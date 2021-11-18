Harry Potter’ın yeni film haberi “Yıldönümü Hogwarts’a Dönüş” ile geldi. "Return to Hogwarts"

"Harry Potter'ın yeni filmi ne zaman çıkacak?" diye soranlar için müjde verildi! Harry Potter ekibi Hogwarts'a geri dönüyor. “Harry Potter Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş / Return to Hogwarts" özel filminin ne zaman ve nerede çıkacağı duyuruldu. Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint tekrar bir arada...

Harry Potter’ın yeni film haberi “Yıldönümü Hogwarts’a Dönüş” ile geldi. "Return to Hogwarts"
Yaşam
18 Kasım 2021 Perşembe

Efsane kadro ilk kez sihrin başladığı yere geri dönüyor. Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’in yanı sıra diğer ünlü isimler ilk filmden 20 yıl sonra tekrar bir araya geliyor.


Hayranları arasında detayları merak uyandıran haber, HBO Max tarafından duyuruldu. Harry Potter serisinin yeni filmi, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel bölümü halinde 1 Ocak 2022'de HBO Max’te yayınlanacak. Uluslararası gösterim ise daha sonra yapılacak.


Harry Potter filmlerinin oyuncu kadrosu, Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts (Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş) adlı özel bölüm için orijinal yatılı okul setlerine dönüş heyecanını yaşıyor. Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001) ile başlayan ve toplam sekiz film ile sinema tarihinde gişe rekorları kıran Harry Potter film serisi, 2021 yılını 2022 yılına bağlayan yılbaşı gününe ve 20. Yıla özel bir gösterimle izleyiciyle tekrar buluşacak.



Warner Bros. Stüdyoları tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, Harry Potter'ın yıldızları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint, gişe rekorları kıran film serisinin diğer oyuncularıyla 20. yıl dönümüne özel bir TV retrospektifi için yeniden bir araya gelecekler.


Friends dizisi ekibinin HBO Max için yıllar sonra bir araya gelişini hatırlatan haber, “Harry Potter'ın yeni filminde hangi oyuncular var?", "Tüm oyuncular yer alacak mı?” gibi soruları akla getirdi. "Harry Potter" kitap serisinin yazarı J.K. Rowling, gösteriye katılanlar arasında olmayacak. Tom Felton (Draco Malfoy), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Gary Oldman (Sirius Black), Robbie Coltrane (Hagrid) ve iki Harry Potter filminin yönetmeni Chris Columbus "Harry Potter 20th" için eski çocuk oyunculara katılacak.


Oyuncular, Kasım 2001'de vizyona giren ilk "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filminde yer alan orijinal Hogwarts yatılı okul setlerine dönüş yapıyor. “Harry Potter Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş” adlı özel gösterim, Londra’da ilk filmin setinde çekildi.



20. yılını dolduran 20 unutulmaz film


Milyar dolarlık film serisi

Salı günü yapılan duyuruda, özel gösterime dair yapılacak TV şovunda Harry Potter adlı fantastik roman serisinin yazarı J. K. Rowling’in yer alıp yer almayacağı merak konusu oldu. J. K. Rowling’in şovda yer alacağına dair bir bilgi yer almadı. Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalar sonucunda transfobik olmakla suçlanmasının bunda payı olduğu düşünülüyor. Rowling’in özel gösterimde sadece arşiv görüntüleriyle yer alacağı söyleniyor.


HBO Max için çekilecek olan “Harry Potter Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş” adlı TV özel bölümü, Warner Bros tarafından planlanan birkaç 20. yıl dönümü etkinliğinden biri olarak dikkat çekiyor. Özel TV bölümünde aktris Helen Mirren’ın ev sahipliğinde Potter hayranlarına yönelik bir yarışmanın da dahil olduğu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Şovmen Jay Leno ve Komedyen Pete Davidson gibi ünlü Harry Potter hayranlarının da konuk oyuncu olarak özel gösterimde yer alacağı açıklandı. Özel bölüm, 1 Ocak’ta HBO Max’te yayınlanacak. Uluslararası gösterimin daha sonraki tarihlerde yayınlanacağı söylendi.


Harry Potter filmlerindeki çekim hataları
Harry Potter filmlerindeki çekim hataları

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