 adet sivri biber

  • 7 - 8 dal maydanoz, incecik kıyılmış




Yapılışı:

*Köfte malzemelerini geniş bir kaba alarak iyice yoğurun. Patates dilimleri boyutunda olacak gibi rulo şekil verin ve yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.


*Köfteler buzdolabında dinlenirken bu arada patateslerin kabuklarını soyup iri dilimler halinde doğrayın, nişastalarından arındırmak için bol suda yıkayarak süzdürün ve temiz bir mutfak havlusuyla iyice kurulayın.


*Geniş bir tavaya sıvı yağı aktarın, açık ateşte yağ ısınınca patatesleri ekleyip hafifçe pembeleşene kadar kızartın ve sıcakken üzerlerine tuz serpiştirin. Tavada 2 yemek kaşığı yağ bırakıp kalanı başka bir kızartmada kullanmak üzere cam kavanoza aktarın.


*Köfteleri tavadaki yağ ile çevire çevire hafifçe kızartın ve kenara alın. Aynı tavada köftelerden kalan yağa domates salçası ve domates püresini ekleyip kısık ateşte 4 - 5 dakika pişirin, sıcak su ve kekiği ilave edip sos hafifçe koyulaşana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirip ocağı kapatın (kullandığım salça ve domates püresi tuzlu olduğundan ekstra tuz eklemedim).


*Fırına girebilecek tepsiye bir köfte, bir patates olacak gibi yan yana sıralayın, üzerine domates sosunu dökün, aralara dilimlenmiş domatesler ve biberleri yerleştirin.


*190 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Servis esnasında üzerlerine kıyılmış maydanoz serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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