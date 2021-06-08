İki çocuğu olanlar daha uzun yaşıyor!

İki çocuğun ebeveynlerinin hayatları üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliyor muydunuz? İki çocuğu olanlar, olmayanlara göre daha uzun yaşıyor.

İki çocuğu olanlar daha uzun yaşıyor!
Anne - Baba
08 Haziran 2021 Salı

Çocuk sahibi olmak ebeveynler için çok özel ve mutluluk verici. Yapılan bir araştırmaya göre, çocukların daha uzun bir yaşam da dahil olmak üzere ebeveynlerindeki en iyiyi ortaya çıkardığını anlıyoruz. Peki iki çocuğun ebeveynlerinin hayatları üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliyor musunuz?


Çocuğu olan insanlar, olmayanlardan daha uzun yaşıyor

Araştırmacılar, çocuk sahibi olmanın ebeveynlerin uzun ömürlülüğü ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. 1911 ve 1925 yılları arasında doğan kadınlar, erkekler ve çocuklar arasında araştırma yapıldı. Yaşlı ebeveynlerin stres seviyesinin daha düşük olduğunu ve dolayısıyla daha uzun bir yaşam sağladığı sonucuna vardılar.


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Araştırma hem erkekler hem de kadınlar için geçerli

Araştırmalar, sadece bir değil iki biyolojik çocuğu olan annelerin, çocuğu olmayan veya sadece bir oğlu veya kızı olmayan kadınlardan daha uzun yaşadığını ortaya çıkardı.


İki çocuk sahibi olmak, kadınlar için olduğu kadar erkekler için de eşit derecede önemlidir. Aynı çalışma, çocuk sayısının ve bir erkeğin ömrünü analiz etti ve ilişkilendirdi. Sonuçlar, çocuğu olmayan veya bir, beş veya daha fazla çocuğu olan babalarla karşılaştırıldığında, iki çocuğu olan erkeklerin çok daha uzun yaşadığını gösterdi. İkinci çocuktan sonra hayatım nasıl değişti? yazısını okumak için tıklayın...


Evlat edinmenin önemli faydaları olabilir

Evlat edinmenin de faydaları son derece şaşırtıcı. İki çocuk evlat edinen kadınların yaşam beklentisi biyolojik annelere göre daha da uzundu. Ve daha da ilginç olan şu ki; evlat edinilen çocuk sayısı ve uzun ömür karşılaştırıldığında, iki çocuğu olan ebeveynler, sadece bir çocuğu olanlara ve dört evlat edinenlere kıyasla daha uzun olduğu ortaya çıktı.


Bir başka ilginç sonuç da, evlat edinmenin annenin yaşamına üç yıl eklediğidir. İki veya üç çocuk evlat edinmek, ebeveynlerin hayatlarına fazladan beş yıl ekledi. Bu durum, çocukların ileri yaşlarda anne-babalarına verdikleri destekle de açıklanabilir. İkinci çocuğa karar vermek yazısını okumak için tıklayın...



Kaynak: https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/people-who-have-2-children-live-longer-according-to-a-study-802175/


Evlatlık ünlüler

Bu ünlüleri diğerlerinden ayıran ortak noktaları, evlat edinilmiş olmaları...

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Jack Nicholson Ünlü aktör Jack Nicholson 37 yaşına kadar annesini ablası olarak biliyordu. Jack Nicholson, 22 Nisan 1937'de New York'ta doğdu. Ünlü aktörün annesi, şovmen Donald Furcillo ile evlenmişti. Aslında bir başka kadınla evli olan Furcillo, Jack Nicholson'un annesine iki kadınla aynı anda evlenmeyi teklif etti ve oğlu Jack'in bakımını da üstlenme sözü verdi. Ancak Jack Nicholson'ın anneannesi, bebeğin bakımını üstlenmek konusunda ısrar etti. Sonunda Jack Nicholson anneannesi Ethel May ve dedesi John Joseph Nicholson tarafından büyütüldü. Ünlü aktör yetişkinlik çağlarına kadar da annesinin ablası olduğunu sanıyordu. Jack Nicholson gerçeği öğrendiğinde 37 yaşında bir yetişkindi. Nicholson bu gerçeği kendisi hakkında bir makale yazan Time dergisi muhabiri sayesinde keşfetti.
Nicole Richie Ünlü müzisyen Lionel Richie'nin evlatlığı olan Nicole Richie annesinin bir bebeğe bakacak maddi gücü olmadığı için Nicole daha dünyaya gelmeden önce Lionel Richie bakımını üstlenme sözü verdi. Nicole 9 yaşına gelince de Richie çifti onu evlat edindi.
Marilyn Monroe Gerçek adı Norma Jean Mortenson olan Marilyn Monroe da evlat edinilen ünlüler arasında... Babası Edward Mortensen, annesini Norma doğmadan önce terketti. Zor zamanlar geçiren anne Gladys Baker'ın ağır bir sinir nöbeti geçirip hastaneye kaldırılması ile Norma yetimhaneye gönderildi. Norma Jean daha sonra annesinin bir arkadaşı tarafından evlatlık edinildi.
Raymond Liotta Emmy Ödülü'ne sahip ve Altın Küre Ödülüne aday olan ABD'li sinema oyuncusu Raymond Liotta henüz altı aylık bir bebekken New Jersey'li bir çift tarafından evlat edinildi.
Faith Hill Country şarkıcısının asıl adı Hill Audrey Faith Perry. Küçük bir çocukken evlat edinildi. Hill daha sonra biyolojik annesiyle tanıştı. Bu tanışmanın ardından Hill, biyolojik annesi ile iletişimini hiç koparmadı.
John Lennon Beatles grubunun efsane üyesi John Lennon, İngiltere'de doğdu. John'un anne ve babası, John 3 yaşındayken ayrıldı ve Lennon 5 yaşına geldiğinde annesi yeniden evlenmeye karar erdi. Ancak üvey babası onu istemediği için John, çocuksuz bir çift olan teyzesi Mimi ve eniştesi George'un yanına gönderildi.
Priscilla Presley Elvis Presley'in eşi Priscilla Presley' in öyküsü ötekilerden farklı. Priscilla Presley, biyolojik babasını bebekken uçak kazasında kaybetti. Annesi yeniden evlendi. Üvey babası da onu nüfusuna geçirerek evlat edindi.
Melissa Gilbert Paul Gilbert ve eşi Barbara Crane'in evlatlığı olan oyuncu, Hollywood'daki Ünlüler Bulvarı'na adı geçen en küçük yıldız olarak da sinema tarihinde yerini aldı.
Debbie Harry Blondie'nin sarışın Debbie Harry de evlatlık ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı henüz üç aylıkken evlat edinildi.
Lee Majors Dokuz Milyon Dolarlık Adam adlı dizisi ile ünlenen Lee Majors da bir evlatlık. Majors bebekken babasını bir iş kazasında kaybetti. Annesi ise bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Majors, halası ve eniştesi tarafından evlat edinildi ve bu gerçeği 13 yaşlarında öğrendi.
Eric Clapton Eric Clapton dünyaya geldiğinde annesi, 16 yaşındaydı. Küçük Eric'i büyük annesi ve büyük babası büyüttü. 1998'te Clapton babasının kimliğini öğrendi ancak babası 1985 yılında vefat etmişti.
Nelson Mandela Kabile adıyla Madiba olan, Güney Afrikalı Anti Apartheid (ayrımcılık karşıtı) aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahî devlet başkanı. 1994'te ilk defa tüm halkın katıldığı seçimlerde devlet başkanı seçilmiştir.
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