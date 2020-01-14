Dokunmanın anlamları

Dokunuşunun altında yatan mesajları algılayabileceğiniz bir rehber!

+ Sonra Oku
Her dokunuşun bir anlamı var!

Ebeveyn, bebeğini rahatlatmak için ona sarılır, okşar ve sallar onu. Büyük çocuk, kardeşinin elinden tutarak onu kalabalık bir caddeden geçirir. Omuza dokunmak, “Seni takdir ediyorum.” demektir; sırtı sıvazlamak ise “Acı çektiğini biliyorum.”. Kalabalığın içerisinde el ele tutuşmak, bağlantıyı koruma ısrarıdır; sarılmak ise teselliyi getirir. Bunlar, dokunmanın sevgiyi iletme yollarının farklı formlarıdır.

 

Cinsel olmayan dokunma türleri, kendini hangi formlarda gösterir?

 

Pozitif dokunma

Evrensel açıdan sevgi ifadeleri olarak kabul görürler – sarılmak, sokulmak, öpmek, okşamak, kucaklamak, masaj yapmak, sarılarak uyumak, hafifçe dokunmak vs...

 

Negatif dokunma

Düşünmeden ya da kasten yapılan bu dokunma türleri, en hafif vakada mesafe yaratma, en kötü vakada ise zarar verme arzusunu gösterir. Vurmak, tokat atmak, itmek, yumruk atmak, tekme atmak, çimdiklemek, ısırmak, tırmalamak vs negatif dokunma formlarındandır.

 

Belirsiz dokunma

Bunlar, sevgiyle, tarafsızlıkla ya da düşmanlıkla verilebilir ya da alınabilirler. Nasıl anlaşıldıkları, dokunan kişinin motivasyonuna, dokunulan kişinin hassaslığına ve her şeyden öte insanların, birbirlerinin sözsüz dağarcıklarını takdir edebilme ve onlara saygı duyabilme becerilerine bağlıdır. Gıdıklama, işaret etme, zapt etme, tutma, kuşatma, etrafını sarma vs belirsiz dokunma türlerindendir. 

 

NEDEN SARILIRIZ?

 

Dokunmanın anlamları, sevgiyi nasıl gösterir?

 

Bireysel hassaslıkların ve farklılıkların tanınması

İnsanlar farklı mizaçlarla doğarlar ve temel mizaç boyutlarından birisi, duyusal eşiklerdir. Basitçe açıklamak gerekirse, insanlarda, pozitif ve negatif tepkileri tetikleyen uyarı türleri ve miktarı değişkendir. Örneğin bir kişi için gıdıklamak oyun anlamına gelirken, bir diğeri için kötü niyet sinyali veren bir işkence olabilir. Sıkıca kucaklamak, rahatlık, boğulma ya da ezilme hissi verebilir. Alıcının dokunmaya karşı tepkilerini tanımak, dikkati ve saygıyı, karşıdaki kişiyi olduğu gibi görme yeteneğini ve isteğini gösterir.  

 

İletişim

Dokunmak, insanlar arasındaki iletişim türlerinden birisidir. Karşıdaki kişinin arzularının, ihtiyaçlarının ve tepkilerinin tanındığını gösterir. İnsanlara, kişisel bir dil geliştirme, sağduyulu mesajlar gönderme imkânı sağlar. Kelimeler olmaksızın konuşulanları anlamayı öğreniriz.

 

Kültürel anlamların takdiri

Kültür, birçok dokunma türünün anlamını belirler. Bir kültürde rahatlık ve konfor hissi duyusal uyarılma ile sağlanırken, bir diğerinde sakinleştirme ön plandadır. Bazı kültürlerde bebekler, annesinin sırtında, bir salıncakta ya da aynı yatakta sarılarak uyutulurken, bazı kültürlerde ayrı olmaya ve bağımsızlığa teşvik vardır; yardım ve konfor, elverişsiz olarak görülür. Bu bağlamda, bebeğin fiziksel yakınlık ihtiyacına tereddütle yaklaşmak, fazla sert, fazla güvensiz ya da bağlanma hissi iletmeyen dokunuşlara yol açabilir. Tedirgin, sakıngan ya da dağınık bağlanma, ilişki konusundaki beklentileri hayat boyu etkileyebilir.

 

Kültürel ifade kurallarına saygı

Kültür, çeşitli dokunma türlerinin anlamlarını belirlemekle kalmaz; aynı zamanda da onların sergileniş şekillerini belirler. Dokunmayı, sevgi göstermenin yollarından birisi olarak tanımlamanın en kritik yanlarından birisi şudur: bu kültürel ifade kuralları, bir dokunuşun sevgi dolu mu yoksa kabaca mı olduğunu, toplum içerisinde sergilenmeye uygun olup olmadığını ya da sevgi belirtisi mi yoksa düşmanlık göstergesi mi olduğunu ortaya koymalarıdır.

 

4 ÖPÜŞME TEKNİĞİ! Öpüşmeniz basit ve güzel olması ... AŞK VE UYUM AYNI ŞEY DEĞİL Aşk ve uyum kesinlikle aynı kavr...

 

Dokunmak, neden sevgi göstergesidir?

 

Bağlantının orijinal araçları

İnsanlar arası orijinal bağlantı aracı, dokunmadır. Bebek, rahmin içerisinde, annesinin dokunuşuyla çevrelenmiş bir şekilde büyür. Doğumdaki ilk algısı, ortam değişimidir; bebek hızlıca kollara alınır ya da battaniyelere sarılır. Dokunmanın rahatlığı, hayatın en başında başlar ve yeni doğan stresini azaltma ile ilişkilendirilir. Bu durum, tüm primatlarda geçerlidir. Harry Harlow’un maymunlarla yaptığı meşhur deneyde, maymunlar, yemekle dolu bir şişeyi tutan maymun şekilli tel vekil anneden beslenmek yerine, kumaş kaplı vekil anneye sokulmayı tercih etmişlerdir. Yani dokunmaya olan açlığın, besin açlığından çok daha güçlü olduğu ortaya konmuştur.

 

Yakınlığı düzenlemenin evrensel yolu

Aile teorisyenlerine göre, yakın bir ilişki içerisindeki insanların en büyük mücadelelerinden birisi, “mesafeyi düzenleme”  ya da bağlanma veya ayrı kalma yolları üzerinde anlaşmaya varmadır. Hiçbir iletişim metodu, dokunma kadar dürüst değildir. Elektronik iletişim ile insanlar arasındaki temel farklılıkları vurgulayan deneyimler sunar. Yokluğu, uzun mesafeli ilişkilerde karşılaşılan en büyük mücadelelerdendir.

 

Mesajlar iletilir

Kolunuzun üzerindeki el, güven ya da destek anlamına gelir; sıkmak ise suça dâhil olma, dikkat etme ya da korkma anlamlarına gelebilir. İki insan dokunuşlarının ilettiği özel anlamları anlamaya başladığında, sözsüz dil, sözlü olana ağır basabilir. Kelimelerin kısıtlamaları, günümüz elektronik dünyasında da açıkça gözlemlenebilmektedir. İki insanın mesajlaşması, kelimeler olmaksızın, sarılma, sırtını sıvazlama ya da gözyaşlarını silme yoluyla bilginin sağlanması ile aynı değildir. Sevilen bir kişiden istenmeden gelen, kabulü bilinçli bir şekilde olmayan bir dokunma bile rahatlık ve güven getirir.

 

Oksitosin salınımı yapılır

Kimyasal seviyede, dokunma, oksitosinin, “bağlantı” hormonunun salınmasını sağlar. Dokunma, etkili bir iyileşme, rahatlık ve duygusal dürüstlük aracı olarak hizmet eder. Dünyaya ilk giriş yaptığımızda yardımcımız olan hormonlardan oksitosin, aramızdaki bağların kurulmasına ve korunmasına da yardımcı olur. Özet geçecek olursak, dokunmak, sevgiyi göstermenin en temel yoludur. Partnerlerin, hangi mesajların yollandığı ve alınan mesajların kabul görüp görmediği konularında birbirlerini haberdar etmeleri gerekir – alıcılar olarak tepkileri, vericiler olarak davranışları aracılığıyla.   

 

Kaynak: psychologytoday.com

 

AŞKIN BİZE ÖĞRETTİĞİ 17 DERS

 

 

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kavga anında bunlara dikkat!
Kavga anında bunlara dikkat!
İlişkim nasıl düzelir?
İlişkim nasıl düzelir?
Sakin olun bu sadece bir randevu
Sakin olun bu sadece bir randevu
Sevgilinizle mutluluğu yakalamanın 9 adımı
Sevgilinizle mutluluğu yakalamanın 9 adımı
Minnet duygusu çiftleri nasıl etkiler?
Minnet duygusu çiftleri nasıl etkiler?
Mutlu evliliğin 10 sırrı
Mutlu evliliğin 10 sırrı
Ruh eşinizi bulduğunuza dair 6 işaret
Ruh eşinizi bulduğunuza dair 6 işaret
İlişkiler sağlığı etkiler mi?
İlişkiler sağlığı etkiler mi?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?
    Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:26 İzlenme : 7103

  • Doğal deodorant nasıl yapılır?
    Doğal deodorant nasıl yapılır?

    Süresi : 01:19 İzlenme : 1392

  • Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler
    Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler

    Süresi : 03:01 İzlenme : 6527

  • Ponpon paspas nasıl yapılır?
    Ponpon paspas nasıl yapılır?

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2256

  • Öksürüğe ne iyi gelir?
    Öksürüğe ne iyi gelir?

    Süresi : 01:21 İzlenme : 23615

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X