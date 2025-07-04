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Yaz aşklarını anlatan 7 unutulmaz film

Sizler için yaz aşkını hatırlatan 10 filmi derledik.

Giriş: 04 Temmuz 2025, Cuma 17:00
Güncelleme: 04 Temmuz 2025, Cuma 17:00
1

Gün Doğmadan / 1995

Budapeşte-Viyana treninde başlayan aşkı anlatan film, 14 saat süren bir aşkı beyazperdeye taşıyor. Sıradan bir Avrupa yolculuğu sırasında trende karşılaşan Jesse ve Celine bu yolculuğu sıradışı bir şekilde sürdürürler. Viyana şehrindeyken trenden inmeye ve birlikte bir günlüğüne bu şehirde kalmaya karar verirler. Bu süreçte birbirlerine karşı bir şeyler hissetseler de açıklamaya cesaret edemezler.

2

Titanic / 1997

Herkesin mutlaka izlediği bir film olma özelliğini taşıyan film gemide geçiyor ve farklı iki dünyanın resminin çizildiği fakir oğlan - zengin kız hikayesini anlatıyor. Titanic yani 'Düşler Gemisi' nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı fakir adam ve zengin kız Rose, gemide tanışarak aralarındaki sınıf farkını görmezden gelerek birbirlerine yakınlaşacaktır.

3

Yaz Aşkları /2001

Yönetmen Michael Tollin'in yönettiği film vizyona girdiği tarihte büyük ilgi çekmiştir. Yoksul bir genç ve zengin bir kızın yaz döneminde yaşadıkları kalp çarpıntısını anlatıyor. 

4

Monika'yla bir yaz / 1953

Henüz reşit olmamış, ergenlik dönemini çılgın şekilde geçiren Monika, alkolik babasıyla sürekli kavga halinde olan annesine ve gürültü yapan küçük kardeşleriyle yaşarken ilk fırsatta evden kaçmayı planlar. Harry ile tanışması, Monika için hayatının en güzel dönemi olur. Kısa sürede birbirlerine aşık olan iki genç, tekneyle seyahate çıkar. 

5

50 İlk Öpücük / 2004

Henry Roth, bir Hawaii cennetinde sonsuz sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktordu. Henry ve Lucy birbirlerinden gerçekten hoşlanırlar ve aralarında ciddi bir ilişki başlar. Ancak Lucy, ertesi gün uyandığında, Henry'i tanımaz genç adam bu duruma çok şaşırır. Henry her gün kendini sevdiği kadına tanıtmaya çalışır ve kendine aşık etmek için uğraşır.

6

Roma Tatili / 1953

Ülkenin genç prensesinin hayattan sıkılıp aldığı sakinleştirici ile etrafı gezintiye çıktığında paparazzi Joe tarafından bulunur. Usta yönetmen William Wyler tarafından yönetilen 'Roma Tatili', ünlü yıldız Audrey Hepburn'ün keşfedildiği film olma özelliğine sahiptir. 

7

Not Defteri /2004

Yaşlıların kaldığı bakımevinde yaşayan Duke'nin not defterini açmasıyla 1940 yılında yaşanan aşk anlatılmaya başlar. The Notebook, Nick Cassavetes'in yönetmenliğini yaptığı, Nicholas Sparks'ın aynı isimli romanından uyarlanan, 2004 yılında çekilen romantik filmdir.

8

Barselona Barselona /2008

Kaderleri kesişen üç insanın yasak aşkı anlatılır. Woody Allen, baş yapıtı olan film yaz aşkını hatırlatan filmlerden biridir. Aşk ve sınır tanımazlık filmin önemli konusu olarak karşımıza çıkıyor. 

9

Yaz aşkı /2009

Komedi-dram filmde yaz aşkını hayatına alan James Brennan'ı konu edinmiştir. Greg Mottola'nın yazıp yönettiği filmde başrolleri Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Margarita Levieva, Ryan Reynolds, Martin Starr, Bill Hader ve Kristen Wiig paylaşmıştır.

10

Kirli Dans /1987

Yönetmenliğini Emile Ardolino'nun yaptığı başrollerini Jennifer Grey ve Patrick Swayze'nin paylaştığı filmdir. Türü romantik dramdır. Bağımsız bir yapımdır. Orijinal adı "Dirty Dancing"dir. Dansın tutkusunu ve aşkın ateşinin anlatıldığı filmi izlerken oldukça etkileneceksiniz.

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