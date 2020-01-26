Doğadan gelen güzellik: Cilt temizleyen sabun tarifleri

Doğal ürünlerle, güzellik sabunları hazırlayabilir, cilt tipinize uygun sabun tercihleri ile ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz.

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    Havuç sabunu

    Havuç içerisinde beta-karoten barındırır. Beta karoten maddesi cildin yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cildin nem dengesini korur. Havuç sabunu, akne oluşumunu engeller. Kuru bir cilt yapısına sahipseniz bu sabunu kullanabilirsiniz.

     

    Havuç sabunu için malzemeler:

    300 ml Hindistan cevizi yağı

    400 ml zeytinyağı

    100 ml badem yağı

    200 ml su

    200 gram pişmiş havuç

    1 yemek kaşığı işlenmemiş bal

    20 damla havuç özü yağı

    110 gram sodyumhidroksit

     

    Hazırlanışı:

    Dilimlenmiş havuçları yumuşayıncaya kadar kaynatın. Çatal yardımıyla havuçları püre haline getirin. Püre haline getirdiğiniz havuçları, sodyum hidroksit ile karıştırın. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı, sabun kalıbında bir gün boyunca bekletin.

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    Lavanta sabunu

    Lavanta, cilt dokusunda meydana gelen yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Antibakteriyel bir özelliğe sahiptir.

     

    Lavanta sabunu için malzemeler:

    Kurutulmuş lavanta çiçeği

    Lavanta yağı

    65 ml saf su

    300 gram kostik soda

    210 gram zeytinyağı

    Önemli bir ayrıntı: Kostiksoda kullanırken eldiven ve gözlük kullanmayı ihmal etmeyin.

     

    Hazırlanışı:

    Sabun kalıbının içerisine lavanta çiçeklerini yerleştirin. Cam bir kasenin içerisine kostiksodayı koyun. Kostiksodanın içerisine yavaş yavaş saf suyu ekleyin. Karışımın soğuması için 10 dakika bekleyin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Isınan yağın içerisine kostiksodayı ekleyin. Karışımı blender yardımıyla yavaş yavaş kıvam alana kadar karıştırın. Içerisine lavanta yağını ve lavanta çiçeğini ekleyin. Karışımı üstü kapalı bir şekilde 24 saat bekletin. Karışım, soğuyana kadar yerinden hareket ettirmeyin. Karışım soğuduktan sabun kalıbına koyun. Lavanta sabununun olgunlaşması için bir ay boyunca buzdolabında saklayın.

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    Kahveli sabun

    Kahve sabunu, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Kahve sabununu vücut bakımı için de kullanabilirsiniz.

     

    Kahve sabunu için malzemeler:

    1 su bardağı sabun bazı

    3 yemek kaşığı kırılmış kahve çekirdeği

    2 yemek kaşığı süt

    Bir miktar kolonya

     

    Hazırlanışı:

    Sabun bazını benmari usulü eritin. Kahve çekirdeğini,süt ile karıştırın. Sabun bazını içerisine, hazırladığınız kahve ve süt karışımını ekleyerek karıştırın. Sabun kalıbının içerisine bir miktar kolonya dökün. Hazırladığınız karışımı sabun kalıbına ekleyin. Kahveli sabunu sertleşene kadar buzdolabında bekletin.

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