Havuçlu kremalı muffinler

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

2 orta boy havuç, 250 gr

1 bardak + 2 yemek kaşığı un, 140 gr

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı muskat

1/2 çay kaşığı karanfil tozu

1 tutam tuz

1 paket kabartma tozu, 10 gr

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya, 5 gr

2 büyük boy yumurta

1 bardak + 2 yemek kaşığı toz şeker, 200 gr

1/2 bardak sıvı yağ, 100 ml

1/4 bardak hindistan cevizi rendesi, 30 gr

1/2 bardak ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

Kreması için:

200 gr krem beyaz peynir

1 çay kaşığı tarçın

1/2 bardak pudra şekeri

1 tutam tuz

1 paket vanilya

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Yapılışı:

*Havuçların kabuklarını soyarak rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Muffin kalıplarına kağıt kalıpları yerleştirin. Un, tarçın, muskat, karanfil tozu, tuz, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek kenarda bekletin (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır).

*Fırını 175 derece ısıya ayarlayın.

*Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile 3 - 4 dakika kremamsı kıvama gelene kadar çırpın. Bu aşamadan sonra el çırpıcısı kullanarak sıvı yağı ekleyip karıştırın. Unlu karışımı ilave ederek homojen kıvam alana kadar karıştırın. Rendelenmiş havuç ve hindistan cevizi rendesini de ekleyip karıştırın. En son ceviz içlerini ilave edip karıştırarak muffin kalıplarına pay edin.

*Isınmış fırında 15 dakika pişirdikten sonra kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

Kreması için; Tüm malzemeleri derin bir kaba alarak çırpın, sıkma torbasına geçirip tamamen soğuyan muffinlerin üzerine pay edin, üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyin.

Notlar:

*Yukarıda bardak ölçüsü verdim ama kek pasta ve kurabiye gibi lezzetleri hazırlarken mutfak tartısında gramla ölçülendirmek daima garanti olacaktır.

*Muffin kalıpları yerine baton veya 22 cm lik yuvarlak kalıpta pişirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...