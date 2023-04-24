Nişanda ne giyilir?

Beyaz

Son yıllarda nişan törenlerinde en çok tercih edilen renklerden biri de beyaz. Bunun sebebini ise düğün töreninden önceki bir tören olmasından dolayı gelinliğe bir atıf yapması olabilir diye düşünüyoruz. Bizce beyaz düz bir elbise hem kurtarıcı olması hem de zarif olması sebebiyle kesinlikle tercih edilebilecek bir parça.