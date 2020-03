Bağışıklık için derin bir nefes alın

Derin nefes almak bağışıklığı güçlendiriyor

Vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yollarından birinin de nefes egzersizleri olduğunu biliyor muydunuz?

Yapılan araştırmalar, doğru nefes almanın ve düzenli olarak nefes egzersizleri yapmanın da tıpkı sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiğini doğruluyor.

Ruh sağlığımız, fiziksel sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Pozitif düşünmenin sağlığımızı olumlu etkilediğini gösteren onlarca çalışma mevcut. Beynin çalışmasını sağlayan kimyasal reaksiyonlar, biz bazı düşüncelere kapıldığımızda da gerçekleşebiliyorlar. Beynimizden kemiklerimize, vücudumuzun tamamı bu kimyasal değişimlerden etkileniyor, elbette bağışıklık sistemimiz de.

Soluduğumuz hava, hücrelerimizin ihtiyaç duyduğu yakıta dönüştürülür, bu yüzden de nasıl nefes aldığımız kanımızdaki kimyasalları etkileyecek kadar çok önemlidir.

Peki nefes alma alışkanlıklarımız gerçekten de bağışıklık sistemimizi nasıl etkiler?

Doğru nefes bağışıklığı güçlendiriyor

Stres hormonu olarak bilinen kortizol, gereğinden fazla salgılandığında bedenimizin kimyasını doğrudan değiştirerek uykusuzluğa, enflamasyonda artışa ve bunlara bağlı olarak da çeşitli hastalıklara neden olarak bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor.

2005 yılında yapılan bir araştırma, ritmik nefes çalışmalarının stres tepkilerini dengeleyerek bağışıklıklık sistemi fonksiyonlarını artırdığını doğruluyor. Düzenli olarak nefes egzersizleri uygulandığında kortizol seviyeleri düşerken kan basıncı da dengeleniyor ve bu da vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını kolaylaştırıyor.

Fazlaca strese maruz kaldığımızda vücudumuzda histamin gibi daha fazla enflamatuar (iltihaba neden olan) kimyasallar salgılanır ve bu da bağışıklık sisteminin gereğinden fazla uyarılmasına neden olarak hastalıklara karşı bizi daha savunmasız hale getirir. Doğru ve sakin bir şekilde nefes aldığımızda, sinir sistemimize her şeyin yolunda olduğuna dair sinyaller göndeririz ve salgıladığımız kimyasallar olumlu yönde değişmeye başlar.

Bağışıklığı güçlendirmek için nefes egzersizleri

Basit nefes çalışmaları uygulayarak vücudunuzun hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesini kolaylaştırabilirsiniz. Bunun için en basit farkındalıklı nefes çalışması bile yeterli olacaktır:

Rahat olduğunuz bir pozisyonda oturun. Sandalyede ya da koltukta arkanıza yaslanabilir veya yerde bağdaş kurabilirsiniz. Sırtınız dik, omuzlarınız rahat ve gevşek olsun.

Derin bir nefes alın, bir-iki saniye kadar tutun ve ağzınızdan uzun uzun üfleyerek nefesinizi boşaltın.

Bir sonraki nefesinizde ciğerlerinizi yavaşça doldurun, biraz bekledikten sonra tekrar ağzınızdan boşaltın.

Her nefeste omuzlarınızı, göğsünüzü, karnınızı gevşetin.

Nefes alırken 4’e kadar, nefes verirken 8’e kadar saymayı deneyin.

Yavaş nefes alıp vermeyi yaklaşık 8-10 defa tekrarlayın.

