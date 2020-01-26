Doğadan gelen güzellik: Cilt temizleyen sabun tarifleri

Havuç sabunu
Havuç içerisinde beta-karoten barındırır. Beta karoten maddesi cildin yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cildin nem dengesini korur. Havuç sabunu, akne oluşumunu engeller. Kuru bir cilt yapısına sahipseniz bu sabunu kullanabilirsiniz.
Havuç sabunu için malzemeler:
300 ml Hindistan cevizi yağı
400 ml zeytinyağı
100 ml badem yağı
200 ml su
200 gram pişmiş havuç
1 yemek kaşığı işlenmemiş bal
20 damla havuç özü yağı
110 gram sodyumhidroksit
Hazırlanışı:
Dilimlenmiş havuçları yumuşayıncaya kadar kaynatın. Çatal yardımıyla havuçları püre haline getirin. Püre haline getirdiğiniz havuçları, sodyum hidroksit ile karıştırın. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı, sabun kalıbında bir gün boyunca bekletin.