Nişanda ne giyilir?

T\u00fcl elbise\n\u0130lk k\u0131yafet \u00f6nerimiz t\u00fcl elbiselerden yana olacak. Kat kat t\u00fcllerden olu\u015fan simli elbiseler bizce \u00e7ok zarif g\u00f6r\u00fcnmenizi sa\u011flayacak. Siz hareket ettik\u00e7e olu\u015fturaca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcmle foto\u011fraflarda g\u00fczel g\u00f6r\u00fcn\u00fcrken modas\u0131 hi\u00e7bir zaman ge\u00e7meyecek bir kuma\u015fa ve modele sahip oldu\u011fu i\u00e7in di\u011fer \u00f6zel g\u00fcnlerde de kullanabilecek ve y\u0131llar i\u00e7erisinde be\u011feniniz hi\u00e7 azalmayacak.. Kal\u0131n saten\nBizce kal\u0131n satenden yap\u0131lan abiyeler ve gelinlikler her zamanda k\u0131yafeti olduk\u00e7a zarif ve kaliteli g\u00f6steriyor. Bu tip elbiselerde biz madonna yakay\u0131 ve onu "V" gelen modelleri \u00e7ok be\u011feniyoruz. Bu kesimler sayesinde \u00fcst bedeninizi oldu\u011fundan daha zay\u0131f g\u00f6stermeniz de m\u00fcmk\u00fcn.. Beyaz\nSon y\u0131llarda ni\u015fan t\u00f6renlerinde en \u00e7ok tercih edilen renklerden biri de beyaz. Bunun sebebini ise d\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6reninden \u00f6nceki bir t\u00f6ren olmas\u0131ndan dolay\u0131 gelinli\u011fe bir at\u0131f yapmas\u0131 olabilir diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bizce beyaz d\u00fcz bir elbise hem kurtar\u0131c\u0131 olmas\u0131 hem de zarif olmas\u0131 sebebiyle kesinlikle tercih edilebilecek bir par\u00e7a.. Tek omuz\nE\u011fer omuzlar\u0131n\u0131z geni\u015fse ve tek omuzlu k\u0131yafetlerin size yak\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z tercihinizi mutlaka tek omuzlu elbiselerden yana kullan\u0131n. Hem hareketinizi k\u0131s\u0131tlamaz hem de tek omuz detay\u0131yla zamans\u0131z bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm yarat\u0131r. Kombinlerken zarif k\u00fcpelerden yararlanarak dikkatleri daha da \u00fcst\u00fcn\u00fcze \u00e7ekebilirsiniz.. Vintage\nSon d\u00f6nemlerde gelinliklerde ve d\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6renlerinde oldu\u011fu kadar ni\u015fan k\u0131yafetlerinde de vintage elbiseler y\u00fckseli\u015fte. \u00d6zellikle son birka\u00e7 y\u0131l\u0131n modas\u0131 olan korse detay\u0131 ve balon kolun birle\u015fimi zarif bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011flayabilir. Ayr\u0131ca bu sayede y\u0131llar boyu eskimeyecek bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm kazanabilirsiniz..
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