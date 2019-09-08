Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!

Psikolog Sena Sivri, kişinin kendisine sorması gereken 10 soruyu sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

+ Sonra Oku
Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!

Aşk… Yüzümüzde tebessüm, kalbimizde hareketlenmeye yol açan, bağışıklığı bile güçlendiren... Bir de takıntı var ki, değil bağışıklık sistemini vurması, hayatı zindan edebilen! Bazen kişi etrafındakilerden ‘seninki aşk değil, takıntı’ cümlesini duyar, yaşadığı duygu yoğunluğu ile baş edemediğinde kendisine bunu sorar. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri, yaşanılan duygu durumunun aşk mı takıntı mı olduğunu anlamak için kişinin kendisine sorması gereken temel 10 soru olduğunu, bu soruların çoğuna ‘evet’ yanıtı veriyorsa ve hakim olan duygusu ‘mutluluk’ değil ‘huzursuzluğa’ dönüşmüşse, gerektiğinde uzman desteği alması gerektiğini söylüyor.

 

Tarih boyunca herkesin peşinden koştuğu, anlamını çözmeye çalıştığı, kendince tarif ettiği, filmlere, şarkılara, kitaplara, sanat eserlerine konu olmuş bir duygu durumu; aşk. Aşk nedir? Nasıl olur? Bir kereden fazla aşık olunur mu? Hissedilen duygu aşk mı sevgi mi yoksa takıntı mı? Psikolog Sena Sivri aşkı şöyle tanımlıyor: “Beynin psikolojik bir yatırımıdır aşk. Yaşayabileceğimiz en kapsamlı duygusal yaşantı olan sevginin bir alt basamağıdır. Çok daha spesifik ve dorukta yaşanan bir duygudur. İnsanın sevebilme ve üretebilme kapasitesidir. Biyolojik yapısının ötesinde, zihinsel, psikolojik ve sosyal eylemleri içerir. Doğumdan ölüme kadar devam eden sevgi üretme ve sevilme gereksinimini doyurmaya dair bir süreçtir.”

 

Sağlıklı aşkın faydaları çok

Aşık olan kişi etrafına neşe saçarken, öğrenmeye, üretmeye daha açık oluyor. Kendisini, sorunları çok daha kolay çözecek güçte hissediyor, olaylara daha olumlu yaklaşıyor, etrafa karşı daha ılımlı bir insan haline geliyor. Psikolog Sena Sivri sağlıklı aşkın bağışıklığı bile güçlendirdiğini vurgulayarak “Aşık bireyin ilk etapta beynindeki dopamin salınımı artar. Bu, kişiyi daha enerjik, hareketli, coşkulu bir hale sokar. İştah ve uyku ihtiyacında azalma meydana gelir. İlerleyen evrelerde seratonin ve endorfin salınımının artışına bağlı olarak daha sakin, dingin, mutlu bir ruh haliyle beraber motivasyonda, özgüven hissinde, konsantrasyonda artış meydana gelir. Tabii bu durum sağlıklı aşkta mümkündür” diyor. Aşkının karşılığını alamayan, sevdiğini kaybeden, sevme ve sevilme döngüsünde kayıplar yaşayan kişilerde sağlıklı aşktan bahsetmek mümkün olmuyor.

 

ERKEKLER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 10 ŞEY

 

Takıntı hayatı zindan ediyor!

Sağlıklı aşkın; kişinin kendine duyduğu sevgiyle ilintili olduğunu; kendiyle, çevresiyle, yaşamıyla uyumlu ve sağlıklı bir ilişki kurmuş bireyin aşkının da sağlıklı olacağını belirten Psikolog Sena Sivri, aksi taktirde bunun bir bağımlılığa ve takıntıya dönüşmesinin kaçınılmaz olacağını vurguluyor. Psikolog Sena Sivri “Takıntıya dönüştüğünde kişinin işlevselliği ve kişilerarası ilişkilerinde bozulmalar ortaya çıkar. Sadece aşık olunan kişi dışında bir mutluluk ve tatmin kaynağının olmadığına inanan kişi kendine ve çevresine zarar vermeye başlar, depresif duygu durumu, davranış ve kaygı bozuklukları gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir. Dopamin salınımındaki azalmaya bağlı olarak iştah ve uyku düzeninde rahatsız edici değişimler, seratonin ve endorfin salınımındaki azalmaya bağlı negatif duygu durumunda artış, iş ve/veya okul performansında düşüş, kişilerarası ilişkilerinde bozulmalar, konsantrasyon sorunları, dikkat dağınıklığı görülebilir. Bağışıklığı iyice zayıflar. Tablonun uzun sürmesi halinde kişi bunlardan kurtulmak, kendini teskin etmek adına alkol madde kullanımına yönelme tehlikesiyle karşı karşıya bile kalabilir” diyor.

 

SARILMANIN FAYDALARI VE TÜRLERİ NELERDİR?

 

Kendinize sormanız gereken 10 soru

 

  1. Aşık olduğum kişiyi sürekli, her dakika, her saniye düşünüyorum.
  2. Sürekli onunla iletişim halinde olmak, konuşmak istiyorum. Konsantrasyon sorunları yaşıyorum.
  3. Her gün görüşmek istiyorum. Görüşemediğimde ilişkimizde problem olduğunu düşünüyorum.
  4. Eski arkadaşlarımdan, sosyal çevremden uzaklaştım, görüşmüyorum.
  5. Onunla her konuşmamdan sonra kızdı mı küstü mü diye kaygılanıp, ilişkimin bitmesinden korkuyorum.
  6. En ufak bir sorun veya tartışmaya tahammülüm yok, ilişkimi kaybedeceğimi düşündürüyor.
  7. Bana vakit ayırmadığı, telefonu açmadığı, mazeret belirttiği, başka işi olduğu anlarda beni istemediğini, sevmediğini düşünüyorum.
  8. Okul / iş performansımda düşüş var. Yaptığım işlere konsantre olmakta güçlük çekiyorum.
  9. “Benimle olmayacaksa kimseyle olmasın” diye düşünüyorum.
  10. Sevdiğim kişiye bir türlü güvenemiyorum.

 

Sonuç:

Bazen kişilerin, etrafındakilerden “Seninki aşk değil, takıntı” cümlesini duyduğunu, bazen yaşadığı duygu yoğunluğu ile baş edemediğinde kendisine bunu sorduğunu belirten Psikolog Sena Sivri; “Yaşanılan duygu durumunun aşk mı takıntı mı olduğunu anlamak için kişi kendine bu 10 soruyu sormalıdır. Çoğuna ‘evet’ cevabı veriyorsa, kişisel ve sosyal hayatında sorunlar yaşıyor, aynı zamanda bu duygu durumuna bağlı psikolojik problemler yaşıyorsa burada aşktan ziyade bir saplantıdan, takıntıdan bahsetmek doğrudur. Sağlıklı aşkta da sevilenin kaybedilmesine yönelik kaygı, zihinde kapsadığı alan ve zamanda artış, heyecan mevcuttur ama hakim olan temel duygu mutluluktur. Hakim olan duygu huzursuzluğa dönüştüğünde oradaki sağlıklı aşk değil, takıntıdır! Bu durumda mutlaka bir uzman desteği gerektiği alınmalıdır” diyor.

 

MUTLU ÇİFTLERDEN 9 İLİŞKİ DERSİ

 

Hemen aşık olan biri misiniz? “İlk görüşte aşk” sözü sizin için mi söylenmiş yoksa size yabancı mı?
1. Bugüne dek kaç gönül maceranız olduğunu hatırlamıyorsunuz.
2. İlişkileriniz en azından bir yıl sürdü.
3. Biri size iltifat ettiğinde ayaklarınız yerden kesiliyor.
4. Birçok defa iş arkadaşlarınızdan biriyle bir ilişki yaşamayı düşündünüz veya yaşadınız.
5. Birlikte olduğunuz kişiyi, ilişkiniz başlamadan uzun süre önce tanıyordunuz.
6. Çoğu kez iki aşk arasında kaldınız.
7. Bugüne kadar en azından birkaç kişi, eşine veya sevgilisine yakınlık gösterdiğiniz için sizi uyardı.
8. Okul hayatı boyunca birkaç öğretmeninize aşık oldunuz.
9. Sizce bir insanın hayat boyu bir tek aşkı olabilir.
10. Hayallerinizdeki aşkı bir gün bulacağınıza kesinlikle inanıyorsunuz ve aramaktan çekinmiyorsunuz.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Güzel bir şey olacağına dair inancımı yitirdim
Güzel bir şey olacağına dair inancımı yitirdim
Bazı kadınlar mini-orgazmik!
Bazı kadınlar mini-orgazmik!
Sevildiğimizi hissettiren 4 tatlı şey
Sevildiğimizi hissettiren 4 tatlı şey
Ol du ra mı yo rum
Ol du ra mı yo rum
İş yerinde de sevgi dili mümkün!
İş yerinde de sevgi dili mümkün!
Bu benim yaşam mücadelem
Bu benim yaşam mücadelem
Kendi başınıza zaman geçirmek için 4 öneri
Kendi başınıza zaman geçirmek için 4 öneri
Eski sevgilinizi stalklamanız normal mi?
Eski sevgilinizi stalklamanız normal mi?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X