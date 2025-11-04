Dünyanın en güzel yürüyüş rotası: Likya Yolu

Likya Uygarlığı hakkında... Likya, antik çağda bugünkü Teke Yarımadası olarak bilinen bölgede kurulmuş bir uygarlıktır. Klasik kaynaklarda 'Işık Ülkesi' anlamına gelen 'Likya' adıyla anılır. Bu uygarlık:
M.Ö. 15. yüzyıldan itibaren varlığını sürdürmüştür,
Kendi federatif yönetim sistemi ile dikkat çekmiştir (Likya Birliği),
Kaya mezarları, tiyatroları, tapınakları ve anıtsal kent kalıntılarıyla bugün bile büyüleyicidir.
Likya kentleri arasında Patara, Myra, Xanthos, Olympos, Phaselis, Tlos gibi önemli yerleşimler bulunur. Likya Yolu bu antik kentlerin çoğunu birbirine bağlar.
