Bir çocuğun eline boya kalemlerini verdiğinizde gökyüzünü mor, ağacı mavi boyayabilir. Kimse ona henüz doğru perspektifi, renk uyumunu ya da oranları öğretmemiştir. Yine de resmini bitirdiğinde gururla gösterir. Aynı kâğıdı bir yetişkinin önüne koyun; daha kalemi eline almadan “Ben resim yapamam” demesi mümkündür. Çocuk denemekten çekinmezken biz ne zaman bilmediğimiz bir şeyi yapmaktan utanır hâle geldik?

Etrafımızda sık sık duyduğumuz cümlelere bakın: “Bu yaştan sonra dans mı öğreneceğim?”, “İngilizcem çok kötü, konuşup rezil olmayayım”, “Seramik kursuna gitsem herkes benden iyi olur.” Daha başlamadan kendimizi başkalarıyla yarıştırıyoruz. Sanki bir kursa öğrenci olarak değil, yeteneğimizi kanıtlamak üzere gidiyoruz. İlk denemede becerememek öğrenmenin doğal bir parçasıyken, yetişkinlikte bunu kişiliğimiz hakkında verilmiş bir hüküm gibi algılayabiliyoruz.

Bence bunda yıllar içinde üzerimize giydiğimiz kimliklerin payı büyük. İşinde deneyimlisin, evinde her şeyi organize eden kişisin, çevren senden akıl alıyor. İnsanlar seni başarılı, güçlü, bilgili biri olarak tanıyor. Sonra hiç bilmediğin bir alana adım atmak istiyorsun. Bu kez sorular soran, yanlış yapan, başkasından yardım isteyen kişi olacaksın. Belki de zor gelen, öğrenmenin kendisi değil; alıştığın o yetkin insan görüntüsünün bir süreliğine değişmesi.

REKLAM

Oysa ne tuhaf, bir çocuğun ilk adımlarını atarken düşmesini gelişiminin parçası sayıyoruz. İlk kez bisiklete binerken sendelemesine kızmıyoruz. Ama kırk yaşında yüzme öğrenmeye çalışan birinin sudan korkmasını, elli yaşında piyano tuşlarına yanlış basmasını, altmış yaşında bilgisayar kullanırken zorlanmasını garipsiyoruz. En çok da insan kendi kendini garipsiyor. “Benden geçti” dediği anda aslında yaşına değil, başkalarının gözünde nasıl görüneceğine teslim oluyor.

Sosyal medyanın da bu duyguyu büyüttüğünü düşünüyorum. Birinin yaptığı kusursuz pastayı görüyoruz ama çöpe giden ilk hamurları görmüyoruz. Güzel şarkı söylediği videoyu izliyoruz ama aylarca yanlış notalara bastığı günleri bilmiyoruz. Önümüze sonuçlar geliyor, başlangıçlar değil. Sonra kendi ilk denememizi bir başkasının yıllar içindeki emeğiyle karşılaştırıyoruz. Böyle bir karşılaştırmadan cesaret çıkması zaten zor.

Bir başka mesele de her hevesi başarıya dönüştürme alışkanlığımız. Resim yapıyorsan sergi açman, yemek yapıyorsan sosyal medyada paylaşman, örgü örüyorsan satman bekleniyor sanki. Sadece keyif aldığın için bir şeyle uğraşmak neredeyse savunulması gereken bir tercihe dönüştü. Oysa bütün yetenekler mesleğe, bütün hobiler kazanca dönüşmek zorunda değil. İnsan bazen güzel şarkı söyleyemese de şarkı söylemekten mutlu olabilir. Yaptığı seramik kâse yamuk olabilir ve yine de mutfağının en sevdiği eşyası hâline gelebilir.

REKLAM

Elbette herkesin yeni bir kursa yazılacak parası, zamanı ya da enerjisi yok. Bakım sorumlulukları, çalışma şartları, hayatın gerçek yükleri var. Bu nedenle yeni şeyler denemeyi yalnızca cesaret meselesiymiş gibi anlatmak haksızlık olur. Ama şartlarımızın elverdiği küçük alanlarda bile kendimize “Bunu zaten beceremem” diye kapı kapatıyor olabiliriz. O kapının ardında büyük bir başarı değil, çoktandır özlediğimiz bir merak duygusu bulunabilir.

Ben spiritüel gelişime biraz buradan bakıyorum. Kendini tanımak, yalnızca hangi konularda güçlü olduğunu bilmek değil; bilmediğin bir şeyin karşısında nasıl davrandığını da görebilmektir. Hata yaptığında kendine hangi ses tonuyla konuşuyorsun? Yardım istemeyi zayıflık mı sayıyorsun? Bir başkasının senden iyi olmasına tahammül edebiliyor musun? Bazen insanın egosu en çok “Ben bunu bilmiyorum” demekte zorlandığında ortaya çıkıyor. Ruhsal olgunluk bana göre her ortamda bilge görünmekten değil, öğrenmeye açık kalabilmekten de geçiyor.

İnsan bir şeye yeniden başladığında yalnızca yeni bir beceri kazanmıyor. Sabırsızlığını, utancını, kıyaslama alışkanlığını, bazen de yıllardır unuttuğu oyun duygusunu fark ediyor. İlk derste adımları karıştırmak, yeni bir dilde kelime aramak, ilk çizdiğin resmi beğenmemek dünyanın sonu değil. Üstelik bu deneyimler bize başkalarının acemiliğine karşı daha anlayışlı olmayı da öğretebilir. Kendi hatasına yer açan insan, bir başkasının hatasını da daha az küçümseyebilir.

Hayatımızda sırf iyi yapamayacağımız için uzak durduğumuz kaç şey var? Belki yıllardır vitrinde durup baktığın bir gitar, öğrenmek istediğin bir dil, gitmek istediğin bir atölye, ilk kez tek başına çıkacağın bir yolculuk… Bunların hepsini gerçekleştirmek zorunda değilsin. Ama vazgeçme nedeninin gerçekten istememek mi, yoksa başlarken komik görünmekten korkmak mı olduğunu ayırt etmek önemli.

Bir gün geriye baktığımızda yalnızca başardıklarımızı değil, hiç denemediklerimizi de hatırlayacağız. Belki iyi bir ressam olmayacaktık, belki yabancı dili aksanlı konuşacaktık, belki dans ederken defalarca ritmi kaçıracaktık. Fakat bütün bunların arasında kendimize ait, başkalarına göstermek zorunda olmadığımız bir sevinç bulabilirdik. Yetişkinliğin bize her şeyi doğru yapmayı öğrettiği yerde, bazen yeniden başlama cesaretini kaybediyoruz.

Belki de bu hafta kendimize yeni bir hedef koymak yerine daha basit bir izin verebiliriz: Bir şeyi ilk kez yaparken iyi olmamaya. Çünkü hayatı yalnızca ustalaştığımız alanlarda geçirirsek henüz tanışmadığımız taraflarımızı hiç öğrenemeyebiliriz.

İnsanın bazı kapıları açması için başarılı olması gerekmiyor. Bazen o kapıdan acemi olarak girmesi yetiyor.