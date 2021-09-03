Hibrit eğitim nedir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu. Bu yıl eğitimde hibrit modelin uygulanacak. Peki, hibrit eğitim nedir? Harmanlanmış eğitim nedir?

Hibrit eğitim nedir?
Yaşam
03 Eylül 2021 Cuma

2021 - 2022 Akademik yılı için YÖK Başkanı Erol Özvar; "Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar" açıklamasında bulundu. Peki, hibrit eğitim nedir? Harmanlanmış eğitim nedir?


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Hibrit eğitim nedir?

Bu yıl üniversitelerde derslerin %40'ı online işlenecek, derslerin hangilerinin online hangilerinin yüz yüze yapılacağının ise üniversitelerin sorumluluğunda olacak bir karar.


Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitim de denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir. Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.


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