Yaşadığımız dönemin olağanüstü şartlarına rağmen kendimizi birçok şey için mecbur hissettik. Bazen de mecbur kaldık. Dışarıda olanla çok ilgilendik veya dışarıda olanlar bizi kendine çekti.

Zaman zaman durmak, en azından yavaşlamak istedik ama çoğunlukla olmadı. İçsel ve dışsal etkilerle çok şey yapmaya veya her şeye yetişmeye çalışırken, durma hakkını kullanamadık. Oysa ki her şeyden önce kendimize ihtiyacımız var.

Kendini yetersiz hissetmek…

Kendini mecbur hissetmek…

Kendine yüklenmek…

Birçok duygu yaşadık ve kendimizi, asıl ihtiyaçlarımızı duyamadık. Durmanın insani bir hak olduğunu unuttuk. Belki de farkındaydık ama fırsat bulamadık.

Haydi gelin, çember alanında biraz duralım ve kendimize bakalım. Çemberin kapsayıcı alanında gerçek ihtiyaçlarımızı bulalım. Onlara sahip çıkalım. Desteğe ihtiyaç varsa, birlikte durup bakalım.

Kendimize iyi bakalım!

HTHayat online kadın çemberi: “Durma Hakkımız”

Tarih: 17 Ocak 2020, Pazar

Saat: 21:00

Alan: Zoom ve eşzamanlı olarak HTHayat Youtube / Facebook sayfalarında canlı yayın

Kayıt için: cember@hthayat.com

Koşullar: Çembere katılım ücretsiz olsa da bir ricamız var. Arzu ederseniz @hthayat adına yapacağınız fidan bağışı veya başka bir yardımı @hthayat hesabını Instagram’da etiketleyerek veya cember@hthayat.com ‘a mail atarak bizimle paylaşabilirsiniz.

HTHayat Kadın Çemberleri hakkında…

HThayat takipçileri, ekibi ve konukları, her ay HTHayat online kadın çemberlerinde bir araya geliyor. HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban’ın kolaylaştırıcılığı ile her ay bir Pazar akşamı Zoom’da, eşzamanlı olarak da Youtube ve Facebook sayfalarında buluşuyoruz. HTHayat çemberlerine katılım ücretsiz olsa da katılımcılar eğer dilerse @hthayat adına fidan dikiyor veya başka bir bağışta bulunuyor.

HTHayat online kadın çemberlerinde bugüne dek “Anneliğin Gölge Yanları”, “Sınırlar, Sınırlarımız”, “7/24 Annelik”, “Yas”, “Aşk” konularında binlerce kadın bir araya geldi, kalplerinden dökülenleri birbiriyle paylaştı. HTHayat, kadınlar için çember alanını her ay açmaya devam edecek. Takipte kalın!