İstanbul’daki ormanlık alanlar ve tabiat parkları

Ormanları çok özlüyorsanız ve koca şehir yakanızı bir türlü bırakmıyorsa, İstanbul’un ormanlarını keşfetmenin zamanı gelmiş odemektir.

İstanbul’daki ormanlık alanlar ve tabiat parkları
Yaşam
Giriş: 11 Temmuz 2023 15:06 Güncelleme: 11 Temmuz 2023 15:47
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Duygu İslamoğlu
Duygu İslamoğlu duygu.islamoglu@gmail.com

​​İstanbul'dan uzaklaşmak her zaman kolay olmuyor, ancak neyse ki İstanbul’da da büyükşehir curcunasından uzakta, kolay erişilebilir, gayet de mis gibi ormanlık alanlar var.

Aslında doğada zaman geçirmek, sinir sistemimizi güzelce yatıştırmak için hepimizin ihtiyacı. Eğer iyi bir tatilin zamanı geldiyse ancak İstanbul’dan kaçmak da mümkün olmuyorsa, şehirdeki ormanlarda kaybolup şarj olmayı deneyin.



©Anadolu Ajansı - Erhan Elaldı

Belgrad Ormanı

Göktürk beldesi yakınındaki bu orman, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alıyor ve hem doğa severler hem de piknikçiler için popüler bir yer. Yürüyüş yapmak, koşmak, bisiklet sürmek ve doğa yürüyüşleri yapmak için de gayet ideal.

Kemerburgaz Kent Ormanı, geniş çimenlik alanlar, gölgelik ağaçlar ve birçok farklı bitki türü barındırıyor. Bu bitkiler arasında meşe, çam ve kestane ağaçlarının yanı sıra mevsimine göre çok çeşitli bitkiler yer alıyor. Ormanda ayrıca, kuşları ve diğer yaban hayatını gözlemlemek için mükemmel bir ortam sunan bir gölet de mevcut.




© İHA - Emre Baba, Hasibe Karadağ, İsmail Coşkun

Atatürk Arboretumu

Belgrad Ormanı'nın bir parçası olan Atatürk Arboretumu, 296 hektarlık bir alana yayılıyor ve dünyanın dört bir yanından getirilen 2000'den fazla bitki türünü barındırıyor. Arboretum, 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından kurulmuştur. 1982 yılında halka açılan arboretum, hem bilimsel araştırmalar için kullanılıyor, hem de bizler keyfini sürelim diye halkın ziyaretine açık. Piknik, su bisikleti, bisiklet gezisi gibi çeşitli etkinliklere uygun orman, özellikle ilkbahar ve sonbaharda fotoğrafçılara bulunmaz kareler sunuyor.


©Anadolu Ajansı - Muhammed Gencebay Gür

Polonezköy Tabiat Parkı

İstanbul'un Anadolu yakasında, Beykoz ilçesinde bulunan Polonezköy, 19. yüzyılda Leh göçmenler tarafından kurulan bir köydür ve adı da “Polonya köyü” anlamına gelir. Köy, tarihi boyunca Polonya kültürünü ve yaşam tarzını korumuştur; bugün bile Polonezköy'deki evler, restoranlar ve diğer yapılar bu özgün karakteri yansıtmaya devam ediyor. Ayrıca köy, Polonya tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinmek için bir dizi tarihi eser ve anıta ev sahipliği yapıyor.

Polonezköy Tabiat Parkı, 1994 yılında tabiat parkı olarak tescil edildi. 3000 dönümlük bir alana yayılan park, İstanbul'un bu büyüklükteki ender yeşil alanlarından biri. Park içinde, özellikle yürüyüşçüler ve bisikletçiler için çeşitli yollar ve parkurlar da mevcut.


©DHA - Ali Aksoyer

Ömerli Barajı ve Çevresi

İstanbul'un Anadolu yakasında, yemyeşil ağaçlar ve doğal güzelliklerle çevrili kaçış yerlerinden biri de Ömerli Barajı. İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından biri olan baraj, Melen Çayı üzerinde bulunuyor ve güvenlik gerekçeleriyle baraja doğrudan erişim mümkün değil. Ancak baraj çevresindeki ormanlık alan, piknik ve yürüyüşler için gayet ideal.

Ömerli Barajı çevresi, birçok farklı bitki ve hayvan türünün yaşam alanı, dolayısıyla ciddi bir ekolojik zenginliği bünyesinde barındırıyor. Buranın yakınında bulunan Ömerli At Çiftliği ve Ömerli Ormanı, İstanbul’da orman özlediğinizde hızlıca gidip dolaşabileceğiniz yerler arasında.


©DHA - Serdal Altıntepe

Kemerburgaz Kent Ormanı

Göktürk beldesi yakınındaki bu orman, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alıyor ve hem doğa severler hem de piknikçiler için popüler bir yer. Yürüyüş yapmak, koşmak, bisiklet sürmek ve doğa yürüyüşleri yapmak için de gayet ideal.

Kemerburgaz Kent Ormanı, geniş çimenlik alanlar, gölgelik ağaçlar ve birçok farklı bitki türü barındırıyor. Bu bitkiler arasında meşe, çam ve kestane ağaçlarının yanı sıra mevsimine göre çok çeşitli bitkiler yer alıyor. Ormanda ayrıca, kuşları ve diğer yaban hayatını gözlemlemek için mükemmel bir ortam sunan bir gölet de mevcut.




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