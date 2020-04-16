İnsan insanı zor zamanlarda tanırmış...

Stresli zamanlardan geçtiğimizi biliyorum ama sanki sevgilim stresinin acısını benden çıkartıyor gibi geliyor.

Yaklaşık bir aydır karantinada olduğumuz için sevgilimizle görüşemiyoruz. Normalde en az iki günde bir görüşürdük ve sürekli yapacak bir etkinliğimiz olurdu. Ama karantina başladığından beri tek iletişim yolumuz mesajlaşmak ve aramak oldu. Her gün neden günaydın yazmadın, neden iyi geceler demeden uyudun gibi basit şeyler için kavga çıkartmaya başladı. Sanki eski sevgilim gitmiş yerine bambaşka biri gelmiş gibi... Stresli zamanlardan geçtiğimizi biliyorum ama sanki sevgilim stresinin acısını benden çıkartıyor gibi geliyor. Ne desem lafımı başka yerlere çekiyor ve hep ona anlayışlı olmamı istiyor ama bana karşı hiç anlayışlı davranmıyor. Ayrılmayı bile düşünüyorum artık. İnsan insanı zor zamanlarda tanırmış gerçekten...

Rumuz: bunaldım

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