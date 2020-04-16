İnsan insanı zor zamanlarda tanırmış...

Stresli zamanlardan geçtiğimizi biliyorum ama sanki sevgilim stresinin acısını benden çıkartıyor gibi geliyor.

+ Sonra Oku
İnsan insanı zor zamanlarda tanırmış...

Yaklaşık bir aydır karantinada olduğumuz için sevgilimizle görüşemiyoruz. Normalde en az iki günde bir görüşürdük ve sürekli yapacak bir etkinliğimiz olurdu. Ama karantina başladığından beri tek iletişim yolumuz mesajlaşmak ve aramak oldu. Her gün neden günaydın yazmadın, neden iyi geceler demeden uyudun gibi basit şeyler için kavga çıkartmaya başladı. Sanki eski sevgilim gitmiş yerine bambaşka biri gelmiş gibi... Stresli zamanlardan geçtiğimizi biliyorum ama sanki sevgilim stresinin acısını benden çıkartıyor gibi geliyor. Ne desem lafımı başka yerlere çekiyor ve hep ona anlayışlı olmamı istiyor ama bana karşı hiç anlayışlı davranmıyor. Ayrılmayı bile düşünüyorum artık. İnsan insanı zor zamanlarda tanırmış gerçekten...

 

Rumuz: bunaldım

***

HTHayat.com'a siz de içinizi dökün...

Aşağıdaki resme tıklayın, formu doldurun, itirafınız yayınlansın!

 

Tüm itirafları görmek için tıklayın

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Corona itirafı
Corona itirafı
Yaşı benden küçük, belki okuyanlar beni yargılayacak ama...
Yaşı benden küçük, belki okuyanlar beni yargılayacak ama...
Kendimi ayrıca lamba da zannediyorum!
Kendimi ayrıca lamba da zannediyorum!
Nişanlımın arkadaşına aşık oldum
Nişanlımın arkadaşına aşık oldum
Sanırım sevgilimin arkadaşına aşık oluyorum…
Sanırım sevgilimin arkadaşına aşık oluyorum…
Sevgilime blöf olsun diye kendime çiçek gönderdim
Sevgilime blöf olsun diye kendime çiçek gönderdim
Kendimi bir halt zannediyorum
Kendimi bir halt zannediyorum
Önemsemiyor gibi görünsem de bir sevgilim olsun istiyorum
Önemsemiyor gibi görünsem de bir sevgilim olsun istiyorum

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X