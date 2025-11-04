Dünyanın en güzel yürüyüş rotası: Likya Yolu

Orta Likya etabı, Kaş'tan Finike'ye kadar uzanır. Bu bölüm, kıyı ve dağ geçişlerinin iç içe geçtiği daha zorlu ama bir o kadar da etkileyici bir parkurdur. Rotada Üçağız, Kekova, Demre (Myra), Simena Kalesi ve Andriake Limanı gibi tarihî yerler bulunur. Kekova Adası çevresinde su altına batmış antik kalıntılar görülebilir, Demre'de ise Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un kilisesi ziyaret edilebilir. Bu kısım, tarih ve mitolojinin doğayla birleştiği özel bir etaptır.