Dünyanın en güzel yürüyüş rotası: Likya Yolu

Muğla’nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya’ya uzanan Likya Yolu, Time Out dergisinin “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası” listesinde zirvede yer aldı.

Yaşam
Giriş: 04 Kasım 2025 13:00
ABONE OL

  • İngiltere merkezli ünlü 'Time Out' dergisi, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarını sıraladığı listede Likya Yolu'nu ilk sırada gösterdi.

    1 / 14

  • Fethiye'den başlayıp Antalya'nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, doğa ve tarihle iç içe bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

    2 / 14

  • Likya Yolu hakkında bilmeniz gerekenler...

    Dünya'nın en güzel uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olarak kabul edilen bu yol, antik Likya uygarlığının izlerini, Akdeniz'in büyüleyici doğasıyla birleştirir. Hem yerli hem de yabancı doğaseverlerin ilgisini çeken Likya Yolu, tarih, mitoloji, kültür ve macerayı bir arada sunar.

    3 / 14

  • Likya Uygarlığı hakkında... Likya, antik çağda bugünkü Teke Yarımadası olarak bilinen bölgede kurulmuş bir uygarlıktır. Klasik kaynaklarda 'Işık Ülkesi' anlamına gelen 'Likya' adıyla anılır. Bu uygarlık:

    M.Ö. 15. yüzyıldan itibaren varlığını sürdürmüştür,

    Kendi federatif yönetim sistemi ile dikkat çekmiştir (Likya Birliği),

    Kaya mezarları, tiyatroları, tapınakları ve anıtsal kent kalıntılarıyla bugün bile büyüleyicidir.

    Likya kentleri arasında Patara, Myra, Xanthos, Olympos, Phaselis, Tlos gibi önemli yerleşimler bulunur. Likya Yolu bu antik kentlerin çoğunu birbirine bağlar.

    4 / 14

  • Modern anlamda Likya Yolu, 1990'lı yıllarda İngiliz gezgin Kate Clow tarafından keşfedilip haritalandırılmış ve 1999 yılında yürüyüş rotası olarak resmiyet kazanmıştır.

    5 / 14

  • Amaç, hem yerel halkın bölgeden ekonomik fayda sağlamasını hem de Türkiye'nin doğal ve tarihî mirasının korunmasını teşvik etmekti. Bugün Likya Yolu, "Türkiye'nin ilk uzun mesafe yürüyüş rotası" unvanına sahiptir.

    6 / 14

  • Likya Yolu, Antalya'nın Hisarçandır köyünden başlayarak Fethiye'ye kadar uzanır. Uzunluğu, yaklaşık 540 km'dir. Yürüyüş süresi ortalama 25 - 35 gündür. En uygun dönem, Mart - Mayıs ve Eylül - Kasım aylarıdır.

    7 / 14

  • Akdeniz kıyıları, çam ormanları, dağ yolları, antik kalıntılar ve köyler Likya Yolu, yürüyüşçülere aynı anda deniz, orman ve dağ manzarası sunar. Ayrıca rotanın birçok kısmında kamp yapma veya köy pansiyonlarında konaklama imkânı vardır.

    8 / 14

  • Likya Yolu, her yıl binlerce doğasever tarafından yürünür. UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kentleriyle, Türkiye'nin kültürel miras rotaları arasında özel bir yere sahiptir. Ayrıca son yıllarda Likya Ultra Maratonu gibi spor etkinlikleriyle de dünya çapında tanınır hale gelmiştir.

    9 / 14

  • Likya Yolu haritası...

    Rota, doğuda Antalya'nın Hisarçandır köyünden başlar, batıya doğru ilerleyerek Fethiye'nin Ovacık köyünde, yani Ölüdeniz yakınlarında sona erer. Likya Yolu haritası genel olarak üç ana bölüme ayrılır: Batı Likya, Orta Likya ve Doğu Likya. Batı Likya etabı, Fethiye'den Kaş'a kadar olan yaklaşık 190 kilometrelik kısımdır ve en çok tercih edilen parkur olarak bilinir.

    10 / 14

  • Bu bölümde yürüyüşçüler Ovacık, Faralya, Kabak Koyu, Alınca Köyü, Sidyma, Letoon, Xanthos, Patara, Kalkan ve Kaş gibi önemli noktalardan geçerler. Özellikle Patara Antik Kenti ve uzun kumsalı, Letoon ve Xanthos'un UNESCO Dünya Mirası statüsü bölgenin tarihsel değerini artırır.

    11 / 14

  • Orta Likya etabı, Kaş'tan Finike'ye kadar uzanır. Bu bölüm, kıyı ve dağ geçişlerinin iç içe geçtiği daha zorlu ama bir o kadar da etkileyici bir parkurdur. Rotada Üçağız, Kekova, Demre (Myra), Simena Kalesi ve Andriake Limanı gibi tarihî yerler bulunur. Kekova Adası çevresinde su altına batmış antik kalıntılar görülebilir, Demre'de ise Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un kilisesi ziyaret edilebilir. Bu kısım, tarih ve mitolojinin doğayla birleştiği özel bir etaptır.

    12 / 14

  • Doğu Likya etabı ise Finike'den Antalya'ya kadar uzanır ve genellikle daha dağlık ve vahşi doğa koşullarına sahiptir. Bu etapta Olimpos, Çıralı, Yanartaş (Chimera), Phaselis ve Tahtalı Dağı gibi önemli duraklar yer alır. Olimpos ve Çıralı bölgesi, hem antik kalıntıları hem de doğayla iç içe tatil olanaklarıyla ünlüdür. Yanartaş'taki sürekli yanan doğal gaz alevleri, Chimera efsanesini hatırlatır. Phaselis Antik Kenti ise sahil kenarında yer alan iyi korunmuş yapılarıyla dikkat çeker. Rota, Antalya'ya doğru ilerledikçe Toros Dağları'nın eteklerinden geçer ve panoramik manzaralar sunar.

    13 / 14

  • Genel olarak Likya Yolu, sadece bir yürüyüş rotası değil; tarih, doğa ve kültürle iç içe bir keşif yolculuğudur. Her etabı, farklı bir hikâyeyi ve manzarayı barındırır. Rota boyunca antik Likya uygarlığının izlerini sürerken, Akdeniz'in büyüleyici maviliği, Torosların yeşili ve Anadolu köylerinin sıcak misafirperverliği yürüyüşe eşlik eder.

    * Haberin fotoğrafları AA, İHA ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

    14 / 14

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.