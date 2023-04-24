Nişanda ne giyilir?

Düğün töreninizden önceki aşama olan nişanda zamansız bir görünüm elde etmek için kıyafet seçiminizi ne yönde yapacağınızı bilmiyorsanız haberimizi takip edebilirsiniz...

Moda
Giriş: 24 Nisan 2023 14:35
ABONE OL

  • Tül elbise

    İlk kıyafet önerimiz tül elbiselerden yana olacak. Kat kat tüllerden oluşan simli elbiseler bizce çok zarif görünmenizi sağlayacak. Siz hareket ettikçe oluşturacağı görünümle fotoğraflarda güzel görünürken modası hiçbir zaman geçmeyecek bir kumaşa ve modele sahip olduğu için diğer özel günlerde de kullanabilecek ve yıllar içerisinde beğeniniz hiç azalmayacak.

    1 / 5

  • Kalın saten

    Bizce kalın satenden yapılan abiyeler ve gelinlikler her zamanda kıyafeti oldukça zarif ve kaliteli gösteriyor. Bu tip elbiselerde biz madonna yakayı ve onu "V" gelen modelleri çok beğeniyoruz. Bu kesimler sayesinde üst bedeninizi olduğundan daha zayıf göstermeniz de mümkün.

    2 / 5

  • Beyaz

    Son yıllarda nişan törenlerinde en çok tercih edilen renklerden biri de beyaz. Bunun sebebini ise düğün töreninden önceki bir tören olmasından dolayı gelinliğe bir atıf yapması olabilir diye düşünüyoruz. Bizce beyaz düz bir elbise hem kurtarıcı olması hem de zarif olması sebebiyle kesinlikle tercih edilebilecek bir parça.

    3 / 5

  • Tek omuz

    Eğer omuzlarınız genişse ve tek omuzlu kıyafetlerin size yakıştığını düşünüyorsanız tercihinizi mutlaka tek omuzlu elbiselerden yana kullanın. Hem hareketinizi kısıtlamaz hem de tek omuz detayıyla zamansız bir görünüm yaratır. Kombinlerken zarif küpelerden yararlanarak dikkatleri daha da üstünüze çekebilirsiniz.

    4 / 5

  • Vintage

    Son dönemlerde gelinliklerde ve düğün törenlerinde olduğu kadar nişan kıyafetlerinde de vintage elbiseler yükselişte. Özellikle son birkaç yılın modası olan korse detayı ve balon kolun birleşimi zarif bir görünüm sağlayabilir. Ayrıca bu sayede yıllar boyu eskimeyecek bir görünüm kazanabilirsiniz.

    5 / 5

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.