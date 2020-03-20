Hastalıkların panzehiri pozitif düşünce

Dünya Korona salgınıyla savaşırken virüs Türkiye’de de yayılmaya başladı. Sosyal hayatı derinden etkileyen salgın insanlarda kaygı ve paniğe neden oldu. Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, hastalıkların panzehirinin pozitif düşünce olduğunu savunuyor.

Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, Korona salgınına karşı mental açıdan dirençli olmak gerektiğini söyledi. Pozitif düşünmekten vazgeçmemek gerektiğini belirten Turhan Güldaş, virüse karşı fiziksel direncin şart olduğu kadar mental açıdan da direncimizi yükseltmemiz gerektiğine dikkat çekti.

Mantra stres i yenmen i n i lac ı gibi

Mantra yazanların ortak düşüncesi fiziksel olarak dirençli hissederken psikolojik açıdan da güçlü hissetmeleri. Psikolojik sorunlar, özgüven, takıntılı olma hali mantralarla ortadan kalkıyor. Panik olmamamız ve sakin kalmamız gereken bir zamandayız. Bu ruh hali tam da şu anda ihtiyacımız olan şey. Stres ve kaygıdan uzaklaşabilmek adına mantranın enerjisinden faydalanabilirsiniz.

Ş ükretmey i öğren i n

Ne yazık ki; egoist bir toplum haline gelmiştik. Doymayan, hep daha fazlasını isteyen, elimizdekilerin kıymetini bilmeyen, şükretmeyen bir toplum olmuştuk. Sağlıklı, zinde, mutlu ve huzurlu olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu çok acı bir şekilde anladık. Farkına vardık. En büyük zenginliğin sağlık olduğunun farkına vardınız mı?

Empat i kurun

Korona salgını aynı zamanda millet olduğumuzu, başkalarını düşünmemiz gerektiğini de hatırlattı. Bir tokat gibi yüzümüze çarpıldı. Birbirimize saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Tek başımıza yaşamıyoruz bu dünyada. Dünyanın başka bir yerindeki hastalık bizi de vuruyor. Başka bir yerdeki açlık bize de vuracak. Paylaşmayı, dinlemeyi, empati yapmayı öğreneceğiz, öğrenmeliyiz. Evrende yalnız değiliz. Evrende başka canlılar da var. Onlara saygı gösterelim. Doğaya saygı gösterelim. Çocuklarımız da bu dünyada yaşayacak. Hapşırırken öksürürken kendi hayatımızı düşündüğümüz kadar başkalarını da düşünelim. BİZ olmanın farkına varalım.

Paylaşman ı n değer i n i anlay ı n

Dünyadaki tüm insanlar birbiriyle ilintili. Koronavirüsü bunu da fark etmemizi sağladı. Mantranın pozitif getirileri içerisinde paylaşmak da var. Bu nedenle BİZ dedik. Bugün daha mükemmel BİZİ yaratıyoruz. Fark edelim. Komşularımızı fark edelim, otobüstekileri, akrabalarımızı, metrodaki insanları, başka ülkede yaşayanları… Her birimiz birbirimizle ilintiliyiz. Dünyadaki her şey bize yansır. Hastalığı da, sevgisi, saygısı, enerjisi, parası da... Dünya mutlu olursa, bu mutluluktan biz de payımızı alırız. O halde paylaşmak gerek. Sevginizi paylaşın, enerjinizi, hatta paranızı… Paylaşın ki çoğalarak size geri dönsün.

DERİN NEFES ALMAK BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR Vücudumuzu hastalıklara karşı ko... KORONAVİRÜS PSİKOLOJİMİZİ NASIL ETKİLİYOR? Bedenimizi korumalıyız evet anca...