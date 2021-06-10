İngilizce kursu seçecek ebeveynlere özel ipuçları

İngilizce kursu seçerken nelere dikkat etmek gerektiğini ve çocuğunuzu İngilizce öğrenmek için nasıl motive edeceğinizi uzmanından dinleyelim. İşte Novakid Online İngilizce Okulu'nda Metodolog ve öğretim görevlisi Amy Krolevetskaya’nın konu hakkında önerileri şöyle:

Öğretmen seçimi

Okulun başarısı ilk etapta öğretmene bağlıdır. Unutmayın, "zor" öğrenci yoktur, başarısız öğretmen vardır. Çevrimiçi öğretmenliğin özel gereksinimleri vardır. Çocuğu "uzaktan" eğitimde dikkatini dersten derse canlı tutmalıdır. Ek bir zorluk da "sessiz" çocuğu konuşturmak ve ekranın diğer tarafındayken "dil engelini" aşmasına yardımcı olmaktır. Hata yapmayla ilgili kaygıyı gidermek ciddi bir iştir. İyi bir öğretmen bu amaç için bir dizi kolaylaştırıcı yöntem geliştirir. Ebeveynler ise ders sonrası çocuğun ruh haline dikkat etmelidir. Devam etme sevinci ve arzusu iyiye işarettir.

Kişiselleştirilmiş öğrenme

Modern çevrimiçi okullar, öğrencinin motivasyonlarını takip etmenizi sağlayan teknik çözümleri geliştiriyor. Örneğin, video ve ses analizi, çocuğun hangi formatta daha iyi öğrendiğini anlamanızı sağlar. Çocuğun davranış analizi, öğretmene "anında" öğrenme sürecini ayarlama fırsatı verir.

Edutainment yöntemlerini kullanma

Edutainment "eğlence yoluyla öğrenme" demektir. Modern eğitimde güvenilir bir trend olarak düşünülebilir. Çevrimiçi okulların bu konuda yadsınamaz bir avantajı vardır. Öğretmen, süreç içerisinde herhangi bir oyunlaştırma yöntemini kullanabilir: Sınavlar, oyunlar ve hatta İngilizce konuşan bir rehber eşliğinde sanal gerçeklik ile müzelerde ve galerilerde gezinti... Beklenmedik olay örgüsü rutine çeşitlilik katar ve aidiyet duygusu dikkati sürdürmeye yardımcı olur.

Uygun ders hızı

Geleneksel okullardaki müfredat odaklı eğitimin aksine online eğitim öğrencinin temposuna ayak uydurmaya olanak tanıyor. Aynı zamanda, dersin süresi de önemli bir tartışma konusu. Çocuk mümkün olandan daha uzun süre iletişim kuramayacak ve bilgileri verimli bir şekilde algılamaktan vazgeçecektir. Bir dizi çalışma ile, metodologların küçük yaştaki çocuklar için ideal ders süresinin 25 dakika olduğu sonucuna varılmıştır.

Net hedefler

Öğretmenle uzun vadeli bir eğitim hedefini tartışabilmek ve adım adım ona doğru ilerlemek iyi bir stratejidir. Bazı çocuklar için Harry Potter'ın orijinalini okumak önemli olacak, diğerleri uluslararası ekiplerle Minecraft yayınlarına katılmak isteyecektir.