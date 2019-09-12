Aşkla ilgili unutmaya meyilli olduğumuz 15 gerçek

İşte mükemmel ilişkiyi hayal ederken unutmaya meyilli olduğumuz 15 gerçek...

Çoğu zaman, aşka romantik açıdan bakarız. Muhteşem geçen randevular, karşılıklı anlayış ve güven, bitmek bilmeyen tutku, tüm beklentileri karşılayan bir sevgili… Aşkı sonsuza dek sürecek duygu yoğunluğu olarak hayal ederiz. Ruh eşimizi bulacağımızı ve onun her türlü beklentimizi karşılayacağını hayal ederiz. Ancak unutmamalıyız ki acı da olsa bunun gerçeklik payı pek yok. Romantize edilmiş bu idealler, kaçınılmaz olarak, bizi gerçekçi olmayan beklentilere sokar.

1- Aşk bir tercihtir

Birine aşık olmak ve onu sevmek aslında kendi yaptığımız bir tercihtir. Bu, genelikle yoğun şehvet hissinden farklıdır, çoğu zaman istemsiz ve kısa sürelidir. Sevmeyi tercih ederiz. Ne kadar çabalarsa çabalasın birisi sizin kendisine aşık olmanızı sağlayamaz.

2- Aşk kara sevda değildir

Genellikle aşk kara sevda ile karıştırılır. Kara sevda saplantılı bir duygu durumudur, aşk olmamalıdır. Aşk birbirine karşı iyilik hissi ile sonuçlanmaz. Aşk sürdürülebilir bir duygudur, eğer çaba harcanır ise.

3- Aşk zaman alır

İlk görüşte aşk yanılsamadır, gerçek aşk gelişmek için zamana ihtiyaç duyar. Karşınızdaki insanın karakterini, ilgi alanlarını, inançlarını, davranışlarını, değerlerini öğrendikçe gelişecektir. İlk görüşte aşk fiziksel çekimden başka bir şey değildir. Aşk, hayranlık ve saygı geliştirmek çok daha uzun sürebilir. Zamanla serpilir, duygusal açıdan çok daha güçlenir.

4- Aşk sabır gerektirir

Kendimize karşı sabırlı olmadığımız sürece bir diğer insanı sevemeyiz. Sabır anlık haz çağında nadir rastlanılan bir özelliktir. Anında sonuç, ertesi gün teslimat ve ruh eşi ile evliliğe dönüşecek romantik geceler beklentisinden vazgeçin. Doğal gelişime izin verin. Kendinizi ya da karşınızdakini yıpratmaktan vazgeçin, yaşamanız gerekeni yaşayacağınızı unutmayın.

5- Aşk emek ister

Aşk bir eylemdir; efor ister. İki insanın mutluluğu yakalayabilmesi için eşit şekilde emek harcaması gerekir. Asla tek taraflı olmamalıdır.

6- Aşk mevcudiyet ister

Birisini sevdiğinizde, onun için her zaman orda olmanız önemlidir. Söylediklerini dinlemeli ve anlamalısınız; empati kurmalısınız. Dikkat dağıtıcı cihazların hayatlarımıza hükmettiği ve ben merkezciliğin ön planda olduğu bu çağda, dinlemek zor ve kıymetlidir. Bunu karşılıklı sağlayabilmek ikinizin de daha önemli, saygı duyulan ve özel hissetmenize neden olur. Onun için fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak mevcut bulunmaya çalışın.

7- Aşk nezakettir

Aşk asla can yakmamalıdır. Aşk, dramatik iniş çıkışlar, zihin oyunları, kavgalar değildir. Onu bu şekilde algılamak çocukluk olacaktır. Romatik komedileri bir kenara bırakın. İki olgun insan arasındaki aşk, tutarlı, nazik ve istikrarlı olmalıdır. Aşk sizi geliştirmeli, yüceltmelidir. Sinirli olduğunuz zamanlarda bile birbirinizi kırmamaya özen göstermelisiniz.

8- Herkesten önce kendinizi sevmelisiniz

Sadece sahip olduğunuz şeyleri verebilirsiniz. Birisini gerçek anlamda sevebilmeniz için önce kendinizi sevmelisiniz. İlişkileri genellikle yanlış yorumluyor ve o özel insanı bulmak için çıkılan bir av olarak görüyoruz. Bizi tamamlayacak, kalbimizdeki boşluğu dolduracak, mutlu olmamızı sağlayacak ve tüm diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacak onu… Halbuki kendiniz için sağlayamadığınız şeyleri bir başkasından bekleyemezsiniz; bu sevgilinize baskı uygulayarak ilişkinizi sabote etmenize neden olur. İhtiyaç, istek ve arzularınız yalnızca siz bilebilirsiniz. Sizi gerçekten mutlu edecebilicek tek insan yine sizsiniz. Önce kendinizi sevin ve mutlu edin sonra çoğalmak ve büyümek için bir başkasını sevmeye yönelin.

9- Aşk bencil değildir

Bir başkasını sevdiğimiz zaman, benliğimiz de büyür ama ben merkezci olmayız. Sevdiğimiz zaman, empati, şefkat ve bakım için kapasitemiz artar. Ama sabırsız ve bencilce davranır, sevdiğiniz insanlardan taleplerinizi karşılamasını beklerseniz, gerçek aşka hazır değilsiniz demektir. Unutmayın, aşk öncelikle kendinize dikkat etmenizi gerektirirken onun için de tavizler ve özverilerde bulunmak anlamına gelir.

10- Aşka her şey dahildir

Aşk savunmasız olmakla ilgilidir. Risk alıp, bizi bırakıp bırakmayacağını, güven ve inancımızı hak edip etmediğini bilmeden kalbimizi başka bir insana açmaktır. Bu durum korkutucudur elbette. Savunmasız ve korunmasız olmak rahatsız edici ve huzursuzluk vericidir. Çoğumuz gerçek bir yakınlaşma yaşadığında geri adım atarak, kabuğuna çekilebilir. Yine de birini sevmek kendinizi tümüyle ortaya koyabilmek demektir. Cesur olun. Gerçek aşkı başka türlü bulamazsınız.

11- Aşk asla mükemmel değildir

Hepimizin aşk ve ilişkiler konusunda idealleri vardır. Sonunda doğru insan karşımıza çıktığında her şeyin yerli yerine oturacağına inanırız. Aşk basit, eğlencelidir ve biz de mutlu olacağızdır. Evet, sağlıklı ilişkiler çoğu zaman doyurucu ve eğlencelidir ama bu tamamen mükemmel olacakları anlamına gelmez. İlişkiniz ne kada iyi giderse gitsin, kendinizi rahatsız hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Gerçek ilişkiler birlikte büyümeyi, öğrenmeyi ve uzlaşmayı gerektirir. Sevdiğiniz insanın zihninizi okumasını bekleyemezsiniz. Deneyime ve doğal gelişime açık olmalısınız. Özverili, bağışlayıcı olmayı öğrenmeli, fedakarlıklarda bulunabilmelisiniz. Mükemmel bir ilişki şartlar ne olursa olsun eşlerin birbirinden vazgeçmemesine ve aşkları için savaşabilmesine dayanır.

12- Aşk yanında olduğunuz gibi davranabildiğiniz bir insanla paylaşılır

Aşık olduğunuz insanın yanında kendiniz gibi davranabilmeniz çok önemlidir. Sizi en iyi halinize ulaştıran ama değişmenizi beklemeyen bir insanı gerçekten sevebilirsiniz.

13- Aşk başka bir kişi için dikkat, dostluk, saygı ve hayranlık hislerini gerektirir

Aşk bir insanın karakterini tanımak ve onu tüm özellikleri ile sevmeyi gerektirir. Kendinize onunla birlikte olmasanız arkadaşınız olup olamayacağını sorun. Birlikte vakit geçirmeyi sevdiğiniz, çaba harcamayı göze alacağınız insan için orada olun.

14- Aşk süprizlerle doludur

Aşk en beklenmedik zamanlarda çıkagelir. Sizin programınıza uymaz, onu sipariş edemez, zorlayamazsınız. Acele edemezsiniz. Aşk asla istediğiniz zaman, istediğiniz şekil ve uygun gördüğünüz kişi ile yakalanmaz.

15- Aşk taahhüttür

Dışarıda her zaman cezbedici alternatifler ve çekici insanlar olacaktır. Aklınızda her zaman ‘daha iyisi’ne dair bir soru işareti olacaktır. Fakat, gerçek aşk ancak iki kişi birbirine gerçekten bağlanmak istediğinde yaşanabilir.

Aşk dokunmaktır!