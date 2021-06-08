İki çocuğu olanlar daha uzun yaşıyor!

Çocuk sahibi olmak ebeveynler için çok özel ve mutluluk verici. Yapılan bir araştırmaya göre, çocukların daha uzun bir yaşam da dahil olmak üzere ebeveynlerindeki en iyiyi ortaya çıkardığını anlıyoruz. Peki iki çocuğun ebeveynlerinin hayatları üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliyor musunuz?

Çocuğu olan insanlar, olmayanlardan daha uzun yaşıyor

Araştırmacılar, çocuk sahibi olmanın ebeveynlerin uzun ömürlülüğü ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. 1911 ve 1925 yılları arasında doğan kadınlar, erkekler ve çocuklar arasında araştırma yapıldı. Yaşlı ebeveynlerin stres seviyesinin daha düşük olduğunu ve dolayısıyla daha uzun bir yaşam sağladığı sonucuna vardılar.

Araştırma hem erkekler hem de kadınlar için geçerli

Araştırmalar, sadece bir değil iki biyolojik çocuğu olan annelerin, çocuğu olmayan veya sadece bir oğlu veya kızı olmayan kadınlardan daha uzun yaşadığını ortaya çıkardı.

İki çocuk sahibi olmak, kadınlar için olduğu kadar erkekler için de eşit derecede önemlidir. Aynı çalışma, çocuk sayısının ve bir erkeğin ömrünü analiz etti ve ilişkilendirdi. Sonuçlar, çocuğu olmayan veya bir, beş veya daha fazla çocuğu olan babalarla karşılaştırıldığında, iki çocuğu olan erkeklerin çok daha uzun yaşadığını gösterdi. İkinci çocuktan sonra hayatım nasıl değişti? yazısını okumak için tıklayın...

Evlat edinmenin önemli faydaları olabilir

Evlat edinmenin de faydaları son derece şaşırtıcı. İki çocuk evlat edinen kadınların yaşam beklentisi biyolojik annelere göre daha da uzundu. Ve daha da ilginç olan şu ki; evlat edinilen çocuk sayısı ve uzun ömür karşılaştırıldığında, iki çocuğu olan ebeveynler, sadece bir çocuğu olanlara ve dört evlat edinenlere kıyasla daha uzun olduğu ortaya çıktı.

Bir başka ilginç sonuç da, evlat edinmenin annenin yaşamına üç yıl eklediğidir. İki veya üç çocuk evlat edinmek, ebeveynlerin hayatlarına fazladan beş yıl ekledi. Bu durum, çocukların ileri yaşlarda anne-babalarına verdikleri destekle de açıklanabilir. İkinci çocuğa karar vermek yazısını okumak için tıklayın...

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/people-who-have-2-children-live-longer-according-to-a-study-802175/