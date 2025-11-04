Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen Tüm Yazıları
Giriş: 04 Kasım 2025 Salı

İçe dönük-dışa dönük ilişkisi imkansız mı?

Uzun zamandır çiftlerle çalışan bir terapist olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Romantik ilişkilerde genellikle zıt kutuplar birbirini çekiyor. Buradaki zıt kutuplardan kasıt, rastgele birbirinin zıddı olan özellikler değil; özellikle içe dönük kişilikler ile dışa dönük kişilikler. Bu iki farklı kişilik yapısı arasındaki çekimin temelinde yatan en büyük etken, tarafların pek bilincinde olmadıkları bir tamamlanma arzusu...


Yaşamın her boyutunda yansımasını görebileceğimiz denge prensibi, romantik ilişkilerde de işliyor. İçe dönük kişilik (duygu ve düşüncelerine odaklanan, sakinliği ve sessizliği tercih eden, vb.) yapısına sahip bireyler, içten içe kendilerini biraz daha iyi ifade edebilmek, belki daha sosyal, cesur ve girişken olabilmek istiyorlar. Ağırlıklı olarak dışa dönük kişilik özelliklerini (sosyal, konuşkan, girişken, enerjik, vb.) taşıyan bireyler ise davranış ve tepkilerinden dolayı zaman zaman zorluklar yaşamalarından dolayı bir sakinlik, durgunluk özlemi içinde olabiliyorlar. Bu iki farklı yapıda insan fiziksel olarak bir çekim hissettiğinde ve romantik bir ilişkiye başladıklarında, ilk zamanlarda bu özlemlerini karşı tarafın tavır ve tutumları sayesinde bir nebze gidermiş oluyorlar. Bu durumu, Ay'ın Güneş'ten aldığı ışıkla dünyaya parlak görünmesi gibi düşünebiliriz.


Aslında iki taraf da biraz da kendisinde olmasını istediği ancak kişilik yapısını kolay kolay değiştiremediği için kendisine entegre edemediği özelliklerin keyfini çıkarıyor. Kalabalık arkadaş ortamlarında ya da başbaşa sakin ortamlarda daha çok zaman geçiriliyor, daha çok sohbet ediliyor ya da daha aktif programlar yapılıyor; sonuçta diğer kutuptaki özelliklere özlemi daha yoğun olan taraf, en çok uyum sağlayan taraf oluyor.


Ancak eğer bu iki kutup, aralarındaki çekim sonucunda orta noktada buluşmayı başaramazsa, bulunduğu yerden hiç kıpırdamayan tarafa doğru çekilen partner bir arada olmaktan artık eskisi kadar keyif almamaya başlıyor. Zıt kutupların çekimi son derece doğal ve anlaşılır bir hikaye başlangıcı sunarken, bu çekimin ivmesiyle gerçekleşen hareketlenme ilişkinin kaderini belirliyor. Eğer hareketin çoğunluğu hep aynı partner tarafından gerçekleştirilmişse, zıt kutupların çekimi zayıflıyor hatta birbirini itmesi bile söz konusu olabiliyor.


İnsanların çoğunda genellikle hem içe dönük hem de dışa dönük kişilik özellikleri bulunuyor. Ancak bunlar hiçbirimizde dengeli bir oranda ya da tamamen sadece bir kategoride bulunmuyor. Adeta bir yaşam görevi gibi, bir şekilde bizde az olanın karşı tarafta biraz fazla olduğu birini bulup bunu dengelemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Uzun ömürlü ve sağlam bir ilişkinin formülü belki de burada saklıdır; Bizde olamayan özelliklerin uzaktan keyfini çıkarmak veya bir süre sonra bunları eleştirmek yerine başarabildiğimiz ölçüde kendimize de entegre ederek hem kendi içimizde hem de ilişkimizde dengeyi kurabilir ve ilişkimizin uzun ömürlü olmasını sağlayabiliriz.


Bu şekilde ifade etmesi kolay ancak uygulamada gerçekleştirmesi zor bir formül gibi görünse de, gerçekten imkansız değil kişilik özelliklerimizde ufak değişimleri başarmak... İçten içe özendiğimiz özellikleri, kendi özgün kişilik yapımıza uygun biçimde benimseyerek bir parçamız haline getirebiliriz. Bu çabanın karşıklı olacağını varsayarsak, zıt kutupların çekimi biçiminde başlayan bir ilişkinin bu bilinçli çaba ile bir süre sonra ne kadar renkli ve zenginleşmiş bir ruh kazanacağını tahmin edersiniz. İki tarafı da mutlu edecek gerçek uyum bu yoldan geçiyordur belki de...


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.