Friends Reunion ne zaman? İşte Friends dizisiyle ilgili bilinmeyenler

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry’den oluşan Friends dizisi kadrosu, 27 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacağı açıklanan “Friends Reunion” özel bölümü için tekrar kamera karşısına geçti.

Diziyi özleyenlerin heyecanla beklediği özel bölüm için Friends oyuncularının bir araya geldiği bir fragman Instagram'da paylaşıldı. Oyuncuların duygusal anlar yaşadığının görüldüğü fragmanla birlikte merak daha da arttı.

HBO Max’te yayınlanacak olan özel bölüm için oyuncuların kişi başı 2,5 milyon dolar alacağı konuşuluyor.

"Friends Reunion" ile tekrar gündeme gelen Friends dizisiyle ilgili bilinmeyenler

Doksanlı yılların yabancı dizileri ve filmleri arasında bazıları halen çok popüler. Friends de onlardan biri. İşte kısa kısa, Friends dizisi hakkında bazıları pek bilinmeyen detaylar…

1- Friends, yayınlandığı ABD’de her sezonda ilk 10’a girdi.

2- Friends oyuncuları yıllar içinde katlanan bir şöhrete ve kazanca ulaştı. Matt LeBlanc rol için seçmelere katıldığında sadece 11 doları vardı. İlk maaşını aldığında kendine sıcak bir yemek ısmarladı. Courteney Cox kendine yeni bir araba aldı.

3- Diziyle birlikte yıldızı parlayan Jennifer Anniston, kadroya son katılan isimdi. Neredeyse herkesin bayıldığı saç kesimi “the Rachel”dan nefret ediyordu.

4- Dizi yayın hayatına başlamadan önce, ana aşk hikayesinin Monica ve Joey arasında olması planlanmıştı. Oyuncular arasında gelişen kimyaya göre dizide zaman içinde değişiklikler yapıldı.

5- Rachel’a olan aşkıyla hatırlanan Gunther'in ikinci sezonun ortasına kadar bir adı yoktu. Başlangıçta konuşma bölümü de yoktu.

6- Şovun orijinal tema şarkısı R.E.M. tarafından "Shiny Happy People" idi, ancak daha sonra The Rembrandts tarafından bestelenen "I'll Be There For You" olarak değiştirildi. Bu şarkı da Amerikan pop listelerinde 1 numara oldu.

7- “Friends” isminden önce “Insomnia Café , Friends Like Us, Six of One, Across the Hall gibi alternatifler düşünülmüştü. "İyi ki Friends olmuş" diyenleri duyar gibiyiz.

8- Yapımcılar Rachel karakterini önce Courteney Cox’un oynamasını istemişti ancak Cox bunu reddetmişti.

9- Ross karakteri, David Schwimmer düşünülerek yaratılmıştı.

10- Başlangıçta Chandler ve Phoebe yardımcı karakterlerdi.

11- Bazıları için ilgi çekici olabilecek bir detay; David Schwimmer, Courteney Cox’un ağabeyini oynasa da aslında Cox, Schwimmer’dan yaş olarak daha büyük.

12- Phoebe'yi canlandıran Lisa Kudrow hamile olduğunu açıklayınca senaryo buna göre şekillenmişti. Senaryoda üçüz hamileliği için karnı “yeterince” büyük olmayan Kudrow, daha büyük görünmesi için özel giysiler giymişti.

13- Courteney Cox için tatsız bir detay… Devamı oyuncu kadrosundaki herkes Emmy adaylığı ile onurlandırıldı ancak Cox hariç…

14- Dizi boyunca 6 arkadaşın tamamı en az bir kez işini değiştirdi. Ancak Chandler, işini asla terk etmeyen tek karakter oldu.

15- Dizinin ana mekanları arasında yer alan bir cafe olan Central Perk'te kullanılan ikonik turuncu koltuk, Warner Bros. stüdyosunun bodrum katında bulunup getirilmişti.

16- Dizi, Empire dergisinin 2008'de yayınladığı Tüm Zamanların En İyi 50 TV Şovu listesinde 7. sırada yer aldı.

17- Joey'nin beyaz köpek heykeli aslen en yakın arkadaşından iyi şans getirmesi için Jennifer Aniston'a verilmiş bir hediyeydi. Yapımcılar onu tüm çekimler boyunca gözleri gibi korudu.

18- Dizinin sonuna doğru her baş karaktere bölüm başına 1 milyon dolar ödeniyordu. Bu, sadece ana oyuncu kadrosu için 6 milyon dolara tekabül ediyor. Bu şekilde bölüm başına toplam maliyet 10 milyon dolara fırlamıştı. Elbette reklam gelirleri de bir o kadar yüksekti. Friends dizisi İngiltere’de yayınlanırken spor karşılaşmaları dışındaki tüm diğer reklamlardan daha pahalı reklam fiyatlarına sahipti. Friends’in final bölümdeki 1 saniyelik reklam 1,8 milyon dolara satılmıştı.

19- Altıncı sezonun ilk bölümünün jeneriğinde herkesin soyadına Arquette soyadı eklenmişti. Bunun sebebi, beşinci ve altıncı sezonlar arasında Courteney Cox’un David Arquette ile evlenmesi ve adının Courteney Cox Arquette olarak değişmesiydi. Yapımcılar, başlangıç jeneriğinde buna şakadan bir gönderme yapmıştı.

20- Phoebe rolü baştan komedyen ve talk show yıldızı Ellen DeGeneres’e teklif edilmiş ancak DeGeneres rolü kabul etmemişti.

21- Dizinin bir bölümünde ünlü yıldız Bruce Willis de rol aldı. Willis bir iddiayı kaybetmiş, bunun üzerine ücret almadan Friends’e konuk oyuncu olmuştu. Yapımcıların Willis’e yine de ödeme yapmalarına rağmen ancak kendisi bu parayı başka bir yere bağışlamıştı.

22- Yalnızca Matthew Perry’nin (Chandler), yönetmen ve senaristlere önemli repliklerde ve şakalarda yardım ederdi. Bu yönü sayesinde sadece ona prodüksiyon aşamasında ekran başında oturmaya izin verildi.