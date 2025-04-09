Instagram'da genç hesabı nedir? Instagram'a yaş sınırı getirildi mi?

Instagram uygulamasına gelen güncelleme kapsamında, Instagram kullanan gençlerin ebeveyn izni olmadan uygulamanın bazı özelliklerini kullanması engellenecek. Son güncelleme ile 16 yaşından küçük kullanıcılar ebeveynlerinin onayı olmadan canlı yayın yapamayacaklar. Buna ek olarak “genç hesap” adı verilen 16 yaşından küçük kullanıcıların uygulamanın mesajlarında bulunan ve potansiyel çıplaklık içeren görselleri otomatik olarak bulanıklaştıran özelliği devre dışı bırakmak için de izin almaları gerekecek.

Meta, ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini denetlemeleri için daha fazla seçenek sunmak amacıyla Eylül ayında Instagram için Genç Hesap programını başlattı. Bu güncellemeler de Meta'nın Teen Accounts olarak bilinen “genç hesapları” sisteminin bir uzantısı niteliğinde. Meta, dünya genelinde yaklaşık 54 milyon gencin genç hesaplara aktarıldığını ve son değişikliklerin ilk olarak İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'daki kullanıcılara sunulacağını söyledi.

Genç hesap nedir? Genç hesabın özellikleri nelerdir?

Genç hesap kullanıcıları için halihazırda uygulanan diğer güvenlik önlemleri arasında şunlar yer alıyor: hesapların varsayılan olarak gizli olarak ayarlanması, yabancılardan gelen özel mesajların engellenmesi, hassas içeriklere ilişkin katı sınırlamalar, ekran molası hatırlatıcıları ve uyku saatlerinde bildirimlerin kısıtlanması.

Ülkemizde sosyal medyaya gelecek olan yaş sınırı hakkında son durum ne?

Konu ile ilişkin X hesabında paylaşım yapan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: "Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli. Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır. Biz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvende bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Referanslar

“Instagram owner announces new restrictions for teenage users”. Şuradan alındı: https://news.sky.com/story/parental-controls-on-instagram-expanded-and-brought-to-facebook-13344366 (08.04.2025).