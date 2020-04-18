Kadın ve erkeğin gözünden ayrılık

Ayrılıkla kadınlar nasıl başa çıkar, erkekler nasıl başa çıkar?

Ayrılık acısını kadınlar ve erkekler farklı yaşar. Peki nedir bu farklılıklar?

Eski sevgilinizin ayrıldıktan sonra sizin kadar incinmediğini sanmayın. Etrafta dolaşıp arkadaşlarına kalbinin ne kadar kırık olduğundan bahsetmiyor olması, onun sizin kadar üzgün olmadığı anlamına gelmez. Erkekler ve kadınlar duygularını farklı şekillerde gösterir. İşte yaşanan bir ayrılıktan sonra iki tarafın bununla nasıl başa çıktığına dair ana farklılıklar:

Erkekler yok sayar

Kadınlar duyguları ile ilgili konuşmayı sever ama erkeklerin duygularla işi yoktur. Yani bir kadın sevgilisi kendinden ayrılmaya çalışırken gözyaşlarına boğulabilir ama bir adam sizi duymazdan gelecektir. Çünkü sizin şikayetlerinizi duymadığı sürece hala mükemmel bir erkek arkadaş olduğunu varsayar.



Kadınlar ayrılığı kazanır

Çoğu erkek acısını alkol ve yeni kızlar ile bastırmaya çalışır, çoğu kadın ise alışveriş yaparak. Sonuçta kadın her zamankinden iyi görünmelidir ki sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar eski sevgilisinin neyi kaçırdığını anlamasına yarasın. Kadın için ayrılık bir oyundur ve daha çekici görünen taraf kazanandır ve bu mücadelede büyüyecek kredi kartı borçları onları korkutamaz.

Erkekler ağladıklarını kabul etmezler

Popüler inancın aksine erkekler de ağlar. Ama bunu itiraf etmek yerine, öfkelerinin ardına saklanırlar. Eğer bir erkek eski sevgilisi için ağlarken yakalanırsa, göreni gözüne bir şey kaçtığına ya da göz pınarlarını kuvvetlendirmek için egzersiz yaptığına ikna etmeye bile çalışabilir.

Kadınlar yalnız kalmak ister

Kadınlar her zaman arkadaşlarına ne kadar üzgün olduklarından bahsetmek istemez. Bazen tek başına acı dolu şarkılar dinlemek ve bağıra bağıra eşlik etmek isterler. Bu da bir çeşit iç boşaltma ve rahatlama yöntemidir.



Erkekler kendilerini kandırır

Bir erkek kendisinden ayrılındığında, eski kız arkadaşıyla ilgili yapabileceği her türlü saçma çıkarımı yapar, hatta bu bazen hakaret boyutuna varabilir. Böylece kendi hatalarını görmezden gelebilir ve hatta ilişkinin bitmesine sebep olan hataları da.

Kadınlar duygusuzlaşabiliyor

Flört etmek ya da çapkınlık yapmaktan sadece erkekler hoşlanmaz. Bir kadın kalbi kırıldığı zaman acısından uzaklaşmak ve kendini yine iyi hissetmek için başka erkeklerin ilgisini çekmek isteyebilir. Ama daha uzun süre yas tutacağı için duygusal yaklaşımlardan kaçınacaktır.

İki cins de delirir

Kadın ya da erkek olun, ayrılıktan sonra duygu dalgalanmaları yaşayacaksınız ve kısa bir süre aklınızı yitireceksiniz. Tabii duygusuz bir insan değilseniz.

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