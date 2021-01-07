HTHayat online kadın çemberi

Durmak bir haktır! Gerçekten iyi hissetmek için bazen durmaya ihtiyacınız olabilir. 17 Ocak Pazar günü HTHayat kadın çemberinde buluşuyor ve bu hakkımızı kullanıyoruz. İhtiyaçlarımıza sahip çıkıyor ve güç topluyoruz! Katılmak için okumaya devam edin!

HTHayat online kadın çemberi
Yaşam
07 Ocak 2021 Perşembe

Yaşadığımız dönemin olağanüstü şartlarına rağmen kendimizi birçok şey için mecbur hissettik. Bazen de mecbur kaldık. Dışarıda olanla çok ilgilendik veya dışarıda olanlar bizi kendine çekti.


Zaman zaman durmak, en azından yavaşlamak istedik ama çoğunlukla olmadı. İçsel ve dışsal etkilerle çok şey yapmaya veya her şeye yetişmeye çalışırken, durma hakkını kullanamadık. Oysa ki her şeyden önce kendimize ihtiyacımız var.


Kendini yetersiz hissetmek…

Kendini mecbur hissetmek…

Kendine yüklenmek…


Birçok duygu yaşadık ve kendimizi, asıl ihtiyaçlarımızı duyamadık. Durmanın insani bir hak olduğunu unuttuk. Belki de farkındaydık ama fırsat bulamadık.


Haydi gelin, çember alanında biraz duralım ve kendimize bakalım. Çemberin kapsayıcı alanında gerçek ihtiyaçlarımızı bulalım. Onlara sahip çıkalım. Desteğe ihtiyaç varsa, birlikte durup bakalım.


Kendimize iyi bakalım!


HTHayat online kadın çemberi: “Durma Hakkımız”

Tarih: 17 Ocak 2020, Pazar

Saat: 21:00

Alan: Zoom ve eşzamanlı olarak HTHayat Youtube / Facebook sayfalarında canlı yayın

Kayıt için: cember@hthayat.com

Koşullar: Çembere katılım ücretsiz olsa da bir ricamız var. Arzu ederseniz @hthayat adına yapacağınız fidan bağışı veya başka bir yardımı @hthayat hesabını Instagram’da etiketleyerek veya cember@hthayat.com ‘a mail atarak bizimle paylaşabilirsiniz.


HTHayat Kadın Çemberleri hakkında…

HThayat takipçileri, ekibi ve konukları, her ay HTHayat online kadın çemberlerinde bir araya geliyor. HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban’ın kolaylaştırıcılığı ile her ay bir Pazar akşamı Zoom’da, eşzamanlı olarak da Youtube ve Facebook sayfalarında buluşuyoruz. HTHayat çemberlerine katılım ücretsiz olsa da katılımcılar eğer dilerse @hthayat adına fidan dikiyor veya başka bir bağışta bulunuyor.


HTHayat online kadın çemberlerinde bugüne dek “Anneliğin Gölge Yanları”, “Sınırlar, Sınırlarımız”, “7/24 Annelik”, “Yas”, “Aşk” konularında binlerce kadın bir araya geldi, kalplerinden dökülenleri birbiriyle paylaştı. HTHayat, kadınlar için çember alanını her ay açmaya devam edecek. Takipte kalın!


Kadınca bir bir aradalık
Kadınca bir bir aradalık


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.