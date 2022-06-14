Hayatın sesi sohbetleri: Ana olmak, kadın olmak, insan olmak...

HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ve HTHayat Editörü Senem Fırat Tahmaz “Hayatın sesi” sohbetleriyle HTHayat Youtube kanalında…

"Hayatın sesi duyulsun" dedik ve insan olma, kadın olma, ana olma macerasını konuştuk. HTHayat Youtube kanalında HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ve HTHayat Editörü Senem Fırat Tahmaz kendi annelik maceralarının kıyılarında dolaşarak varoluşun çocuk olma, anne olma, insan olma hallerine birlikte baktı.

Annelik mi kutsaldır yoksa çocuğa eşlik eden bir toplum mu?

Annelik, ebeveynlik, çocuk yetiştirme, toplumda varolma, insan olma...

"Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir"

Varoluşun bir parçası olarak çocuk...

İhtiyaçlar: İçimizdeki çocuğa yolculuk

Görülme, anlaşılma, bakım alma ihtiyaçları...

Çayınızı, kahvenizi alın ve sohbetimizi ister Youtube’dan ister buradan dinleyin. Duygularınızı, yorumlarınızı, çocuk-yetişkin tüm hallerinizi yanınızda getirin ve yorumlarınızla bize katılın!

Sohbetlerimizin devamı için takipte kalın…