İngilizce bilmek insanı mutlu ediyor!

Yapılan araştırmalara göre İngilizce bilmek özel hayatta mutluluk seviyesini yükseltiyor.

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İngilizce bilmek insanı mutlu ediyor!

Wall Street English’in global çapta yaptığı araştırmaya göre yabancı dil bilmek, özellikle de çok akıcı şekilde İngilizce konuşmak hayatı kolaylaştırdığı kadar insanları mutlu da ediyor. Özetle İngilizce, sadece iş hayatında değil özel hayatta da mutluluk seviyesini yükseltiyor. Araştırmanın ilginç verilerinden bazıları ise şöyle; Japonlar İngilizce bilmediği için mutsuzken, Endonezya İngilizce bilmeyip en mutlu olan ülkeler arasında.

 

En mutsuz ülke Japonya, en mutlu ülke Endonezya

Almanya’dan Şili’ye kadar 8 farklı ülkede gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre; İngilizce bilen kişilerin kariyer olanakları ve kazançları göz önünde bulundurularak, İngilizce bilenlerin bilmeyenlere oranla iş hayatlarında daha memnun olduğu ortaya çıktı.

 

Araştırmaya göre; İngilizce bilmeyip mutlu olanların oranı 6,7 olurken, başlangıç seviyesindekilerin mutluluk oranı ise 7,0 olarak kayda geçti. Orta seviyede İngilizce bilenlerin mutluluk oranı 7,3 olurken, ileri seviye İngilizce bilenlerin mutluluk oranı da 7,5 olarak gözlemlendi. Ülke bazında bakıldığında İngilizce bilmeyen kişilerin mutluluk oranının en düşük olduğu ülke 5,3 oranla Japonya olurken Endonezya ise 8,1 oranla İngilizce bilmeyip en mutlu olan ülke olarak raporda yer aldı. Japonya’da da İngilizce bilen ve bilmeyenlerin mutluluk oranı farkı yüzde 36’ı olarak kayıtlara geçti.

 

Global çapta yapılan araştırmaya göre:

  • Japonlar İngilizce bilmediği için mutsuz.
  • Endonezya ise İngilizce bilmeyip en mutlu olan ülke.
  • Aynı zamanda Endonezya’nın yanı sıra Çin, İngilizce bildikleri için mutlu.
  • Japonya’da da İngilizce bilen ve bilmeyenlerin mutluluk oranı ise aynı.

 

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