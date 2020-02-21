Fibromiyalji neden kadınlarda daha sık görülüyor?

Kadınlarda fibromiyalji

Yorgunluk ve kronik ağrı şeklinde ortaya çıkan fibromiyalji, hormonal değişimlere bağlı olarak kadınları daha yoğun şekilde etkiliyor.

Amerikan Sağlık Enstitüsü’nün yaptığı araştırmalara göre fibromiyalji, kadınlarda erkeklere oranla %80 ila %90 oranında daha fazla görülüyor. Özellikle menopoz ve adet dönemlerini yoğun bir şekilde etkileyen kronik bir rahatsızlık olan fibromiyaljinin net bir tedavisi bulunmamakla birlikte, semptomları hafifletmek için önerilen tedavi yöntemleri mevcut. Hormonal sistemdeki farklılıkların yanı sıra, bağışıklık sistemiyle ilgili ve genetik farklılıkların da fibromiyaljinin kadınlarda daha sık görülmesine neden olduğu düşünülüyor. 40-55 yaş aralığındaki kadınlarda menopoz öncesi belirtiler görülmeye başlanabilir ve fibromiyalji teşhisi, menopoz dönemine bağlı yaşanan olumsuzlukları şiddetlendirebilir. Bu dönemde yaşanan fibromiyalji, halsizlik, yorgunluk, ağrı ve anksiyete belirtilerinin artmasına neden olabilir.

Menopoz ve fibromiyalji

Menopoz döneminden sonra kadın vücudunda üretilen östrojen miktarı %40 oranında azalır ve bu da ağrı, uykusuzluk, hafızanın zayıflaması ve depresyon gibi belirtileri kuvvetlendirir. Fibromiyalji belirtilerini de yoğun bir şekilde etkileyen östrojene bağlı semptomlar, hastalığın kadınları daha fazla etkilemesinin nedenlerinden biri.

Kadınlarda fibromiyaljiye bağlı diğer problemler

Fibromiyalji, Rahatsız Bağırsak Sendromu (IBS) ve Ağrılı Mesane Sendromu (PBS) belirtilerinin de daha yoğun hissedilmesine neden olabilir. Yapılan araştırmalar bu iki sendromun da kadınlarda %24’e kadar daha fazla görüldüğünü doğruluyor. IBS ve PBS kadınlarda bu belirtileri artırıyor:

Alt karında ağrı ve kramplar

Cinsel ilişki sırasında ağrı

İdrar yaparken ağrı

Mesanede baskı hissi

Sürekli idrara çıkma hissi

IBS ve PBS doğrudan fibromiyalji nedeniyle ortaya çıkmasa da, fibromiyaljinin bu rahatsızlıkların belirtilerini daha da artırdığı biliniyor.

Fibromiyalji, adet döngülerinin de olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor. Adet sancıları, adet öncesi sendromu (PMS) ve benzeri döngüsel problemler, fibromiyaljinin varlığında daha yoğun hissediliyor.

Fibromiyalji ve depresyon

Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada fibromiyalji teşhisi koyulan kadınların erkeklere oranla daha fazla depresyon riski bulunduğu doğrulandı.

Özellikle fibromiyaljinin tetiklediği huzursuz bacak sendromu, uyku apnesi gibi diğer rahatsızlıklar, uyku kalitesini düşürdüğü için hormonal dengesizlikleri tetikleyerek depresyon ve anksiyete belirtilerini güçlendiriyor. Yorgunluk ve uykusuzluk, konsantrasyonu olumsuz etkilediği gibi gün içinde hissedilen ağrıların da artmasına neden oluyor.

Kadınlarda fibromiyalji için destekleyici tedaviler

Uzmanlar, kadınlarda daha yoğun görülen fibromiyalji belirtilerini azaltmak için aşağıdaki yöntemleri öneriyor:

Adet sancıları: Alt karın bölgesine sıcak uygulamak, ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Ağrı seviyeleri: Bilişsel Davranışçı Terapi, ağrı seviyelerini etkileyen düşünceleri ve davranışları düzenlemeye yardımcı olarak fibromiyaljiye bağlı gelişen ağrı atakları ile baş etmenizi kolaylaştırabilir.

Kas ağrısı: Düzenli olarak egzersiz yapmak, fibromiyaljiye bağlı kas ağrılarının azaltılmasında en etkili yöntemdir.

Stres ve depresyon: Derin nefes ile rahatlama egzersizleri, meditasyon, yoga, akupunktur ve masaj gibi yöntemler, fibromiyalji ile birlikte yoğun bir şekilde hissedilen stres ve depresyon belirtileriyle baş etmeyi kolaylaştırır.

Uykusuzluk: Gündüz uykularını kısıtlamak, kafein tüketmemek ve uyku saatinden önce uyarıcı aktivitelerden kaçınmak uyku düzenini iyileştirmeye yardımcıdır.

IBS (Huzursuz Bağırsak Sendromu): Beslenme düzenini değiştirmek, bağırsaklarla ilgili sorunların önüne geçmek için en önemli önlemdir. Daha çok meyve ve sebze tüketmek; süt, kafein, şeker ve alkol tüketimini en aza indirmek, IBS nedeniyle yaşanan semptomları azaltacaktır.

Referanslar: Stephanie Watson, Valencia Higuera. ''How Does Fibromyalgia Affect Women Differently?'' (13 Eylül 2016) Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/fibromyalgia/symptoms-women