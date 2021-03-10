HTHayat Kadın Festivali: Akademide kadın olmak

HTHayat Kadın Festivali kapsamında yaptığımız etkinlikler devam ediyor. Bugün HTHayat Instagram hesabında konferans çevirmeni ve İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık anabilim dalı Dr. Öğretim Üyesi Esra Özkaya konuğumuzdu.

Birlikte akademide ve iş hayatında kadın olmaktan bahsettik. Dr. Öğretim Üyesi Esra Özkaya'ya şu soruları yönelttik:

1- Son yıllarda yapılan araştırmalara göre Türkiye’de kadın akademisyenlerin oranı erkeklere kıyasla düşük. Kadın akademisyenlerin sayısı her geçen gün artsa da hâlâ büyük çoğunluk erkek. Bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

2-Konferans çevirmenliği alanına baktığımızda aktif olarak çalışan çoğunluk kadınlardan mı erkeklerden mi oluşuyor? Bunun nedeni sizce ne olabilir?

3-Bu konuda akademiyle konferans çevirmenliği arasında bir karşılaştırma yapabilir misiniz?

4-Akademide ve konferans çevirmenliği alanında uzun yıllardır yer alan bir kadın olarak karşılaştığınız zorluklardan bahsedebilir misiniz? Bunun yanında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık gözlemlediniz mi?

5- Meslek hayatına adım attığınız ilk yıllarla şu anı kıyasladığınızda kadınlara karşı yapılan cinsiyet ayrımcılığı konusunda nasıl bir değişim olduğunu düşünüyorsunuz? Bu ayrımcılık daha mı şiddetli bir hâl aldı yoksa kadının varlığı kabullenildi mi?