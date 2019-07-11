Hollanda'da yeşil çatılar

Utrecht şehrinde otobüs duraklarının çatıları arı dostu hale geldi.

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Hollanda'da yeşil çatılar

Hollanda’nın Utrecht şehrinde toplam 316 otobüs durağının çatısı yeşilliklerle kaplandı. Ağırlıklı olarak sedum bitkileriyle kaplanan çatılar, sadece şehirdeki bal arıları ve yaban arıları gibi biyoçeşitliliğe katkıda bulunmakla kalmıyor, ince tozları ve yağmur suyunu da tutuyor. Çatıların bakımını elektrikli araçlarla şehirde gezen hizmet elemanları yapıyor.

 

Otobüs duraklarında enerji tasarrufu yapan LED ışıklar ve (İstanbul’da olduğu gibi yazın sizi kavuran, kışın da donduran çelik banklar yerine) bambu banklar bulunuyor.

 

Utrecht, 2028 yılına kadar tamamen temiz toplu taşımacılığa geçmeyi planlıyor. Bu amaçla bu yılın sonuna kadar 55 tane elektrikli otobüs devreye alınacak. Kullanılan elektrik, ülkedeki rüzgar türbinlerinden elde ediliyor.

 

Yeşil bir şehir olmak için çalışan Utrecht, şehir sakinlerinin, yaşadıkları binaların çatılarını yeşil çatılara dönüştürebilmeleri için mali destek de sağlıyor.

 

Kaynak: independent.co.uk

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