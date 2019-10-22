İyi arkadaş nasıl olmalı?

"İyi arkadaş nasıl olmalı?" sorusunun yanıtlarını maddeler halinde hazırladık!İşte iyi arkadaşların özellikleri...

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İyi bir arkadaş olmanın 7 yolu

Arkadaşlık iki yönlü bir yol gibidir. Aldığınız kadar vermek de zorundasınızdır. Onlar nasıl her ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olmaya çalışıyor, en özel günlerinizde yanınızda olmasalar bile varlıklarını hissettiriyorlarsa, siz de onlara aynı şekilde davranmalısınız. İşte iyi arkadaşlığın sırları...

 

Çaba göstermelisiniz

Bazı arkadaşlıklar vardır, zaman ve ayrılık bilmezler. Onların yanında olmasanız bile telefon denen icadın nimetlerinden yararlanın. Onlara her daim yanınızda olduğunuzu hissettirin. 

 

Dikkatli seçin

Gerçekten arkadaşlığa hatta dostluğa önem veriyorsanız, bu noktada seçimleriniz çok önemlidir. Birlikte olacağınız, bir şeyler paylaşacağınız arkadaşınızın illa ki sizinle aynı cinsiyette, düşüncede ve yaşam tarzında olmasına gerek yoktur. Burada önemli olan onun ve sizin  karakteriniz, insan olarak birbirinize verdiğiniz değerdir. Özellikle dikkat etmeniz gereken ise birbirinizin hayatına girdikten sonra her şeye rağmen birbirinize katlanıp, katlanamayacağınızı düşünmeniz...

 

ARKADAŞLIĞIN FAYDALARINI BİLİM ONAYLIYOR

 

Uzaklıklar...

Hayatımızda bazı anlar olur ki o anlarda bazı şeyler her şeyi siler, hepsinin önüne geçer. Bu zamanlarda arkadaşlarınızı ihmal etmeyin. Birbirinizden uzak kalsanız bile en zor anlarınızda bir telefonunuzla yanınıza gelecek olanlar iyi arkadaşlarınızdır. Bu nedenle her ne olursa olsun onların zor günlerini, mutlu günlerini mutlaka paylaşın, “Yanındayım” deyin.

 

Sevgiliniz ve arkadaşlarınız

Dikkat ederseniz başlıkta “ve” bağlacı var “ya da” değil. Bazı insanlar hayatlarında biri olduğu zaman, o kişiyi hayatlarının merkezine alırlar ve arkadaşları dahil çevresindekileri bir anda yok sayarlar. Özellikle buna dikkat edin. Arkadaşlarınızın her zaman sevgilinizin karşısına konulmuş bir seçenek olarak görülmemesini sağlayın. Onlar ve sevgiliniz hayatınızda aynı anda yer almalılar.

 

Baskı uygulamayın

Kimseyi arkadaş olmaya zorlayamazsınız. Her insan hayatındaki herkesin çok iyi anlaşmasını ve büyük bir topluluk olmayı hedefler fakat gerçek bununla örtüşmez. Herkes herkesle anlaşamaz önceklikle bunu anlamalıyız. Örneğin sevgilinizin arkadaşları ve sizin arkadaşlarınızı kaynaştırmak istiyorsunuz. İlk buluşmadan sonra bir uyum olmazsa bu iki taraftan da kaynaklanan bir sorun değildir. Birbirlerine hiç uymayan insanlar olabilirler, paylaşacak hiç birşeyleri olmayabilir. Bu nedenle kesinlikle onları iyi anlaşmaları için zorlamayın.

 

Unutmayın sadece arkadaşsınız

Arkadaşlık demek hayata müdahale ya da onun adına karar vermek değildir. Arkadaşsınız diye onun hayatında karar yetkisine sahip değilsiniz. Evet bir yere kadar onlara destek verebilir, akıl verebilirsiniz fakat bunu yapmaları için size inanmaları için baskı uygulayıp yapmadıkları zamanda kızmaya ve küsmeye hakkınız yok.

 

HER KADININ İHTİYACI OLAN 8 ARKADAŞ TİPİ

 

İyi bir arkadaş mısınız? Arkadaşlarınız sizi seviyor ve size güveniyor. Peki siz onlara karşı aslında nasılsınız?
1. Çok mutlusunuz, telefonunuz çaldı ve sevgilisinden ayrılan arkadaşınız telefonun ucunda ağlıyor. Ne yaparsınız?
2. Çok mutsuzsunuz ve ofiste yan masada çalışan yakın arkadaşınızın neşesi yerinde.Nasıl hissedersiniz?
3. Uzun yıllar aşağı yukarı aynı gelir düzeyine sahip olduğunuz arkadaşınızın şansı döndü ve sizden birkaç kat fazla kazanmaya başladı. İçinizden hangisi geçer?
4. Sizce arkadaş:
5. En eski arkadaşınızı ne zamandan beri tanıyorsunuz?
6. Yediğinizin içtiğinizin ayrı gitmediği, birbirinize sırlarınızı teslim ettiğiniz kaç arkadaşınız var?
7. “Çok muhabbet tez ayrılık getirir” sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?
8. “Bazen bir arkadaş kardeşten ötedir” sözü sizce:
9. Arkadaşlığın ilk şartı:
10. Dönem dönem yakın olduğunuz arkadaşlar değişir mi? Yoksa yakın arkadaşlarınız hep aynı kişiler midir?

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Yorumlar
3
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    21 Ekim 2019 Pazartesi 16:18

    ben herzaman dinlerim gerçekten o kişiler hayatıma renk ve neşe katıyor onlar olmazsa cidden bende yokum iyiki varlar be

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  • Misafir
     
    06 Eylül 2018 Perşembe 21:04

    tamam özakman aylin ne öyle davranmam lazım ellimden geleni yaparım tamam internet ten en güzel arkadaşlık nasıl davranmak bende aylin ne öyle davranırım taktirde sözünden çıkmam onu üzmem onu kızdırmam baskı yapmam bende öyle dersem bile aylin belki bana sarıla bilir bunu mutlaka deneyeceğim madem öyle ben aylin ni aldatmam her dediğini yaparım bana yüzmeyi öğretti bende yüzme hocası olmak istiyorum büyünce aylin hayatım da benim kalbim de aylin ni sevindirmek istiyorum aylin için saygı duruşunda bulunuldurmak istiyorum ve ilerde öyle zamanlarda özür dilersem beni affeder ben de öyle yapacağı

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  • misafir
     
    22 Mart 2012 Perşembe 14:59

    benim hiç arkadaşım yok ama bu site sayesinde birsürü arkadaşım var

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