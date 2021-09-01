Pandemide anaokuluna alıştırma süreci

Anaokuluna başlayacak olan çocukları okula alıştırma süreci, pandemi koşullarında normalden daha hassas hale geliyor. Neyse ki bazı ipuçları ve yöntemlerle bu dönemi kolaylaştırmak mümkün. Çocuk Gelişimi Uzmanı Müge Abay Güngör tavsiyelerini paylaştı.

Pandemide anaokuluna alıştırma süreci
Anne - Baba
01 Eylül 2021 Çarşamba

Çocukları pandemide anaokuluna göndermek birçok veli için soru işareti oldu. Okul öncesi çocuklar ise anaokullarının kapalı kaldığı dönemlerden oldukça etkilendi. Bazı çocuklar okul öncesi eğitimin tamamen dışında kalırken bazıları da uzun bir ara verdikten sonra 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için anaokuluna başlama ve oryantasyon sürecine girdi.


Hem ilk defa okul ortamına girecek olan hem de pandemi sebebiyle okuldan uzak kalan özellikle 4-5-6 yaş grubu çocukların velileri, bu süreci kolay hale getirecek basit ve etkili yöntemlere ihtiyaç duyuyor. Çocuk Gelişimi Uzmanı Müge Abay Güngör, pandemide okula dönüş kaygısıyla başa çıkmaya yönelik tavsiyelerini paylaştı.


“Yeni normale alışma sürecinden sonra eski rutinlere geri dönmek, çocuklar için stresli bir dönemin başlangıcını tetikleyebilir. Tıpkı pandemi sürecinin başında yaşadıkları gibi... Eve kapanıp, sevdiklerini korumak adına sosyal hayattan uzak kalmaları istenen bir dünyaya alışmaya başladıktan sonra şimdi de karşılarına geçip 'Haydi, eskisi gibi artık okula gidebiliriz’ dediğimizde bunu hemen kabul edip kaldıkları yerden devam etmelerini bekleyemeyiz.” diyen Müge Abay Güngör, bu durumun çocukların kafalarını karıştırması ve çeşitli çelişkilere yol açmasının adeta kaçınılmaz olduğunu belirtti. Özellikle erken çocukluk döneminde dünyayı algılama ve anlamlandırma sürecinde yaşanan keskin değişimlerin duygu durumlarında da dalgalanmalara sebep olacağını vurguladı.


0-5 yaş çocuk gelişimi alanında “Beni Tanı” isminde kitabı bulunan Çocuk Gelişimi Uzmanı Müge Abay Güngör, yüz yüze eğitim ile yeni tanışan çocukların yaşaması muhtemel psikolojik zorlukları da hatırlattı. “Yüz yüze eğitim daha istikrarlı, yaşıtlarıyla ve eğitmenleriyle birlikte etkileşim içerisinde bir öğrenme ortamı sağlıyor olsa da onlar için artık yeni. Her yeni rutin değişimi bu yaş aralığındaki çocuklar için, geçiş döneminde aynı zamanda psikolojik zorlukları da beraberinde getirebilir.”


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Yüz yüze eğitim fiziksel ve zihinsel sağlıkları için en etkili yöntem olsa da çocukların uyum sağlamalarının biraz zaman alabileceğini söyleyen Abay, okula alışma sürecini kolaylaştırmak adına ebeveynlere şu yöntemleri tavsiye ediyor;


• Okul başlamadan bir hafta önce okula gidiyormuş gibi yatış ve kalkış saatlerimizi düzene sokup bu saatlere sadık kalabiliriz. Bunu yaparken bir rutin belirleyin. Uykuya hazırlık için 15 dk önce yatağa gidip bir hikâye okuyabilir, gününüz hakkında minik bir sohbet edebilir ya da sadece birbirinize sarılabilirsiniz.


• Okula gider gibi ertesi gün ne giyeceğini birlikte seçin. Uyandığında işe gitmek için aceleniz dahi olsa üzerini değiştirip birlikte pratik bir kahvaltı yapıp evden öyle ayrılmayı deneyin.


• Okula başlamadan önce birlikte okula kısa ziyaretlerde bulunun. Sadece okulun oyun parkında biraz zaman geçirmesi bile okula döndüğünde kendini daha rahat hissetmesine yardımcı olacaktır.


• Eğer şansınız varsa okulda aynı sınıfta olacağı birkaç arkadaşı ile okul öncesi minik buluşmalar düzenleyin. Birlikte oyun oynamak, dondurma yemeye gitmek gibi etkinlikler tekrar ilişki kurmalarına ve birlikte olduklarında kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır.


• Birlikte okul alışverişine çıkın. Yeni bir çanta ya da bir su matarası bile onu heyecanlandırabilir.


• Okulun ilk günü arkadaşlarıyla paylaşması için birlikte sağlıklı kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Okula dönüşün kutlamaya değer ve eğlenceli olduğu mesajını almalarını sağlayın.


• Eğer okula dönüş konusunda çok endişeli olduğunu gözlemliyorsanız ilk günler birkaç saat, ilerleyen günlerde yarım gün gibi kademeli bir geçiş imkânı sunun.


• Okul başlamadan önce yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirebileceği hafta sonu etkinliklerine katılın. Mini çocuk atölyeleri gibi…


• Kaygıları hakkında konuşun. İyi bir dinleyici olun. Her zaman yanında olacağınızı hissetmeye daha fazla ihtiyaç duyabilirler.


• Koyduğunuz kurallara ve rutininize sadık kalmaya çalışın.


• En önemlisi ona zaman tanıyın…


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