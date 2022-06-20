Hayatın sesi sohbetleri: İçimizdeki çocuğu görmek

HTHayat ekibinin hayatın çeşitli hallerine birlikte baktığı "Hayatın Sesi" sohbetleri devam ediyor! Bu hafta "İçimizdeki çocuğu görmek" konusuna baktık.

Hayatın sesi sohbetleri: İçimizdeki çocuğu görmek
Anne - Baba
20 Haziran 2022 16:44 Güncelleme: 20 Haziran 2022 16:54
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HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ve HTHayat Editörü Senem Fırat Tahmaz "Hayatın sesi duyulsun" diyerek insan olma, kadın olma, ana olma macerası ekseninde çeşitli konulara yolculuk yapıyor.


Hayatın sesi sohbetleri: Ana olmak, kadın olmak, insan olmak...
Hayatın sesi sohbetleri: Ana olmak, kadın olmak, insan olmak...

Bu haftanın sohbeti: “İçimizdeki çocuk”

  • Günlük hayatın içinde "Ben buradayım" diyen hallerimiz
  • Çocuğun varolma, görülme, kapsanma ihtiyaçları
  • İnsan olarak varolma, görülme, kapsanma ihtiyaçlarımız...
  • Kendine annelik etmek

"Hayatın hızı ve günlük telaşlara karşı çocuğun kendi içsel ritmi, halleri ve ihtiyaçlarını kaçırıyor olabilir miyiz?" diyerek başladık. "Çocuklukta görülmeyen, bastırılan ihtiyaçlarımız yetişkinlikte nerelere denk geliyor?" diye devam ettik.


"Yemek yemeyen, uyumayan çocuk…" diye sınıflandırdığımız çocuk gerçekten de öyle mi?

Çocuğun bakım ihtiyaçlarını karşılarken ruhsal ihtiyaçlarını fark edebiliyor muyuz?

Çocukla özgün bir ilişki kurmak nasıl mümkün?

Kendi insani hallerimize bakabiliyor muyuz? diye sorarak hem annenin insan olarak kendisiyle olan ilişkisine hem de çocuğuyla olan ilişkisine baktık.


“Çocuğun bir 'saf varlık hali' var ama bundan ibaret değil.” diyen Damla Çeliktaban, “çocuğun potansiyelini gördüğüm gibi içindeki çatışmayı da coşkuyu da merakı da öfkeyi de görebilmeliyim. Peki, kendi içimdekine ne kadar izin veriyorum? Üzüldüğümde ağlamaya iznim var mı? Eğer ki iznim yoksa, ağladığında çocuğumu nasıl teskin edebilirim?” diyerek çocuğun ihtiyaçlarını görmenin yolu olarak annenin kendi ihtiyaçlarıyla temasına bakmaya işaret etti.


Sohbetin tamamı HTHayat Youtube kanalında!










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